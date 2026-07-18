[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei giornali di sabato 18 luglio 2026
*
Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 18 luglio 2026
*
IL SANTO DEL GIORNO
San Federico di Utrecht. Eletto vescovo di Utrecht tra l’825 e l’828, Federico combatte il paganesimo e l’usanza dei matrimoni incestuosi. Ricordato come evangelizzatore della Frisia e portato a esempio come studioso delle Sacre Scritture, viene assassinato in un complotto mai chiarito nell’838. (Leggi tutto)
ACCADDE OGGI – I TITOLI DI GIOVEDI’ 18 LUGLIO 1996
“Non volevo aggiudicare la gara“. Il direttore Torti al magistrato ammette i suoi dubbi sull’offerta presentata. Va avanti l’inchiesta sul maxi appalto alla Usl di Frosinone. Ripresi gli interrogatori degli indagati per abuso e turbativa d’asta. Sentiti anche il sindaco di Rocca d’Arce accusato di avere fatto pressioni sulla commissione e il segretario di quest’ultima.
Fanelli spara zero su Mastrangeli e promette battaglia. Tolto al sindaco l’incarico in Forza Italia. Nomina Murchio assessore e dice di non temere la campagna acquisti di Pesci.
Si uccide con 120 pasticche. Gesto disperato di una studentessa universitaria di vent’anni del capoluogo. Ha ingerito medicinali prescritti al padre malato di diabete.
Ricatta falegname invece di pagarlo. Arrestato dalla polizia mentre minaccia l’artigiano.
Nel capoluogo rifiuti di 25 comuni. Raccolti nel vecchio inceneritore mai utilizzato, poi trasferiti a Colfelice. La soluzione di utilizzare l’impianto realizzato 20 anni fa vicino alla Usl suscita però le reazioni degli ambientalisti. Preoccupazione per le decine di camion che ogni giorno affollerebbero la già intasata Monti Lepini. L’unica alternativa è la discarica di via Le lame.
Il sindaco – Senatore sollecita il ministro per l’ex Boimond. Ad Isola del Liri progetto da 20 miliardi. Il Comune vuole comprare la cartiera ma la burocrazia frena l’operazione.
Tribunale da chiudere, monta la rivolta. A Cassino previsti scioperi degli avvocati a fine mese e una serie di iniziative per bloccare la decisione.
Castelmassimo infuriata contro il traffico assassino. Oggi funerali della ragazzina investita.