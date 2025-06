L’ex Polveriera dei desideri: diventano 4 i progetti di riqualificazione

L'area di 187 ettari, acquisita dal Comune di Anagni nel 2009, suscita molto interesse. Spunta la proposta di realizzare una pista per motocross e velocità che si aggiunge a quelle di un centro polisportivo e sanitario, di un impianto per il fotovoltaico e di un complesso per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale. Lunedì se ne discuterà in Consiglio comunale. Mentre LiberaAnagni in una conferenza rilancerà l'ipotesi di realizzare in quel sito un nuovo ospedale. Intanto tensione alta in maggioranza tra caso-staffetta in giunta ef appalto dello scuolabus

Paolo Carnevale La stampa serve chi è governato, non chi governa

Moto da cross nella ex Polveriera per stimolare la rinascita di un terreno del quale nessuno, al momento, sa quale sarà il destino vero e proprio. C’è un quarto progetto che verrà presentato domani pomeriggio al Consiglio comunale che ad Anagni dovrà decidere del destino dell’ex Deposito Munizioni dell’Esercito Italiano. È il sito da 187 ettari comprato dall’amministrazione comunale nel 2009 per evitare che potesse diventare la discarica provinciale dei rifiuti al posto di quella realizzata a Cerreto di Roccasecca. Ad oggi, ancora senza una destinazione urbanistica precisa.

La notizia ha fatto di nuovo salire l’interesse sul destino della zona, considerata nevralgica per il futuro della Città dei Papi e di tutto il territorio nord della provincia di Frosinone.

Il quarto progetto

Il Consiglio comunale di Anagni

Come noto infatti, l’amministrazione ha da tempo programmato un Consiglio comunale, previsto per lunedì pomeriggio alle 18 nella Sala della Ragione. Lì verranno analizzate le proposte per valorizzare una zona importante del territorio.

Ad oggi i progetti erano tre: un centro polisportivo con annesso un centro sanitario; un parco fotovoltaico nel quale produrre energia elettrica dal sole; ed un complesso per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale. Nel Consiglio comunale invece si discuterà ora di un’altra ipotesi: quella, come detto, che punta a realizzare nell’area una pista per moto da velocità e motocross. Per adesso si tratta ovviamente soltanto di ipotesi, che dovranno essere poi vagliate.

Vista aerea di una porzione dell’ex DepoMuni Anagni

Ma che il destino della ex Polveriera sia al centro del dibattito lo dimostra anche un altro elemento. Tre giorni dopo il Consiglio comunale. Infatti, il 26 giugno, il gruppo di opposizione LiberAnagni, che nell’assise comunale esprime il consigliere Luca Santovincenzo, ha convocato una conferenza stampa proprio per tornare a parlare del futuro della ex Polveriera.

Facile pensare che all’interno della conferenza si parlerà anche della proposta, avanzata giorni fa dal gruppo, di realizzare all’interno dell’ex Polveriera un nuovo ospedale che possa andare incontro alle esigenze sanitarie della zona nord della provincia di Frosinone.

Il caso della staffetta in giunta

Chiara Stavole

Nel frattempo (ma non è detto che non se ne parli anche in Consiglio) in città tiene ancora banco il caso della staffetta. Sabato sera si era diffusa la voce che non ci sarebbe stata l’assessore Chiara Stavole alla festa per i 50 anni del consigliere comunale Luigi Pietrucci. Per molti, un segnale chiaro del ribaltone in arrivo. Un equivoco durato poche ore. E’ emerso infatti che l’assessore aveva un impegno familiare che le aveva impedito la partecipazione alla festa. Resta comunque l’attesa: scade proprio in questi giorni infatti il termine previsto per operare il previsto avvicendamento nella giunta capitanata dal sindaco Daniele Natalia.

Anna De Lellis

Nel 2024 ad Anna De Lellis di Idea Anagni era subentrata Chiara Stavole di Forza Italia. In questi giorni era previto il ritorno della De Lellis che però nel frattempo ha deciso di staccarsi politicamente dal gruppo di Guglielmo Vecchi. Un nodo da sciogliere quanto prima, e che in questi giorni sta facendo discutere soprattutto per quello che saranno gli equilibri a livello comunale. La sensazione, comunque, è che la tensione a livello politico, feste di compleanno a parte, sia alta.

Tensione alta sull’appalto del servizio scuolabus

Lo dimostra la puntualizzazione che ha voluto fare nelle ultime ore, ad Anagni, il vice sindaco Riccardo Ambrosetti, esponente di peso di Fratelli d’Italia. Tutto nasce da una notizia che ha fatto molto scalpore. La decisione del Consiglio di Stato che ha annullato il contratto tra il Comune ed il consorzio Valcomino per il servizio di trasporto scolastico. Il Consiglio aveva stabilito infatti che l’affidamento era “illegittimo” ed aveva disposto l’affidamento alla ditta Fratarcangeli-Cocco di Boville Ernica che aveva presentato un’offerta migliore.

Riccardo Ambrosetti, vice sindaco di Anagni

Una decisione, per molti, emblematica della necessità di operare, soprattutto in settori delicati, con un maggiore rispetto delle regole. Da qui nasce l’intervento il vicesindaco anagnino. Chiarendo che “una cosa sono gli atti di indirizzo e altro è l’atto gestionale”, visto che “nel caso di specie la giunta si limita a dare direttive al capo settore competente che predispone gli atti di gara e poi invia tutto alla stazione unica della Provincia che gestisce tutta la fase di gara fino all’aggiudicazione”.

Entrando nel merito, Ambrosetti ha poi ricordato che “dopo l’aggiudicazione a Valcomino la Fratarcangeli (legittimamente) ha iniziato un ricorso amministrativo per sostenere le sue ragioni, il Comune si è costituito in giudizio ed oggi prendiamo atto delle ragioni del ricorrente”. Dunque, il rispetto delle regole c’è stato: perchè “il rispetto delle regole, è proprio lasciare la decisione ad un organo giurisdizionale senza anticipare decisioni amministrative che comunque avrebbero avuto come conseguenza un ricorso da parte della società che ha subito il diniego”.

Il punto, per Ambrosetti, è che qui la politica non c’entra nulla; “Sono tutti atti gestionali di dipendenti comunali supportati da legali nominati dall’ente”.