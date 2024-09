I lavori al Garage Ruspi sono finiti. Sono il paradigma di una città. In bilico tra le eterne incompiute e la voglia di andare avanti. Se il cantiere verrà liberato e se gli studenti inizieranno a frequentare lì le lezioni, Latina potrà dire di avere voltato pagina

Lidano Grassucci Direttore Responsabile di Fatto a Latina

Il garage Ruspi in centro a Latina “appare” terminato, ma il cantiere rimane. In Comune a Latina la commissione presieduta dalla consigliera Federica Censi ha chiesto ragione all’Amministrazione comunale attraverso il vicesindaco Massimiliano Carnevale. L’ amministrazione assicura … Tutto ok, manca un collaudo amministrativo (cosa vuol dire? Debbono collaudare la tenuta dell’inchiostro della stampante sulla carta?). Sta di fatto che la promessa è di liberare l’area dal cantiere entro fine mese.

Un po’ di storia del Garage Ruspi

Il garage Ruspi prima della riqualificazione

Cos’è il Garage Ruspi e perché è un pezzo della storia urbanistica di Latina ed al tempo stesso un paradigma dei nostri tempi? Lo spiega Alessia Fratini nel suo volume “Fine Garage. Il Ruspi tra passato e futuro”. Ricostruisce che l’Autorimessa Littoria con annessa moderna pompa di benzina (questo il nome originale) fu costruita nel 1936, probabilmente su progetto dell’architetto Bonifazi. Inizialmente funzionò come garage per le poche automobili che si trovavano a Littoria e nel 1944 fu dotato di una stazione di benzina Petrol Caltex ed utilizzato anche come officina meccanica per la riparazione auto.

Negli anni ’60 diventò una concessionaria di automobili e poi, abbandonata definitivamente la funzione originaria, fu riconvertito a supermercato (in attività fino all’inizio degli anni ’80). Nel 1984 l’ex Garage fu parte del progetto del famoso architetto James Stirling, per realizzare la nuova biblioteca civica nell’area di piazzale San Benedetto, che rimase però solo sulla carta. In seguito l’edificio fu dismesso e rimase abbandonato per quasi venti anni.

Nel 2007 – ricostruisce sempre nel suo volume Alessia Fratini – l’ex-Garage Ruspi è stato acquistato dal Comune di Latina per essere “destinato attraverso un concorso di progettazione a polo espositivo di importanza internazionale”. Che non vedrà la luce. In tempi più recenti è stato concesso all’università La Sapienza. Che con l’ex Ruspi ha preso anche il palazzo ex sede provinciale della Banca d’Italia. Perché il Comune non sapeva cosa farci: come è giusto che sia, la sua funzione è governare la crescita e lo sviluppo di una città, non è un’immobiliarista.

Tocca all’Università

Matilde Celentano

Ed una visione c’è. La sindaca Matilde Celentano vede una città che sia funzionale al territorio in cui è inserita: quello del Lazio. Nel quale Roma scoppia e non ha più spazi. E allora Latina punta ad essere il polo accademico per alcune facoltà de La Sapienza, un po’ come Cesena è per l’Alma Mater di Bologna. Sta qui la decisione di cedere i due immobili all’Università. Progettando uno sviluppo fatto di servizi per gli studenti, intorno al quale costruire una fetta di futuro.

I lavori di ristrutturazione dell’immobile sono finiti. Per ora sono coperti dalle pannellature, in attesa di quella verifica amministrativa con cui certificare che tutte le carte sono in ordine e poter smantellare il cantiere. A quel punto sarà La Sapienza a decidere con il Comune la futura viabilità intorno alla struttura: bisognerà decidere se sia meglio tenere chiusa via Urbano Rattazzi (la strada alle spalle del Ruspi) utilizzandola come passeggiata o riaprirla.

La consegna del Ruspi a La Sapienza potrebbe avvenire a fine mese quando il settore Lavori pubblici del Comune dichiarerà ultimati i lavori e riconsegnerà il tutto al settore Patrimonio che procederà a consegnare chiavi e responsabilità all’ateneo.

La città delle incompiute

Il progetto di ristrutturazione dell’ex Ruspi

La chiusura di quel cantiere e la consegna dell’immobile a La Sapienza sarebbe finalmente un punto di rottura con il passato. La città crede fiduciosa anche se ha negli occhi i lavori di pochi mesi da fare alla biblioteca e sono passati anni ed ancora non sono terminati.

Latina apre i cantieri ma non li chiude. Vizio della Giunta Celentano? No, patrimonio della cultura industriale delle città: a noi piacciono proprio i cantieri in quanto tali e toglierci ci duole. Del resto cosa farebbero gli “umarell” senza cantieri. Siamo una città di mare che se lo dimentica dal primo temporale di settembre fino al primo sole di aprile. Tutto è eterno, anche i cantieri.

Perché il Comune di Latina ha comperato il garage Ruspi? Con malizia si sarebbe potuto dire “per farci un cantiere”. La vera sfida ora è proprio la chiusura del cantiere e la consegna funzionale dell’immobile: se si riempirà di studenti, se ci saranno le lezioni ed uno sciamare di ragazzi con libri ed appunti sotto il braccio, un fiorire di copisterie e ristorantini su misura per loro, palestre e punti di svago, allora Latina avrà vinto. Perché si sarà data una direzione, costruita sulle cattedrali abbandonate dal suo passato. In caso contrario, il Ruspi sarà stato solo un altro cantiere.