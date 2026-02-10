Le Prime Pagine dei giornali di martedì 10 febbraio 2026

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio di martedì 10 febbraio 2026

*

Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio di martedì 10 febbraio 2026

*

IL SANTO DEL GIORNO

Santa Scolastica, vergine, sorella di San Benedetto. Sorella gemella di San Benedetto, fu la prima monaca benedettina, umilmente devota al fratello e fedele alla sua Regola. Dopo aver condotto una vita di preghiera, di povertà, di carità e obbedienza, ottenne dal Signore un miracolo che solo l’amore più grande verso Dio poté meritarle. (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI SABATO 10 FEBBRAIO 1996

Droga, sei arresti e 12 indagati. Operazione Bonifacio di polizia e carabinieri, presi capi gang a Fiuggi. Atto secondo della retata contro spacciatori di eroina e cocaina che rifornivano l’alta Ciociaria.

Si arroventa la crisi Fanelli. Il sindaco litiga anche con Ottaviani. Elezioni più vicine. Intanto stasera i consiglieri di Forza Italia in rivolta a consulto a Roma.

Emergenza cani, vertice di sindaci. E allarme dopo che la Usl ha cessato di occuparsi dei randagi. Sarebbero 10.000 gli animali senza padrone in Ciociaria. Si punta ad un maxi canile interprovinciale. A Ceprano su quattro ettari e mezzo potrebbe sorgere la struttura, gestita da un consorzio di comuni.

Piano regolatore, pronta la variante che ridisegna la città. A Cassino la parola passa ai consiglieri.

LE PRIME PAGINE DI MARTEDI’ 10 FEBBRAIO 2026