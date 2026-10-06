Liburdi accende il “cinegiornale” mentre Aceto torna in campo

Il presidente cittadino di Fratelli d’Italia torna all’attacco del sindaco e sceglie l’ironia del vecchio Giornale Luce per contestare la comunicazione dell’Amministrazione. Dentro ci mette Regione, ambiente, sicurezza e scuolabus. Intanto Federica Aceto rientra sulla scena politica dalla porta dell’ASP

Questa volta ha scelto il cinema. Il presidente del Circolo di Fratelli d’Italia di Ceccano Rino Liburdi, nel suo ultimo affondo contro l’Amministrazione del sindaco Andrea Querqui ha tirato fuori il Giornale Luce, il precursore del primo telegiornale in Italia, diventato il principale mezzo di propaganda del regime fascista che ne rese obbligatoria la proiezione in tutti i cinema italiani.

Liburdi cita il Giornale Luce come metafora per descrivere la comunicazione del sindaco. Il riferimento è tutt’altro che casuale. Liburdi usa quel paragone per colpire la comunicazione di Andrea Querqui. Una provocazione politica, evidentemente.

Il presidente del circolo cittadino di Fratelli d’Italia sostiene che ormai, con cadenza quasi mensile, il sindaco proponga quello che lui definisce un vero e proprio “cinegiornale”: video, interviste e comunicazione istituzionale attraverso un circuito di testate che, nella lettura di Liburdi, sarebbe troppo ristretto.

La questione della stampa

Qui bisogna distinguere i piani. Un sindaco o un’Amministrazione possono scegliere come comunicare, quali strumenti utilizzare e quali interlocutori privilegiare. È una scelta politica e come tutte le scelte politiche produce vantaggi e conseguenze.

C’è però anche l’altro lato. La stampa locale non è un corpo unico. Esistono giornali differenti, linee editoriali differenti e giornalisti che, come qualsiasi cittadino, possono avere opinioni personali. Il mestiere consiste proprio nel separare quelle opinioni dalla ricostruzione dei fatti, verificando atti, dichiarazioni e numeri. Per questo, quando la comunicazione istituzionale viene percepita come rivolta soltanto ad una parte dell’informazione, il tema finisce inevitabilmente nel dibattito politico.

Liburdi prova a infilarsi esattamente in quello spazio. Può essere una mossa per allargare il fronte della critica e mettere Querqui in difficoltà anche nei rapporti con i media. Può essere letta, invece, come la denuncia di una percezione realmente esistente in una parte della città. È una delle questioni che il confronto politico dovrà chiarire.

Da Rocca ai pozzi di Marano

Francesco Rocca (Foto: Paolo Peticca © Alessioporcu.it)

Il post, infatti, non si ferma al “cinegiornale”. Liburdi torna sulla contrapposizione tra Querqui e il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca. Contesta al sindaco di utilizzare toni duri verso la Regione e, contemporaneamente, di ironizzare quando la minoranza recupera vecchie interrogazioni che lo stesso Querqui presentava negli anni in cui sedeva dall’altra parte dell’Aula.

Poi prova a spostare il confronto sui dossier locali. Chiede risposte sui pozzi d’acqua di via Marano, tema sollevato anche da realtà della sinistra cittadina, e domanda se il Comune abbia attivato presso la Prefettura l’iter relativo ad un Piano di Sicurezza Esterno per il sito nel quale è prevista la gestione dei rifiuti tecnologici.

Sono interrogativi politici posti da Liburdi. Sarà l’Amministrazione, eventualmente, a rispondere nel merito. Il messaggio del presidente FdI è però chiaro: se il sindaco chiede trasparenza e controlli agli altri livelli istituzionali, secondo Liburdi dovrebbe applicare lo stesso metro ai dossier di casa propria .

Poi arrivano i pulmini

C’è infine lo scuolabus ed è lì Liburdi torna su un terreno che nelle ultime settimane ha già occupato parecchio spazio nel dibattito ceccanese. (Leggi qui: Lo scuolabus incendia l’Aula: la maggioranza c’è, parte dell’opposizione apre ).

Il servizio partirà quest’anno a novembre, mentre l’Amministrazione ha appena impostato una gara pluriennale che dovrebbe garantire continuità fino al 2030. Il Comune sostiene che la complessità dell’affidamento, insieme alle risorse necessarie, abbia richiesto tempi maggiori e che dal prossimo anno il servizio entrerà finalmente in una programmazione stabile.

