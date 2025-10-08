Lettera ai preti, o Lettera alla Chiesa? L’unità come principio per Marcianò

L’arcivescovo Marcianò scrive ai sacerdoti e rilancia la comunione come fondamento teologico del ministero. Un appello all’unità, alla bellezza della fraternità e alla responsabilità condivisa, in un tempo segnato da crisi, scandali e ricerca di senso.

C’è qualcosa di più che una semplice esortazione pastorale nella lettera che l’arcivescovo Santo Marcianò ha rivolto ai sacerdoti delle diocesi di Frosinone-Veroli-Ferentino e Anagni-Alatri. Il titolo, “Un solo presbiterio. Padri nella comunione, generatori di Bellezza”, già anticipa il nucleo teologico del testo: la comunione tra sacerdoti e all’interno della Chiesa non è un dettaglio o un bel gesto, ma è ciò che tiene tutto insieme. Non è una scelta in più, ma una necessità profonda. Non è solo una parola da usare nei discorsi, è il modo concreto in cui la Chiesa deve esistere e vivere .

In altre parole: la comunione non come virtù accessoria ma come matrice fondante della vita ecclesiale. Non un’opzione spirituale ma un’esigenza ontologica. Non una retorica d’apparato, ma una grammatica del reale.

L’unità del presbiterio: fondamento e sfida

Il vescovo Marcianò ‘ad gentes’

Marcianò lo afferma con chiarezza: l’unità del presbiterio – concetto centrale del Vaticano II, a partire dalla Presbyterorum Ordinis – non è una condizione emotiva o organizzativa ma un dono da custodire e da costruire, radicato nel sacramento dell’Ordine e nella comune missione . Per questo i preti ed i diaconi devono essere uniti tra loro e devono remare tutti nella stessa direzione , senza divisioni. (Leggi qui: Frosinone, l’insediamento di Marcianò segna il peso della diocesi).

Il passaggio chiave sta qui: “Se è vero che siamo un solo presbiterio, è vero che questo nuovo inizio non riguarda solo me ma noi”. Non si tratta di un semplice appello all’armonia ma di una presa di posizione dottrinale: il ministero ordinato non è una funzione individuale, bensì una corresponsabilità collettiva. In maniera più semplice: fare il prete non è un incarico da portare avanti da soli ma una responsabilità condivisa con gli altri sacerdoti, perché si lavora insieme per il bene della Chiesa.

Una visione che richiama la teologia di Henri de Lubac, laddove l’essere Chiesa precede ogni individualismo clericale: “La Chiesa è comunione o non è”. In questa prospettiva, la frammentazione del presbiterio è una frattura ecclesiologica prima ancora che pastorale. Cioè: se i sacerdoti lavorano divisi e isolati, non è solo un problema pratico ma qualcosa che va contro il senso profondo della Chiesa stessa, che vive di unità e collaborazione.

“Generatori di bellezza”: un’estetica della comunione

Il sindaco Germano Caperna con il vescovo Santo Marcianò

Il lessico della lettera è ricco, in alcuni passaggi quasi liturgico. Ma non è estetismo spirituale. Quando l’Arcivescovo invita i sacerdoti ad essere “generatori e rigeneratori della Bellezza della comunione”, assume il linguaggio della teologia trinitaria. (Leggi qui: La carezza ad Anagni del vescovo Marcianò: simpatia e impegno).

La comunione è qui pensata come riflesso umano del Mistero divino, come partecipazione alla vita del Dio Uno e Trino. Marcianò non lo dice esplicitamente, ma è evidente il richiamo alla communio personarum che si trova in San Basilio, nei Padri Cappadoci e nel magistero di Giovanni Paolo II. Cosa intende dire con quel richiamo?

Che generare comunione è riprodurre nella storia ciò che la Trinità è nell’eternità: quando i sacerdoti costruiscono comunione tra loro e con gli altri, stanno rendendo visibile nella vita di tutti i giorni ciò che Dio è da sempre: un legame di amore tra persone diverse ma unite. In questo senso, il prete non è solo qualcuno che fa delle cose, ma è chiamato a essere segno vivo di questo amore che unisce.

La “rivoluzione dell’amore” per Marcianò: da slogan a principio

Il vescovo Santo Marcianò (Foto: Alessandro Amoruso © Imagoeconomica)

Un altro passaggio teologicamente rilevante è l’invito a vivere la “rivoluzione dell’amore”, espressione che può sembrare retorica, ma che in realtà contiene un contenuto dottrinale preciso. Al quale Marcianò tiene molto: l’ha utilizzato spesso nelle sue omelie ogni volta che ha fatto il suo ingresso ufficiale a Frosinone, Anagni, Ferentino, Alatri e Veroli. (Leggi qui: Frosinone, l’insediamento di Marcianò segna il peso della diocesi).

Quando l’arcivescovo dice che “l’amore relativizza tutto a Dio”, intende che è l’amore, quello vero, a mettere ordine nella vita, non solo nei sentimenti ma in ogni cosa. Un amore che non è fatto di emozioni passeggere ma è ciò che dà senso profondo alla realtà, come scriveva anche Papa Benedetto XVI.

Vivendo nell’orbita di Dio, dice Marcianò, tutto il resto si dispone in modo diverso: il potere, il prestigio, l’efficienza pastorale. Si tratta di una ri-gerarchizzazione degli scopi ecclesiali: non contano le strutture, ma la carità; non l’efficacia, ma la fedeltà; non l’autorevolezza esterna ma la coerenza interna.

Il presbiterio e il vescovo: Lumen Gentium e oltre

Un altro nodo dottrinale forte è il legame tra i presbiteri e il Vescovo. Marcianò cita Lumen Gentium, ma va oltre: parla di una “sfumatura dell’amicizia” che nasce “da Gesù e in Gesù”.

È una prospettiva che richiama il legame tra autorità e prossimità, tra la dimensione sacramentale del vescovo e la sua figura umana di padre e fratello. In pratica Marcianò ricorda che un vescovo non è solo un’autorità da rispettare ma anche una persona vicina, come un padre e un fratello. Non bisogna togliere valore al suo ruolo, ma vivere quell’autorità come un servizio, nello stile del Vangelo. (Leggi qui: Il vescovo Marcianò e la prima visita “ad gentes”: tradizione, emozione e cuoricini).

Qui affiora, pur senza nominarla, una visione sinodale, in cui il Vescovo non è un accentratore ma un “garante della comunione” (espressione cara a Papa Francesco). Il presbiterio non è un ufficio distribuito ma un corpo coeso, capace di discernere insieme.

Le ferite della Chiesa, il senso della vocazione per Marcianò

L’arcivescovo Santo Marcianò durante la celebrazione

La parte finale della lettera tocca il tema più doloroso: le contro-testimonianze nella Chiesa, gli scandali, la crisi vocazionale, la secolarizzazione. Marcianò non rimuove il problema, ma lo inquadra come sfida da abitare con consapevolezza e gratitudine.

In un passaggio quasi commovente, cita Papa Leone XIV e ringrazia i sacerdoti “perché ricordate a tutti che è bello essere sacerdoti”. È una chiusura che richiama la visione di Papa Francesco nella Evangelii Gaudium: la gioia del Vangelo come medicina per le ferite ecclesiali.