Le Prime Pagine dei giornali di martedì 9 settembre 2025

A Frosinone il documento presentato dai consiglieri comunali Anselmo Pizzutelli, Maria Antonietta Mirabella, Giovanni Bortone e Norberto Venturi potrebbe trasformarsi in un terremoto politico per la maggioranza. Mastrangeli e i suoi saranno costretti ad uscire allo scoperto e a prendere posizione su una questione che va ben oltre i confini comunali