Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 8 aprile 2026

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 8 aprile 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 8 aprile 2026.

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IL SANTO DEL GIORNO

San Dionigi, vescovo di Corinto. Dotato di una mirabile conoscenza della Parola di Dio e di un grande eloquio, Dionigi diventa vescovo della sua città, Corinto. Siamo nel II secolo e non è ancora stabilito il primato della Chiesa di Roma in cui lui crede, come testimoniano otto sue lettere indirizzate ad altrettante chiese locali. (Leggi tutto)

LE PRIME PAGINE DI MERCOLEDI’ 8 APRILE 2026