Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 11 agosto 2025

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 11 agosto 2025

*

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 11 agosto 2025.

*

IL SANTO DEL GIORNO

Santa Chiara. L’11 agosto la Chiesa ricorda Santa Chiara di Assisi, vergine del XIII secolo, fondatrice delle Clarisse. Appena diciottenne, nella disapprovazione della famiglia paterna, seguì Francesco abbandonando ogni ricchezza e dedicandosi totalmente alla preghiera. E’ patrona della televisione. (Leggi qui)

I TITOLI DI DOMENICA 11 AGOSTO 2024

Malore durante la pausa. Operaio muore a 25 anni. Choc alla Catalent: Lauro Ciavardini trovato senza vita dai colleghi nello spogliatoio. Era stato assunto da alcune settimane, disposta l’autopsia: aveva avuto problemi al cuore.

Brt, il cantiere va in ferie. Incognite per la ripartenza. In via Marittima prevista una pausa di una decina di giorni per il Ferragosto. Cronoprogramma degli interventi: il Comune dovrà stabilire il prossimo step.

Mare, relax e tradizioni. Le vacanze dei politici. Onorevoli, consiglieri regionali e sindaci nella settimana di Ferragosto non si allontaneranno da casa per vivere gli eventi dei propri territori.

Ucciso in strada, ispezioni del Ris. Gli accertamenti scientifici sulla macchina e nell’abitazione del fermato e in quella dove i due si erano incontrati poco prima. Il giovane 34enne accusato del delitto di Mourad El Guerouani resta in carcere: ha negato di averlo colpito.

Diaz, bronzo come il suo coach Donato. L’atleta ha centrato la medaglia nel salto triplo dodici anni dopo il successo del campione ciociaro alle Olimpiadi di Londra.

LE PRIME PAGINE DI LUNEDI’ 11 AGOSTO 2025