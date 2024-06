Lega vs Forza Italia? “In Ue contano i moderati non le prove muscolari”

Lo scontro tra Lega e Forza Italia? Per l'ex sindaco di Fondi e parlamentare Ue uscente Salvatore De Meo "A Bruxelles si costruisce la politica, non si fanno prove muscolari, bisogna essere pragmatici non ideologici".

Lidano Grassucci Direttore Responsabile di Fatto a Latina

“L’Europa è lontana? Ma se ci siamo dentro, è come dire: sono lontano da me stesso”: se avessero dovuto disegnare un europeo forse usciva come Salvatore De Meo, eurodeputato un corsa per il secondo mandato con Forza Italia. Stile british, pacato, voce bassa: un popolare europeo nella postura dentro tempi di politica gridata, muscolare, da ultimatum.

Già sindaco di Fondi, parte nel fare politica, dalle risposte alla gente dei Comuni. E dal preparare scenari futuri.

No a prove muscolari

Salvatore De Meo

“In Europa – spiega – devi cambiare logica. Qui non si vince o si perde ma devi governare, costruire, non giochiamo una partita italiana“. In soldoni… lì a Bruxelles contano le grandi famiglie politiche, i Popolari ed i Socialisti. “Forza Italia è il Partito Popolare, io mi stupisco sempre nel sentire chi dice ‘ora vinciamo noi e cambiamo tutto…’ A Bruxelles si costruisce la politica, non si fanno prove muscolari, bisogna essere pragmatici non ideologici. Non c’è uno che vince madevi governare creando convergenze e non devi farlo accentuando differenze” .

E qui, De Meo si distingue dentro la maggioranza Ursula che ha guidato la politica europea, da quelle che definisce scelte ideologiche. Come sul motore a combustione interna e le politiche sul clima che stringono l’Agricoltura: “il tutto a favore di Paesi senza regole come Cina e India”.

In questi anni non si è nascosto dietro le convenzioni e dietro le linee di Partito. De Meo non è convinto. “L’Europa emette solo il 10% delle emissioni nocive, intervenire solo su queste mentre gli altri le aumentano è una scelta ideologica, come il nutri score”. Si tratta del sistema di etichettatura dei prodotti alimentari sviluppato in Francia e presentato come un modo per semplificare l’identificazione dei valori nutrizionali di un prodotto alimentare. È fatto come le classi energetiche per gli elettrodomestici: due scale, una cromatica di cinque colori dal verde al rosso ed una alfabetica con le lettere dalla A alla E. Per Salvatore De Meo “rischia di colpire i nostri agricoltori. In Europa si decide su questo e per incidere devi stare nel gioco non contro i mulini a vento”.

Non è la linea di Orban

Salvatore De Meo

“Certo – continua – il modello di funzionamento delle istituzioni va cambiato. Oggi, per esempio, i parlamentari non hanno il potere di iniziativa legislativa, ma questo è un percorso ragionevole. Stare su quelle posizioni o vicino rischia ‘insignificanza politica’, Antonio Tajani ha posto al centro della ragionevolezza Forza Italia che sta in sintonia con il sentire profondo degli italiani e degli europei”.

In Europa è stato in una Commissione strategica, quella sugli Affari Costituzionali. Da lì si calibra il motore dell’Europa. “Dobbiamo lavorare per una Europa delle risposte, una Europa delle opportunità, sono stato presidente della Commissione Affari Costituzionali e per questo dico che si deve cambiare il funzionamento non rigettare l’istituzione”.

Come si fa? “Dobbiamo integrare maggiormente settori come la difesa comune, certo anche le Politiche Ambientali al netto della ideologia che ci abbiamo caricato. Dobbiamo armonizzare le politiche fiscali, non è concepibile la concorrenza fiscale di paesi come l’Olanda o l’Ungheria che si permettono una pressione fiscale più bassa non erogando servizi che gli altri Paesi forniscono“.

Cosa deve fare da subito l’Europa?

“Dobbiamo stare attenti nel 2026 termina il Pnrr, i denari che stiamo investendo in questi mesi sono in parte a fondo perduto, la Germania ha usato solo quella parte. Gli altri sono debito e dovremmo restituirli se non avranno determinato un aumento di competitività del nostro sistema ci saranno problemi. Noi in questa campagna elettorale, portiamo la ragioni della politica e questo è lo spazio politico che ci sta rilanciando”.

Ma i vostri alleati di governo in Italia mostrano un altro linguaggio

“Noi ci sentiamo eredi del Partito Liberale di massa di Silvio Berlusconi e anche di quella maggioranza degli italiani che si riconosceva nella Democrazia Cristiana. Per noi non esistono rigidità ma opportunità, confronti, soluzioni. Tanti miei colleghi italiani in Patria urlavano a soluzioni pure e dure, poi in parlamento europeo non toccavano palla. Meno voce grossa più scelte” .

Questo voto è anche un test nazionale però…

“Ribadisco il voto è per l’Europa e questo è importante. Certo se la si mette sulla tifoseria per noi moderati si ape una prateria di elettori a cui piace la ragionevolezza e la politica dei fatti. C’è il 40% degli elettori che non vota. Certo poi si vota con il sistema proporzionale e ciascun Partito accentua le sue caratteristiche”.

Conseguenze nelle amministrazioni locali. La competizione dentro le amministrazioni di centrodestra non è debole, anzi.

“Ora corriamo per le europee, io chiedo il voto per Bruxelles non per Terracina o Fondi, o Latina, l’assetto locale si definisce nel suo ambito. Dobbiamo andare in Europa per fare le politiche migliori per l’Italia nell’Europa”.

Il non detto

Antonio Tajani e Salvatore De Meo

Ma come in ogni elezione c’è il non detto, la gara nella gara. Salvatore De Meo punta al seggio in parlamento europeo per rappresentare in Italia, ma si misura su di lui anche il peso specifico dentro l’alleanza di centrodestra che esiste nelle amministrazioni locali, ma già sfuma in Provincia a Latina dove Forza Italia sta con centristi e Pd. Si misureranno anche sul peso specifico attraverso il voto personale su lui e su Nicola Procaccini di Fratelli d’Italia il candidato forte del Partito della Meloni nel collegio dell’Italia centrale.

Qualche mese fa Forza Italia veniva data “residuale“, ancor prima la Lega “vincente“, poi ha invertito le posizioni Fratelli d’Italia. Il nodo è ora, stante la stella buona ancora su Meloni, che il voto potrebbe dire tante cose. Vero che si vota per l’Europa ma lo si fa da Latina, Frosinone, Cassino, Aprilia, Fondi. Ed ogni voto ha la sua pena.