Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 8 maggio 2026

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 8 maggio 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 8 maggio 2026.

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IL SANTO DEL GIORNO

San Vittore, martire a Milano. Milano, anno 290. Nell’esercito imperiale militano tre soldati mori: Vittore, Narbore e Felice. Tutti e tre cristiani, tutti e tre preferiscono morire da martiri piuttosto che abiurare la loro fede. Perciò sono ricordati insieme, anche se Vittore muore a Milano, gli altri due a Lodi. (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MERCOLEDI’ 8 MAGGIO 1996

Falsi invalidi, blitz alla USL. Dopo una serie di denunce alla Procura della Repubblica la guardia di finanza sequestra fascicolo di alcuni dipendenti. Anche i carabinieri del NAS hanno preso documenti per un’altra inchiesta. Si sono dimessi tre direttori sanitari.

Provincia, il PDS disponibile ad un chiarimento. Dopo lo scontro Gentile-Murphy.

Usura a Fiuggi, il cerchio si stringe. Effettuate altre 10 perquisizioni in casa delle vittime del giro da 20 miliardi. Dopo gli arresti effettuati un mese fa sequestrati chili di documenti. Ieri i nuovi interrogatori in procura.

Dieci mila assunzioni bloccate. Accuse di immobilismo a Regione, Provincia, Comuni e Ministeri per i lavori cantierabili ma mai iniziati. La CISL denuncia: “Inutilizzati 500 miliardi di fondi per opere pubbliche. Occorre snellire le procedure di assegnazione degli appalti, ognuno faccia la sua parte”.

Isola Liri, ex cartiera: lite tra Comune e Regione. Il sindaco ricorre al Tar contro la decisione di affidare l’impianto alla SI di Nola. Maglio invece aveva proposto di convertire la Beaumont, creando 100 nuovi posti di lavoro.

LE PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI VENERDI’ 8 MAGGIO 2026

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