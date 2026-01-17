Lega di Abbruzzese in terra abruzzese, fra recap e tensioni alla Pisana

La tre giorni della segreteria regionale a Rivisondoli e Roccaraso, con Salvini che vuole (ancora) più tessere e il tema della sicurezza

L’orgoglio palesato nel post di Davide Bordoni, segretario regionale della Lega, nell’annunciare la tre giorni del Carroccio in quel di Rivisondoli e Roccaraso, è comprensibile. La kermesse abruzzese si svolgerà a partire dal 23 del mese e promette un recap incentrato per gran parte sui temi cardine del Partito di Matteo Salvini. E sulla capacità che personaggi come Mario Abbruzzese, che della Lega è Responsabile Organizzazione per il Lazio, hanno di tirare le somme sullo stato delle cose e sule cose da fare per migliorarlo.

Un orgoglio comprensibile dunque, ma non immune da aspetti più analitici e, per certi versi, legati anche a difficoltà del momento. Perché sì, nel corso di quell’evento, “Idee in Movimento”, non ci saranno solo le stesse, ma anche qualche grana, proprio e soprattutto a livello regionale.

Grane che hanno come teatro la Giunta Regionale della Pisana e come tema cardinale l’incrociare di lame con gli alleati di Fratelli d’Italia. Ma procediamo per gradi perché il gran mix fra temi claim a caratura nazionale e nodi da sciogliere a livello regionale è complesso. (Leggi qui: Regione Lazio, quando l’assenza pesa più delle parole).

Bordoni e il calendario 2026

Mario Abbruzzese con il Coordinatore regionale Davide Bordoni

Bordoni enuncia il calendario 2026 dell’organismo regionale di cui è Segretario. Ricorda la tre giorni a Rivisondoli e Roccaraso. Poi il salto sul Nazionale con l’evento chiave per il destra-centro di governo, evento d’urna: il 22 e 23 marzo si svolgerà il referendum a sostegno della nuova riforma sulla giustizia. Bordoni ricorda che “L’obiettivo è promuovere questa riforma con incontri mirati in tutta la regione”. Infine, una coccarda meritata ma, dicono i meglio informati, un po’ simile alle ciliegie a fine maggio. Che più ne mangi e più ne vorresti mangiare. “Come segreteria regionale abbiamo ricevuto il plauso della segreteria federale e di Matteo Salvini per lo splendido risultato del tesseramento raggiunto nella regione Lazio”.

Le tensioni laziali e le ultime news

Gli assessori leghisti Pasquale Ciacciarelli e Simona Baldassarre (Foto: Sara Minelli © Imagoeconomica)

Partiamo dalla parte più sdrucciola del mix. E cioè quella delle tensioni tra Lega e Fdi in Giunta regionale. Come noto pochi giorni fa in Giunta Regionale del Lazio si era registrata l’assenza degli assessori leghisti. Pasquale Ciacciarelli e Simona Baldassarre non erano stati della partita e la cosa non era passata inosservata. La time-machine con annesso termometro politico aveva rimandato il tutto a metà dicembre scorso. (Leggi qui: Regione Lazio, quando l’assenza pesa più delle parole).

Cioè quando alla convention leghista dell’Edra Palace a Cassino gente del calibro di Claudio Durigon, Nicola Ottaviani ed Andrea Amata – non proprio graduati di truppa del Carroccio – avevano benevolmente punzecchiato il Presidente Francesco Rocca, presente all’evento. E la silloge era ed è: Fratelli d’Italia e Forza Italia stanno reclamando troppi scranni, e lo stanno facendo a discapito della Lega e del risultato dell’ultimo voto regionale.

Ma c’è di più ad infiammare gli animi. Pare, almeno secondo quanto circola oggi in zona Pisana ed uffici contigui, che il problema ce l’abbia proprio la Lega. Che aveva rinunciato a posti di sottogoverno per mantenere i due assessorati malgrado avesse un solo Consigliere in Aula. Oggi c’è chi reclama spazio sul Carroccio e per giustificare l’assenza di quei ruoli gli viene risposto che la colpa sta in chi gioca ad Asso Pigliatutto e cioè i Fratelli d’Italia. I quali mandano a dire “Se volete ridiscutiamo gli accordi. Ma attenti: rischiate di perdere un assessorato regionale, perché avete un solo Consigliere seduto in Aula”.

Proporzioni e rapporti di forza

Matteo Salvini (Foto: Paola Onofri © Imagoeconomica)

Insomma, se problema di proporzioni e rapporti di forza fosse, è chiaro che riguarda tutti i Partiti e non una fetta grande degli stessi. Per questo, specie in zona Fdi, c’è chi dice che se vogliono ridiscutere l’accordo i leghisti sappiano che perderanno un assessore.

E non è l’unico fronte di tensione tra Lega e FdI. C’è soprattutto quello nella Giunta del Capoluogo. Il recente Consiglio comunale è stato una notifica di sfratto per il sindaco Riccardo Mastrangeli: i Fratelli d’Italia, con il loro comportamento in Aula gli hanno detto che resteranno leali fino alla fine ma può scordarsi che lo sosterranno alle prossime elezioni Comunali del 2027. Non con i chiari di luna che ci sono oggi. (Leggi qui: Frosinone, maggioranza compatta ma tra Mastrangeli e FdI resta il gelo. E qui: Il Consiglio si riunisce dopo la Realpolitik di Trancassini piena di sottintesi).

