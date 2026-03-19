Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 19 marzo 2026 in distribuzione nelle edicole del Lazio.

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Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 19 marzo 2026 in distribuzione nelle edicole del Lazio.

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IL SANTO DEL GIORNO

San Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria, patrono della Chiesa universale. Tra i Santi, il più caro al cuore di Gesù, che lo amò come un figlio ama il proprio padre. Santo protettore delle famiglie e dei lavoratori, San Giuseppe viene festeggiato due volte: il 19 marzo, con l’appellativo di Sposo di Maria, e il 1° maggio, con l’appellativo di Lavoratore. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MARTEDì 19 MARZO 1996

Gli usurai traditi da una donna. La fidanzata di uno dei tre arrestati ha raccontato tutto per vendetta. L’operazione di polizia e carabinieri a Fiuggi e Trivigliano: in Procura cominciano a sfilare le 30 vittime. Un commerciante minacciato di morte e costretto a cambiare casa chiede aiuto al telefono Codacons.

I Popolari giocano a Testa e croce fino all’ultima ora. Candidature, chiusa la partita. I giorni dell’ira e delle grandi delusioni. Fuoco di un altro esponente del Partito popolare.

Chiesti tre ordini di cattura per il tentato sequestro di Genesio Rocca il figlio del re dei palloncini. Ritrovata la tenda che doveva ospitare il giovane.

I pendolari minacciano il blocco. Le Ferrovie bocciano il piano di potenziamento della Cassino – Roma. Il comitato utenti abituali del treno: “Sit-in sui binari e monete da 50 e 100 lire per pagare i biglietti“. La richiesta prevedeva di dividere la Ciociaria in due bacini distinti per rendere più celere il servizio. Accuse anche contro il nuovo orario.

Rinvenuti in municipio affreschi del Settecento ricoperti dall’intonaco. Anagni. La scoperta avvenuta per caso. I tre dipinti sono gli stemmi delle famiglie nobili della città.

Slitta la data del ballottaggio. Il neo sindaco eletto in autunno. Sora.sarà effettuato il autunno il ballottaggio tra Enzo Di Stefano e Luigi Gulia, in corsa per la poltrona di sindaco di Sora.

LE PRIME PAGINE DI GIOVEDì 19 MARZO 2026

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