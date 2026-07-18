Le Prime Pagine dei giornali di sabato 18 luglio 2026

Il celebre brano del Vangelo sempre più di stretta attualità in un mondo dove la vera zizzania è l’ideologia dell’odio e del pregiudizio che qualcuno semina nei nostri cuori. Gesù è chiaro: bisogna seguire l’esempio del contadino, attendere che grano e loglio crescano insieme e poi separarli, perché se lo si fa prima si rischia di rovinare tutto il raccolto