Le ferie possono aspettare: ex Paolini e raccolta rifiuti temi caldi in Consiglio

A Ferentino l'assise comunale tornerà a riunirsi giovedì. Approderà finalmente il progetto di ristrutturazione della storica scuola che diventerà sede del Martino Filetico e di Ragioniera. Il consigliere Bernardini invece ha presentato una mozione su presunte inadempienze della ditta che smaltisce l'immondizia

Emiliano Papillo Ipsa sua melior fama

Niente secchiello, niente paletta, nessun costumino alla moda: giovedì pomeriggio alle 16.30 Ferentino metterà in pausa il clima vacanziero per affrontare un Consiglio comunale tutt’altro che balneare. In cima all’Ordine del Giorno c’è una svolta attesa da anni: la destinazione dell’ex edificio Paolini, la ex scuola che oggi giace abbandonata in pieno centro. Un’offesa urbanistica.

La Provincia – che ai tempi della presidenza di Antonio Pompeo aveva intercettato 7 milioni di euro dal PNRR per riqualificare l’immobile – ha trasmesso al Comune il progetto definitivo. La Paolini è pronta ad essere recuperata, ristrutturata, rimodernata, ritornare alla sua funzione originaria di istituto d’istruzione togliendo dalle spalle di Comune e Provincia le spese per gli attuali affitti. Ora tocca al Consiglio dare il via libera: l’approvazione dell’Aula è l’ultimo passaggio prima di far partire il bando per assegnare i lavori. Una decisione che può cambiare volto a un pezzo importante della città.

L’ex Paolini ospiterà il Martino Filetico

Il consiglio comunale di Ferentino

L’ex Paolini tornerà scuola dopo essere stata chiusa perché una perizia tecnica la considerava a rischio in caso di terremoti. Sarà sede di Scuola Superiore. Anzi c’è di più: sarà la sede del prestigioso polo didattico Martino Filetico. Probabilmente diventerà la sede di Ragioneria che attualmente si trova in un grosso edificio privato a Sant’Agata dove la Provincia paga un affitto annuo di 75.000 euro.

L’ex Paolini sarà abbattuta e ricostruita per intero. Durata stimata dei lavori, circa un anno. I detriti a differenza di quanto ipotizzato inizialmente non saranno lavorati in loco ma dovranno essere smaltiti in discariche apposite.

I sindaci Piergianni Fiorletta ed Antonio Pompeo

L’idea di fare tornare la ex Paolini sede di una scuola fu dell’ex presidente della Provincia ed ex sindaco Antonio Pompeo, in questo modo puntava a risolvere l’annoso problema della STU. Era la Società di Trasformazione Urbana che metteva insieme i capitali dei privati ed il patrimonio edilizio pubblico: il Comune ci metteva terreni ed edifici, il privato ci metteva i soldi per trasformare urbanisticamente una porzione di città che poi avrebbe in parte gestito. Nella Stu rientrava l’ex Paolini. Ma il progetto non è mai partito e rischiava di generare grossi problemi per le casse comunali. Da qui l’intuizione.

La soddisfazione della maggioranza

La scuola Paolini di Ferentino

La maggioranza non nasconde la sua soddisfazione. La ex Paolini è rimasta in abbandono per vent’anni ed il tentativo di avviare la Stu si è risolto con alcuni milioni di euro spesi per lo scioglimento della società senza realizzare opere.

L’attuale edificio sarà demolito completamente ed oltre alla scuola saranno realizzati anche diversi nuovi parcheggi, fondamentali in una città sottodimensionata per posti auto. Nel complesso sarà riqualificata un’area che vede anche un patrimonio artistico monumentale circostante di rilevanza nazionale.

Bernardini: carente il servizio di raccolta rifiuti

Ma la riqualificazione dell’ex Paolini non è il solo punto importante del prossimo Consiglio comunale. A sorpresa il consigliere di maggioranza Gianni Bernardini del M5S (ma in consiglio è civico) ha presentato una mozione sulla società che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti in città. Bernardini chiede al sindaco ed alla giunta di intervenire sulla società per far rispettare il capitolato di appalto del 2022.

Gianni Bernardini

In particolare, secondo Bernardini, la ditta sarebbe inadempiente per quanto riguarda la pulizia del verde, delle strade e delle piazze. Ed in generale il consigliere lamenta la scarsa pulizia della città. “Non è una mozione contro qualcuno ma mi aspettavo che un problema così importante fosse sollevato dall’opposizione – ha spiegato Bernardini – Nessuno se ne è mai occupato. Mi sono sentito in dovere d’intervenire per rispetto dei cittadini che pagano le tasse. Se non verrà approvata? Ognuno si assumerà le proprie responsabilità. Resterò in maggioranza”.

Lo stesso Bernardini ha presentato anche una seconda mozione con cui il consiglio comunale di Ferentino s’impegna a riconoscere lo stato della Palestina.

Diversi anche i punti dell’ordine del giorno chiesti ed ottenuti dalla minoranza. In particolare l’opposizione chiede chiarezza all’Amministrazione comunale sulla destinazione del tesoretto relativo all’avanzo di amministrazione 2024. Saranno discussi infine dei progetti della minoranza sul rilancio del commercio.