Liburdi ribalta l’argomento e sostiene che, da quando il servizio è stato esternalizzato, la partenza ad ottobre sia stata legata proprio alle stesse difficoltà economiche e organizzative che oggi vengono indicate dalla maggioranza. Da qui la stoccata al sindaco: la vera differenza, secondo lui, sarebbe molto meno rivoluzionaria di quanto raccontato. È una polemica che si inserisce nello stesso solco aperto in Consiglio comunale, quando anche Fabio Giovannone aveva recuperato le vecchie dichiarazioni di Querqui sui ritardi dello scuolabus.

Federica Aceto torna dalla porta principale

Federica Aceto

Mentre Liburdi presidia il fronte dell’opposizione, dentro Fratelli d’Italia riappare un nome che a Ceccano pesa: Federica Aceto. Il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca nei giorni scorsi ha firmato il decreto che la porta alla presidenza dell’ASP Frosinone, l’Azienda pubblica di servizi alla persona della provincia. Aceto è stata vicesindaca ed assessora a Ceccano ed oggi torna ad occupare un incarico istituzionale di rilievo. (Leggi qui: Asp Frosinone, la Regione designa Federica Aceto nuovo presidente).

Non è una casella ornamentale. L’ASP gestisce servizi sociali, educativi e assistenziali su scala provinciale: minori, famiglie, anziani e persone fragili. Ha inoltre un patrimonio di strutture provenienti dalle vecchie Ipab ed è coinvolta in progetti che vanno dall’infanzia all’assistenza domiciliare. Tradotto politicamente: è un luogo nel quale amministrazione e consenso sociale spesso si incontrano.

Per Aceto il terreno non è nuovo. Da vicesindaca di Ceccano aveva avuto responsabilità nelle politiche sociali, una delle deleghe più delicate per qualsiasi amministratore locale. È quella che porta direttamente dentro i problemi delle famiglie: disabilità, anziani, fragilità economiche, minori, assistenza. Sono dossier nei quali la politica non si misura soltanto nei Consigli comunali, si misura ogni giorno nel rapporto con persone che chiedono risposte. Per questo la presidenza dell’ASP può avere anche un peso politico. Sul piano istituzionale sarà chiamata a guidare il Cda di un ente che opera su tutto il territorio provinciale. Sul piano politico, inevitabilmente, il ruolo le restituisce centralità.

La quota Savo

Alessia Savo e Daniele Maura

La nomina di Federica Aceto viene ricondotta nelle ricostruzioni politiche all’area della consigliera regionale Alessia Savo, presidente della Commissione Sanità della Regione Lazio. Questo non significa una rottura con gli altri riferimenti provinciali. Aceto mantiene rapporti con il coordinatore provinciale Massimo Ruspandini e con il vicepresidente della Commissione Sviluppo Daniele Maura.

Negli anni dell’Amministrazione Caligiore il nome di Federica Aceto era già entrato nelle discussioni sul futuro del centrodestra ceccanese. La vicepresidenza e soprattutto la delega sociale le davano un’esposizione importante. In quelle stagioni il suo nome era stato letto come uno dei possibili profili sui quali costruire un futuro politico più ampio, ma le vicende successive hanno congelato molte di quelle dinamiche.

La nomina all’ASP non equivale automaticamente ad una candidatura e sarebbe prematuro leggerla in quel modo, ma una cosa cambia: Federica Aceto torna ad avere un ruolo e questo ruolo lo ottiene in uno dei settori nei quali aveva costruito una parte significativa del proprio profilo amministrativo.

Due fronti, stesso Partito

Rino Liburdi

Così Fratelli d’Italia a Ceccano si muove contemporaneamente su due livelli.

Rino Liburdi resta sulla prima linea dello scontro cittadino. Attacca Querqui sulla comunicazione, sulla sanità, sull’ambiente e sui servizi. Usa l’ironia del Giornale Luce e cerca di mettere il sindaco davanti alle contraddizioni che, secondo lui, separano il Querqui di opposizione da quello seduto oggi al piano più alto di Palazzo Antonelli. Federica Aceto torna invece attraverso un incarico regionale. Meno rumore, ma molto più spazio istituzionale.

Sono due modi differenti di occupare il campo: uno parla alla politica quotidiana di Ceccano, l’ altro guarda inevitabilmente anche oltre i confini della città.

In una destra ceccanese che dopo la sconfitta elettorale sta ancora ridisegnando ruoli, rapporti e prospettive, nessuna delle due mosse è destinata a passare inosservata.