A dirla tutta: già il primo tema, quello meno celebrativo, è da almanacco a puntate. C’è poi il tema nazionale chiave: quello della sicurezza e dei relativi legiferati a livello di Esecutivo, sui quali Matteo Salvini sta puntando il massimo.

Salvini, Molteni e cosa ne pensa Mario

A tal proposito la visione di Abbruzzese come al solito è lucida e soluta da orpelli da slogan. Il politico cassinate si rifà al Piano di Nicola Molteni, quello proposto dal sottosegretario all’Interno, ed attacca la questione alla giugulare, cioè zona per zona. Per Roma “l’intervento si focalizzerà sul superamento delle criticità croniche delle periferie storiche. In quartieri quali Tor Bella Monaca e San Basilio”.

Sulla provincia di Frosinone, cardinale per il Carroccio, l’attenzione si concentra “sui nodi nevralgici dello scalo ferroviario e sui complessi residenziali ad alta densità, come il quartiere Casermone”. E su Latina andranno particolarmente attenzionati la “storica area dei Palazzi Nicolosi”, con un intervento che “si concentrerà con determinazione sul Quartiere Arlecchino”.

Il sunto, per Abbruzzese, è che sviluppo sociale, ed economico sono certi solo dove la gente si sente sicura. Di uscire, interagire, spendere o invitare a spendere.

Matteo in Ciociaria: vorace di tessere

Abbruzzese è reduce da un’operazione che rasenta il capolavoro, con un tesseramento a livello regionaleche ha tagliato e superato di poco il traguardo delle 10mila tessere, ma pare non basti. Perché ed al netto di un target così eccezionale pare che a Salvini sia venuto un upgrade di voracità. Perciò il Segretario vuole molte, moltissime tessere in più, e per incentivare la raccolta della messe aggiuntiva di adesioni ha promesso di scendere in Ciociaria o la prossima estate o il prossimo inverno.

Matteo Salvini e Pasquale Ciacciarelli

In quale occasione? Una di quelle che forse potranno far scendere Salvini con in tasca anche una soluzione mediata con Giorgia Meloni e Antonio Tajani sulle grane di maggioranza in giunta regionale, cioè la convention annuale di Pasquale Ciacciarelli. Restano e pesano poi – il che significa che peseranno anche sulla tre giorni a Rivisondoli-Roccaraso – i temi più mainstream del paniere leghista. E sono temi purtroppo rinfocolati da una cronaca che non smette di elargire orrori all’opinione pubblica e dolore a chi ne vive gli effetti.

Il Pacchetto Sicurezza è centrale, e lo è come non mai dopo l’accoltellamento mortale di queste ore di uno studente in un istituto scolastico della Spezia. Lo stesso Molteni, chiede alla luce di questo episodio “una riflessione su un’ulteriore anticipo di queste utili e dettagliate norme sul divieto dei coltelli ai minori. Oggi è necessario e urgente affrontare il fenomeno dell’uso delle lame nella criminalità giovanile: va fatta una riflessione sulla possibilità di un decreto, affinché se ne anticipi l’entrata in vigore”.

Di certo questi episodi orribili finiscono per rendere provvedimenti e intenzioni del Governo in carica più “ficcanti”. Come “norme ad hoc di buon senso”. Violenza, cyberbullismo, porto di armi da taglio, sono tutti temi chiave che portano l’imprinting del Carroccio.

Questione di lessico

Così come quel reset lessicale in ordine al Decreto Ucraina. Via la parola “militari”, sia dal titolo del decreto Ucraina sia dalla rubrica del primo articolo. Con una aggiunta riportata dall’Ansa. Quella sulla “specificazione nel testo che si proroga l’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari ‘e di difesa civile’”. Non è proprio sostanza-sostanza, ma politicamente è un segnale di vita autonoma di un partito che ha alleati ma che vuole conservare la sua identità.

Roberto Vannacci (Foto: Laurie Dieffembacq © Imagoeconomica)

E anche lì, come nella Giunta laziale, c’è un problema esterno con i “soci” ed uno inside. E si pone la casella di conta tra vannacciani e governisti, anche al netto delle smentite di Salvini.

Fra pochi giorni invece tornerà un tema che è di fatto “cerniera” fra quel che vuole il Segretario e quel di cui sarà amplificatore Abbruzzese (anche) a Rivisondoli-Roccaraso.

Strade sicure e termometro politico

Per Salvini servono 10mila militari da impiegare nell’operazione Strade sicure (attualmente sono poco più di 6mila). Per l’ex Presidente del Consiglio Regionale sono e restano appunto centrali “il potenziamento dell’operazione ‘Strade Sicure’ e una decisa stretta contro il fenomeno della criminalità giovanile e delle baby gang”.

La data per il disco verde. Insomma, se di termometro politico si tratta, quello abruzzese da venerdì 23 a domenica 25 gennaio dovrà essere preciso ed usato in più occasioni.

Per prendere la temperatura alle truppe, quella ai generali (soprattutto a Vannacci, che ha fatto sapere che non ci sarà) e quella di un partito che vuole di più di quel che è oggi, e che in termini di problemi ne vuole molti di meno di quelli che oggi potrebbe avere.