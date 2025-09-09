Le Prime Pagine dei giornali di martedì 9 settembre 2025

[E’ LA STAMPA BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 9 settembre 2025
*
Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 9 settembre 2025
*
IL SANTO DEL GIORNO
San Pietro Claver, sacerdote gesuita, apostolo fra i neri deportati. Sacerdote della Compagnia di Gesù, è ricordato come uno dei più fecondi e generosi missionari dell’America meridionale. Per oltre quarant’anni si adoperò in Colombia in favore dei neri ridotti in schiavitù, rigenerando di sua mano nel battesimo di Cristo circa trecentomila di loro. (Leggi qui)
ACCADDE OGGI – I TITOLI DI SABATO 9 SETTEMBRE 1995
Cassino, un padre: “Ho speso 12 milioni e dopo la cura mio figlio sta peggio di prima“. Dopo le critiche arrivano le denunce: piove sul bagnato per il metodo Urod, la terapia di disintossicazione dalla droga in 24 ore sperimentato nella clinica Santa Maria di Castellanza.
Frosinone, pentito di mafia rubava telefonate erotiche. Frosinone: pentito forse della sua militanza nella Sacra Corona Unita, ma non certo della passione per le signorine del 144. Ed è stata proprio la mania per le telefonate erotiche, tutte a scrocco, che lo ha tradito.
Sesso hard, divorzio alla ciociara. Boom del porno casalingo, super lavoro per il tribunale di Frosinone. Dal marito che scopre la moglie consumata interprete di film a rosse, alla coppia che cerca in segreto i fidanzati ideali in una agenzia matrimoniale.