Approvati all’unanimità il nuovo Statuto e il nuovo regolamento del Consiglio Comunale, dopo oltre un anno di lavoro con tutte le forze politiche. La seduta è iniziata in ritardo per il crash del sistema digitale.

Un fatto inedito. Singolare. In un Consiglio Comunale dove gli animi si esacerbano al minimo colpo di tosse, un lavoro di sinergia e totale condivisione rappresenta un episodio talmente raro da mandare in tilt anche il sistema di registrazione automatica.

È iniziato infatti alle 19:15, con oltre un’ora di ritardo, il Consiglio Comunale della città martire di ieri sera: il sistema digitale dell’Aula è andato in crash, i computer non rispondevano, il programma non partiva. Alla fine, non senza difficoltà, i dipendenti sono riusciti ad avviare almeno i microfoni e la registrazione audio. Ma l’Assise si è svolta senza diretta e senza telecamere.

I Consiglieri si sono riuniti solo davanti alla stampa ed a tre persone del pubblico, con il sistema di votazione automatica non utilizzabile: si votava per alzata di mano, come ai vecchi tempi.

Statuto e Regolamento, un lavoro condiviso

La presidente Barbara Di Rollo accanto al sindaco Enzo Salera

L’unico momento in cui maggioranza e opposizione si presentavano per una volta compatti non ha avuto seguito.

L’occasione è stata l’approvazione del nuovo Statuto dell’Ente e del nuovo regolamento del Consiglio Comunale: i due atti più importanti per la vita istituzionale del Comune. L’arrivo in Aula rappresenta l’ultima tappa di un percorso durato oltre un anno, dove i Consiglieri di tutte le forze politiche, coordinati dalla presidente d’Aula Barbara Di Rollo, hanno lavorato «articolo per articolo» con spirito di collaborazione e condivisione. E non poteva essere altrimenti: parliamo di due documenti che appartengono a tutti, non ad una sola parte politica.

Si tratta di un passaggio necessario, considerato che entrambi gli atti hanno ventisei anni di vita, praticamente un’era geologica fa. Nel frattempo il mondo è cambiato, e con esso anche le leggi e l’attività amministrativa, resa più moderna con la digitalizzazione.

Mattone dopo mattone

Luca Fardelli (Foto © Stefano Strani)

«Il nuovo Statuto ed il nuovo Regolamento del Consiglio comunale, sono stati costruiti mattone dopo mattone nelle Commissioni Consiliari 1^ e 6^ riunitesi congiuntamente con la Conferenza dei Capigruppo, dove le diverse sensibilità politiche non si sono contrapposte in modo sterile, ma si sono integrate per rendere più efficiente quell’insieme di norme che costituirà un aiuto nella guida dell’Ente per tutti coloro che siederanno tra questi banchi», ha detto nell’illustrazione dei due atti la Di Rollo, che in questi mesi ha condotto i lavori di revisione insieme ai presidenti delle due commissioni Rosario Iemma e Luca Fardelli.

«Un percorso di questo tipo, proprio per la rilevanza dei documenti trattati – ha aggiunto la presidente – richiedeva un criterio imprescindibile: quello della più ampia condivisione. Perché il nostro Statuto rappresenta la “piccola Costituzione” dell’Ente, e il Regolamento è ciò che regola e disciplina la vita politica e istituzionale della nostra città. Per questo, il doverci lavorare, presupponeva un senso di maturità istituzionale che non è rintracciabile in qualsiasi altro atto di questo Comune».

Nel concreto, la revisione ha riguardato l’abrogazione di istituti superati dalla legge, come la figura del difensore civico comunale o le circoscrizioni, l’introduzione dei processi di informatizzazione e digitalizzazione che regolano sia l’attività amministrativa che i lavori d’Aula, e l’introduzione nello Statuto del Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi e del Consiglio Comunale dei Giovani.

Nel regolamento sono stati inoltre snelliti i tempi per le interrogazioni.

I ringraziamenti

L’intervento di Maria Rita Petrillo

«Sono davvero contento del lavoro fatto», ha detto il sindaco Enzo Salera: «Ho apprezzato molto la collaborazione che c’è stata da parte dell’opposizione, in particolare del consigliere Arturo Buongiovanni».

Il «galantuomo della Sala Di Biasio», esponente di Fratelli d’Italia, è stato ringraziato anche da Iemma, che non ha risparmiato parole di apprezzamento anche per la Consigliera Maria Rita Petrillo per l’impegno costante nelle riunioni delle commissioni.



Ha parlato di un «ottimo lavoro condiviso» anche il Consigliere Luca Fardelli.

Parole d’intesa, anche se più smorzate, arrivate dal Terzo Polo, nella persona del Consigliere Giuseppe Sebastianelli: «Io ero presente in quel Consiglio Comunale di ventisei anni fa quando furono approvati i due documenti. E oggi sono qui, di nuovo, per approvare il nuovo Statuto e il nuovo Regolamento. Non posso dire di non essere emozionato».

Alla fine, com’era prevedibile, entrambi gli atti hanno ottenuto l’approvazione unanime. Lontano dai riflettori. Chissà se è solo una coincidenza.