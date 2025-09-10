Le “provinciali” per Mastrangeli come la madre di tutte le battaglie

Con l'evolversi della situazione politica a Frosinone, le elezioni per il rinnovo del consiglio di Palazzo Jacobucci diventeranno una prova del fuoco per il sindaco. Il primo cittadino non potrà puntare tutto su Andrea Amata della Lega ma dovrà dosare i voti della sua maggioranza ed accontentare anche FdI che silurerà Sergio Crescenzi. In caso contrario l'amministrazione potrebbe avere i giorni contati. La posizione di Forza Italia e tutti gli scenari

Nonostante le continue fibrillazioni interne, le fluidità consiliari e le astensioni strategiche che ormai hanno caratterizzato questa consiliatura arcobaleno, il sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli non sembra destinato a cadere. Almeno non oggi. Anzi…

A dirla tutta, non è mai andato sotto con i numeri in Aula in più di tre anni. Il sindaco continua senza tentennamenti nel completamento del suo programma di governo della città, forte dei suoi 16 consiglieri di maggioranza, più i 3 della Lista Marzi (non il consigliere Armando Papetti) che con la loro sola presenza e l’astensione dal voto garantiscono il numero legale e l’approvazione delle delibere.

È il presupposto fondamentale per ripresentarsi agli elettori del capoluogo tra 18 mesi per chiedere la conferma a palazzo Munari, dicendo: “ecco tutto quello che ho fatto, le piazze che ho aperto, le scuole che ho riparato. Tutto senza una maggioranza ampia e con tutto o quasi che mi remava contro. Ma…”

Mastrangeli dunque non corre rischi, ma …

Andrea Amata (Foto: Erica Del Vecchio © Teleuniverso)

Quel “Ma” è grosso come una casa, o meglio come il palazzo della Provincia. Le elezioni provinciali di inizio 2026 infatti costituiscono la madre di tutte le battaglie per Riccardo Mastrangeli. Una vera e propria prova del fuoco.

Questa volta il sindaco non potrà fare “all in” su Andrea Amata, consigliere provinciale della Lega, come accaduto in passato. Stavolta dovrà dimostrare di saper dosare i voti della sua maggioranza con chirurgica precisione e con il bilancino della sua farmacia, distribuendoli cum grano salis non solo alla Lega (ovviamente) ma anche a Fratelli d’Italia che si aspetta un segnale forte e chiaro dal Sindaco. Non si scherza più.

FdI pretende risposte forti e silurerà Crescenzi

Sergio Crescenzi

Fratelli d’Italia, che rappresenta il gruppo consiliare più numeroso, confida che Mastrangeli non faccia il “tifoso della Lega” ma che, in una logica di coalizione di governo, contribuisca concretamente, anche alla conferma del seggio provinciale dei meloniani. Per inciso, il nome di FdI da far eleggere a Frosinone, potrebbe non essere quello del consigliere provinciale uscente Sergio Crescenzi. I rumors parlano del capogruppo Franco Carfagna, con tutto quello che ne potrebbe conseguire nel Gruppo consiliare se l’indiscrezione troverà conferme.

Difficilemnte Crescenzi si terrebbe lo sgarbo. In ogni caso, il tema non è evidentemente il nome da votare ma l’atteggiamento del sindaco: se collaborativo verso FdI o totalmente Lega oriented. E questo farà tutta la differenza del mondo. Anche ai fini del prosieguo della consiliatura.

Anche Forza Italia aspetta segnali

Paradossalmente, pur stando convintamente all’opposizione, anche Forza Italia potrebbe attendere un segnale di disponibilità da parte di Mastrangeli. Un modo per dire: “ci riconosci politicamente l’importanza? (siamo uno dei 3 Partiti che hanno fondato il centrodestra), ci coinvolgi nel progetto di avere un rappresentante, o anche due, di Frosinone alla Provincia?”.

Pasquale Cirillo

Un segnale di buona volontà, un gesto distensivo quindi, che potrebbe riaprire il dialogo, nel medio lungo periodo, sia per un possibile rientro degli azzurri in maggioranza. Sia per quanto riguarda la costituzione della coalizione sulla quale punterà Mastrangeli nel 2027 per essere rieletto.

In assenza di segnali distensivi, le strade tra il sindaco e gli azzurri sono destinate a non incrociarsi più. Anche se dovessero intervenire i livelli regionali e nazionali del centrodestra.

Il vero nodo la gestione del voto ponderato

I 16 consiglieri di maggioranza, più i 3 della Lista Marzi, sono una risorsa preziosa per il Sindaco, ma anche una mina vagante. Al lordo delle indicazioni dei singoli partiti, Mastrangeli a Frosinone gestisce comunque un patrimonio di 5814 voti ponderati (19X306): nessuno è più “ricco” di lui in provincia.

L’ex sindaco Domenico Marzi

Se il sindaco non saprà dosare con maestria e, soprattutto, strategia politica le preferenze, rischia di perdere il controllo, non solo della maggioranza ma anche della narrativa politica cittadina.

E in quel caso, la tanto evocata “caduta dell’amministrazione” potrebbe smettere di essere un’ipotesi lunare e diventare una realtà terrestre. Magari non domani, ma il countdown della consiliatura potrebbe iniziare subito dopo le Provinciali. E a far scattare il cronometro, potrebbe essere chiunque.

Sul filo dell’equilibrio

Il Palazzo della Provincia

In sintesi, Riccardo Mastrangeli non è in pericolo. Ma alle prossime provinciali è chiamato a una prova di grande equilibrio, degna del Cirque du Soleil.

Dovrà gestire le ambizioni di FdI, accarezzare FI, non scontentare evidentemente la Lega e da ultimo, tenere a bada le aspirazioni civiche della sua maggioranza di entrare a Palazzo Jacobucci. Più facile fare sei al superenalotto, senza neppure giocare la schedina.

San Francesco diceva “Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E all’improvviso vi sorprenderete a fare l’impossibile“.