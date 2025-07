Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 3 luglio 2025

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 3 luglio 2025

IL SANTO DEL GIORNO

San Tommaso, apostolo. Apostolo di Gesù passato alla storia per non aver creduto immediatamente alla Resurrezione, la fede di Tommaso è in realtà salda e forte. A lui toccherà, infatti, spingersi fino in Cina e in India per evangelizzare; proprio in India muore, dopo aver fondato la prima comunità di cristiani. (Leggi)

I TITOLI DI MERCOLEDI’ 3 LUGLIO 2024

“Serena, un delitto in famiglia“. L’accusa: “Lasciata morire come Vannini, i Mottola si sono coperti tra loro, condannateli“. Domani si torna in aula per le arringhe della difesa, poi il 12 luglio la sentenza dell’Appello.

Maggioranza divisa: attacchi, distinguo e problemi irrisolti. Il sindaco continua la verifica sulla crisi, nei partiti e nelle liste civiche accuse a più non posso con richieste di dimissioni. La cittadinanza? Nessuno ci pensa.

Strada chiusa da oltre tre anni dopo la frana, salasso per i residenti. I disagi nella contrada Calzatora di Anagni: percorsi 3mila chilometri in più con un aggravio di spesa di 350 euro.

Reno De Medici, arriva la fumata bianca. “Non ci saranno fermi alla produzione”. Non si rendono necessari altri ammortizzatori sociali: i circa 300 operai della cartiera Reno De Medici di Villa Santa Lucia, almeno per tutta l’estate possono stare tranquilli sulla continuità produttiva.

Portale delle Cartografie, al via rivoluzione digitale. Verso l’informatizzazione dei servizi a tecnici e cittadini per il rilascio permessi. Mappe dal 1859 fino al periodo bellico e il nuovo piano regolatore del 1980.

“A Frosinone per inseguire il sogno Serie A”. Il nuovo tecnico Vincenzo Vivarini si presenta: “Vogliamo una squadra che faccia divertire”. Angelozzi: “Nessuno mi ha detto di voler andar via”.

