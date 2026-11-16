Il Direttivo regionale della Lega del Lazio annuncia a Roma una Commissione per le sfide elettorali di Frosinone, Rieti e Viterbo. Quota 64 esce dai correttivi alla manovra e slitta a un provvedimento autonomo.

Per il secondo anno di fila il Lazio è la regione con più tesserati della Lega, e lunedì sera a Roma il Direttivo Regionale li ha esibiti come un lavoratore esibisce il libretto dei contributi: tutto versato, tutto in ordine. Poi si è passati alla previdenza vera, e lì il libretto non è bastato.

Una commissione per tre capoluoghi

Il Coordinatore Regionale Organizzazione Mario Abbruzzese ha annunciato che nasce una Commissione, incaricata di seguire le prossime scadenze elettorali a cominciare dai tre capoluoghi di provincia che andranno al voto tra pochi mesi: Frosinone, Rieti e Viterbo. La promessa è di non lasciare nessuno indietro: «Nessun candidato sarà lasciato solo». Nei progetti di Abbruzzese ci sono una conferenza programmatica regionale e dipartimenti affidati a responsabili regionali, per dare peso a chi si impegna.

Il Coordinatore del Lazio Davide Bordoni con il responsabile regionale dell’Organizzazione Mario Abbruzzese

Sulle tessere: lo scorso anno, quando Mario Abbruzzese ha annunciato i 10mila tesserati, Matteo Salvini gli aveva lanciato la sfida “A fine 2026 dobbiamo essere a quota 20mila”. Troppo ambizioso ma i risultati sono stati comunque encomiabili: il primato dei tesserati, ha detto Abbruzzese, è un risultato importante che conferma la linea imboccata dal Congresso. E cioè: la Lega non è solo Nord, il Lazio con i suoi numeri è un baluardo.

I Congressi sono stati bloccati ma il lavoro politico non può fermarsi. Il Partito, ha spiegato, si regge su persone, presenza e territorio, e l’obiettivo non è solo crescere nei numeri: sono le risposte concrete ai cittadini del Lazio.

Quota 64 cambia calendario

Il punto politico nazionale, nel corso della riunione, ha riguardato la manovra. Il Segretario Regionale Davide Bordoni ha ricordato l’annuncio fatto poco prima del Direttivo da Claudio Borghi: Quota 64 ci sarà ma non dentro i correttivi, avrà un provvedimento tutto suo. Mentre scade il termine per gli emendamenti, con migliaia di modifiche attese, il partito di Matteo Salvini sposta una delle sue bandiere previdenziali e la presenta come un cambio di strada, non di meta. L’idea resta il pensionamento anticipato a 64 anni, a scelta, con assegno ricalcolato col metodo contributivo.

Si parla di 800 milioni sul tavolo, destinati a crescere, e sostiene che la legge Fornero sia di fatto già archiviata. Un risultato ottenuto anche e soprattutto grazie al lavoro del senatore laziale Claudio Durigon. Il percorso separato passa dall’articolo 52 della manovra, che prevede 850 milioni annui fino al 2029 e rimanda a una legge successiva: soluzione che, spiegano dalla Lega, sarebbe già concordata tra gli alleati.

Il precedente è quello del primo governo Conte, quando reddito di cittadinanza e Quota 100 arrivarono per decreto legge a gennaio. Ma allora l’accordo tra Lega e Movimento 5 Stelle era già blindato, mentre stavolta l’intesa sul percorso non assicura quella sul merito. Il rinvio, peraltro, si somma a una battaglia rimasta senza esito: i requisiti pensionistici non si fermano e salgono di un mese nel 2027 e di altri due nel 2028.

Il libretto dei contributi, almeno nel Lazio, è in regola. Per incassare, bisogna attendere un provvedimento che deve ancora arrivare.