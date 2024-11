Le pagelle delle scuole ciociare tra università e mondo del lavoro

Il progetto eduscopio.it ha stilato una classifica dei migliori istituti superiori italiani valutando l'impatto sugli atenei e sull'ingresso nel settore produttivo, In provincia tra i licei primeggiano lo scientifico "Francesco Severi" di Frosinone ed il classico "Pietrobono" di Alatri. Per quanto riguarda gli istituti tecnici, i più prestigiosi sono il "Galilei" di Frosinone, il "Baglione" di Sora e il "Pertini" di Alatri

Funziona o non funziona? Il banco di scuola serve o non serve? E quanto? A misurare quanto servano il banco ed i libri nelle scuole Superiori c’è ora il progetto EduScopio. In cosa consiste e come misura il valore delle scuole. Per capirlo si deve partire da alcuni presupposti.

Tra le missioni fondamentali dell’istruzione secondaria di secondo grado c’è sicuramente quella di creare le condizioni per le quali gli studenti possano intraprendere con successo il passo successivo nelle proprie traiettorie di vita. Cioè: hai buone basi costruite alle Superiori, hai migliori possibilità di affrontare bene l’Università.

Per molte ragazze e molti ragazzi il passo successivo al diploma è l’accesso ai corsi universitari. Si tratta in prevalenza di studenti che hanno frequentato corsi di studio di tipo liceale e un buon numero di studenti con alle spalle studi tecnici (circa il 40%). Invece, la rimanente parte degli studenti che ha conseguito un diploma tecnico e circa l’80% dei diplomati che hanno frequentato un istituto professionale, si orientano verso un ingresso nel modo del lavoro.

L’obiettivo dell’analisi

Ed è proprio quando ci si trova davanti alla complessità di un esame universitario, o di una mansione da svolgere sul lavoro, che ci si rende conto del reale valore dell’istruzione ricevuta a scuola.

L’idea di fondo del progetto eduscopio.it è proprio quella di valutare gli esiti successivi della formazione secondaria – i risultati universitari e lavorativi dei diplomati – per trarne delle indicazioni di qualità sull’offerta formativa delle scuole da cui essi provengono. Per farlo, eduscopio.it si avvale dei dati amministrativi relativi alle carriere universitarie e lavorative dei singoli diplomati raccolti dai Ministeri competenti.

A partire da queste informazioni vengono costruiti degli indicatori rigorosi, ma allo stesso tempo comprensibili a tutti, che consentono di comparare le scuole in base ai risultati raggiunti dai propri diplomati. Ogni anno eduscopio.it in collaborazione con la Fondazione Giovanni Agnelli – l’istituto indipendente di cultura e di ricerca nel campo delle scienze umane e sociali con sede a Torino – elabora una classifica delle migliori scuole italiane.

Le migliori scuole ciociare

Studenti entrano a scuola (Foto: Saverio De Giglio / Imagoeconomica)

Eduscopio e Fondazione Agnelli hanno analizzato i dati di circa 1.347.000 diplomati italiani in tre successivi anni scolastici (anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21) in circa 8.150 indirizzi di studio nelle scuole secondarie di II grado statali e paritarie.

Il risultato, per quanto riguarda le scuole della provincia di Frosinone nel 2024, vede primeggiare il liceo scientifico “Francesco Severi” di Frosinone. Il “Pietrobono” di Alatri eccelle tra i licei classici. Per quanto riguarda gli istituti tecnici, i più prestigiosi sono il “Galilei” di Frosinone, il “Baglione” di Sora e il “Pertini” di Alatri.

Il Liceo Classico di Frosinone

I punteggi delle scuole vengono calcolati combinando la media dei voti e i crediti ottenuti. Nella provincia di Frosinone, le scuole che offrono la migliore preparazione universitaria sono il “Francesco Severi” di Frosinone, con un punteggio di 80,43 per i licei scientifici, e il “Pietrobono” di Alatri, con un punteggio di 82,12 per i licei classici.

Per quanto riguarda i licei scientifici, il “Severi” si classifica al primo posto, seguito dal “San Bernardo” di Veroli (78,9) e dal liceo di Ceccano (74,63). Tra i licei classici, il “Pietrobono” di Alatri è seguito dal “Tulliano” di Arpino (70,83) e dal “Simoncelli” di Sora (69,96). Al quarto posto si trova il Liceo “Turriziani” di Frosinone con un punteggio di 69.

Performance nei diversi indirizzi

Il liceo di Ceccano

Nel settore delle scienze applicate, il liceo di Ceccano è in cima alla classifica con un punteggio di 75,08. Per le scienze umane, il punteggio più alto appartiene al “Pellecchia” di Cassino con 66,43. Il “Severi” di Frosinone è l’unico ad offrire l’indirizzo sportivo nella zona, ottenendo un punteggio di 63,34.

Per quanto riguarda l’indirizzo linguistico, i migliori licei sono il “Regina Margherita” di Anagni (58,32), seguito dal liceo di Ceccano (56,11) e dal “Sulpicio” di Veroli (52,43). Nel campo artistico, il “Carducci” di Cassino è al primo posto con un punteggio di 41,94, seguito dal “Bragaglia” di Frosinone con 39,48.

L’università di Cassino (Foto © IchnusaPapers

Per gli istituti tecnici, l’indirizzo economico è dominato dal “Brunelleschi-Da Vinci” di Frosinone con un punteggio di 49,04, mentre per l’indirizzo tecnologico il primo posto va al “Tulliano” di Arpino con 57,7.

Per quanto riguarda gli istituti tecnico-professionali che preparano meglio gli studenti al mondo del lavoro, il “Baglione” di Sora è al primo posto con un punteggio di 63,63 nell’indirizzo tecnologico, seguito dal “Luigi Angeloni” di Frosinone (44,54) e dal “Mazzini” di Cassino.

Nell’indirizzo economico, il “Pertini” di Alatri è al vertice con un punteggio di 47,69. Per l’indirizzo industria-artigianato, il “Bragaglia” di Frosinone è al primo posto con 54,81. Infine, per l’indirizzo servizi, il “Baglione” di Sora primeggia ancora con un punteggio di 44, seguito dall’alberghiero “Buonarroti” di Fiuggi con 39,63.