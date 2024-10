L’erosione della costa non si ferma con le parole

Finita l'estate a Latina torna d'attualità il problema della spiaggia che viene mangiata dal mare, Una vera e propria emergenza che va affrontata in maniera concreta e rapida. Ed invece nel capoluogo pontino si continua a dibattere a vuoto

A Latina ora è tempo di discussione sull’erosione della costa. Il mare mangia la spiaggia, ogni istante, ogni giorno, senza fermarsi mai: è la sua natura. La risposta degli uomini? Discutere su come la costa si salva, se sono da fare interventi rigidi o morbidi. Intanto il mare erode, inesorabile.

La sabbia ha bloccato il porto di Rio Martino, ha chiuso le foci che danno ricambio al lago di Fogliano, granello dopo granello ogni istante, ogni, giorno, ogni tempo. E gli uomini… discutono come togliere i tappi.

Una città poco lungimirante

Latina agisce sempre fuori tempo, non è mai previdente ma subisce il tempo inesorabile. E per essere chiari, non è questione di questo o quel governo cittadino. Sono decenni che discutono del mare, di come farlo bello, stanno rischiando, semplicemente, di non averlo più.

Dovrebbe essere questa una emergenza assoluta: chilometri di costa, un lago costiero, un parco nazionale con la duna si tratta di una ricchezza assoluta, altro che edifici quadro e squadro di qualche decennio fa, invece?

Si discute di cure ma non si cura e poi del malato non frega niente a nessuno: cosa sarà mai il mare? Ma cosa vuoi che sia un lago? E quel porto canale? In fondo non siamo Pisa, Amalfi e il mare è un fastidio alla fine della strada che, se non ci fosse, potremmo andare con il nostro Suv in Sardegna.

Latina non risolve mai, trascina

Trascina le terme, trascina l’intermodale (ex zuccherificio), trascina la metropolitana, trascina il mercato annonario e dove non trascina “decentra” all’università. Il cavalier Lucci, uno dei presidenti del consorzio agrario e capo della coldiretti quando era ancora contadina e non un ufficio di statistica e logistica davanti ad una signora che ad un pranzo di nozze metteva da parte ogni pietanza con la scusa “questa la do al cane”, davanti al gelato la signora commentò: “Al gelato non so proprio resistere”. Il cavaliere sarcastico: “Puro perchè quisso dentro alla busta te si squaglia”.

Ecco il mare, il lago, la spiaggia all’università non la possiamo dare e quindi? La facciamo morire ma del resto non siamo noi che non la vogliamo salvare, ma è la spiaggia ad essere “ignorante”.

Buonanotte Latina