Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 8 agosto 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 8 agosto 2025.
IL SANTO DEL GIORNO
San Domenico di Guzman, fondatore dell’ordine dei predicatori. Umile ministro della predicazione”: in realtà un gigante. Domenico di Guzmán è una delle figure più straordinarie della Chiesa del Medioevo e di ogni tempo. Affronta con ardore le eresie, fonda e diffonde l’Ordine dei Frati Predicatori, vive con la forza e la grazia di un alter Christus. (Leggi Tutto…)
I TITOLI DI MARTEDì 8 AGOSTO 2024
Moto contro albero, due morti. L’incidente è accaduto a Sora. I primi soccorsi da un medico che passava per caso: il suo racconto. Lo schianto dopo una curva: le vittime avevano 18 e 15 anni. Due sono le cause più probabili: l’eccessiva velocità oppure la perdita dell’equilibrio causata da un ostacolo improvviso.
In fumo mille posti di lavoro: comuni sotto accusa. Snobbati gli operai in mobilità.
Prostituta a 12 anni. Ferentino. Era giunta dall’Albania con il miraggio di un lavoro. Latitante il presunto sfruttatore, convalidato invece l’arresto della complice accusata di lesioni.
“Sicurezza, tutto da rifare“. Oggi in stazione a Frosinone si inaugura l’ufficio della Polizia Ferroviaria: erano anni che se ne chiedeva l’istituzione. Il sindacato di polizia lancia l’allarme e propone una sua ricetta. Le emergenze secondo il sindacato Siulp: nuova questura, chiusura del servizio postale di via Verdi, rafforzamento di Sora e Cassino.
Il sindaco divorzia dai suoi sostenitori: “Traditore, vai via“. A pezzi la lista si per Cassino. Ingloriosa fine di un gruppo nato nel 1993 per un preciso patto d’onore.
Il ministero: Astif non si tocca. Fiuggi. È stato chiarito che la crisi al Comune non vive coinvolgere l’azienda termale. Intanto il Tar ha bocciato Ciarrapico che si era opposto alla demolizione del suo teatro tenda.