Lecce rompe il silenzio: “Altro che patto con Bruni, il seggio è dei cittadini”

Il neo consigliere Antonio Lecce nega l’esistenza di un patto con Massimiliano Bruni per lasciare il seggio. Conferma la richiesta del coordinatore provinciale Ruspandini, ma spiega di aver detto sì solo a fronte di un “ristoro adeguato” che non è mai arrivato. Rinuncia a Posta Fibreno e punta a guidare l’opposizione a Sora. Per Bruni, almeno per ora, è game over.

Più felpata del velluto, più fragorosa di un colpo d’artiglieria: la surroga dell’ex candidato sindaco di Sora Federico Altobelli continua a fare rumore. Dopo le bordate in Aula nel consiglio comunale di martedì e le cannonate via social sparate l’indomani, oggi tocca al neo consigliere Antonio Lecce tentare di fare ordine. (Leggi qui: Sora, dalle zanzare alla resa dei conti: la surroga che incendia Fratelli d’Italia).

Lo fa con una frase che vale un intero manuale di sopravvivenza politica:

«Quel seggio me lo hanno dato i cittadini di Sora con i loro voti e a loro devo rispondere. Non a chi vuole giocare a Risiko con le poltrone».

Nessun patto con Bruni

Massimiliano Bruni

Traduzione: nessun patto per lasciare il seggio a Massimiliano Bruni, l’ex delegato ai Lavori Pubblici durante l’amministrazione del sindaco Roberto De Donatis. La verità è un’altra: l’abboccamento c’è stato e per un po’ il confronto è andato avanti. Al massimo livello provinciale. La conferma arriva dalla Federazione: il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Massimo Ruspandini ha chiesto ad Antonio Lecce se fosse disponibile a rinunciare al Seggio di Sora lasciato libero da Federico Altobelli che spettava a lui in quanto ‘primo dei non eletti‘. Una rinuncia che avrebbe spianato la strada a Massimiliano Bruni, secondo dei non eletti.

Antonio Lecce, per cortesia politica e disciplina di Partito, aveva pure dato una disponibilità di massima. Ma con una clausola: è rinunciare al seggio sarebbe uno sgarbo agli elettori che con il loro voto hanno chiesto a Lecce di rappresentarli. Pertanto è necessario un ristoro adeguato.

Nessuno lo ha mai scritto su carta intestata ma il “ristoro” poteva avere un indirizzo preciso: quello di una delle Comunità Montane che nei giorni scorsi sono state assegnate. Ma non come ci si aspettava. (Leggi qui: Quattro poltrone, un capolavoro Cencelli: FdI si divide le Comunità Montane. E qui: Comunità Montane, tutti i nuovi commissari: ma scoppia la polemica).

L’attesa e la decisione

Federico Altobelli e Massimiliano Bruni

Qui le vulgate sono due: una sostiene che la nomina fosse per Lecce in modo da liberare l’Aula per Bruni. L’altra vuole che la nomina fosse per Bruni lasciando Lecce in Comune. Che tutto potesse essere legato a quelle nomine lo lasciano intuire i tempi. Federico Altobelli attende le nomine nelle Comunità Montane. Solo quando vengono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio protocolla la sue dimissioni, saluta la politica, torna ad indossare la divisa da ufficiale dell’Esercito. Facendo partire la lettera per Antonio Lecce al quale il Comune fa sapere che è pronto un seggio per lui in municipio.

Fino a quel momento nessuno si è più fatto sentire da Fratelli d’Italia e la riflessione è stata che o l’avvicendamento non interessasse o non ci fosse la possibilità di garantire lo scambio. Lecce ha fatto due conti: lasciare il seggio senza contropartita non aveva senso. E il conto, questa volta, lo ha saldato lui: ha preso possesso della poltrona in Aula ed ha rinunciato a quella di consigliere comunale a Posta Fibreno, il suo paese natale.

Antonio Lecce nell’Aula del Consiglio Comunale di Sora