L’Idea Comune e il Comune secondo Simonelli: quello della Veroli che verrà

Due i modi di declinare l’Idea Comune che, come lista e come progetto, correrà alle prossime amministrative di Veroli per Germano Caperna Sindaco. Il primo è quello generale, legato alla recente presentazione della compagine avvenuta presso l’Aula Magna comunale adiacente all’istituto Sulpicio. Di fronte al tavolo presieduto da Simone Cretaro, lo stesso Caperna e dal moderatore Maurizio Patrizi un folto pubblico ed un’aria “collaudata”.

L’aria di chi sa di sostenere un progetto amministrativo “nato da Amministratori e Persone partecipi della vita verolana. Attraverso associazioni, sport, istruzione, un mix tra esperienza e innovazione, di diverse età e esperienze di vita, per Germano Caperna sindaco”.

Le parole di Caperna e quelle di Cretaro

Assunta Parente, Germano Caperna e Simone Cretaro

Quindi ed in pillole: una strada già tracciata ma che non è al suo capolinea, e che può snodarsi verso nuove mete grazie ad “operai” ed ingegneri già perfettamente sul pezzo. A loro ed a nuove e motivate individualità.

Caperna l’ha messa giù chiara: “In questa lista ci sono i nomi di 7 candidati con i quali ho condiviso la vita da amministratore in questi 15 anni. L’esperienza non è un demerito, messaggio che alcuni in questi giorni stanno tentando di far passare. Ma una qualità imprescindibile all’interno di una squadra che si candida per guidare una Città ”.

Una nota del sindaco uscente Simone Cretaro ha spiegato che “lo spirito che ci ha guidato è stato quello di unire cittadini di tutte le categorie ed età. Perché il nuovo, che è rappresentato dai più giovani, può avanzare solo portando con se le tradizioni e l’esperienza del passato, rappresentata dai meno giovani”. E ancora: “Le parole chiave utilizzate durante la presentazione sono state ‘esperienza’, garantita dai tanti candidati che sono impegnati da anni nella gestione dell’Ente e che hanno dimostrato di saper fare. E ‘concretezza’, che è il carattere distintivo delle azioni di governo che hanno come unica finalità quella di risolvere le problematiche dei nostri Concittadini e del territorio“.

Simonelli uomo-simbolo

Augusto Simonelli

Il secondo modo è quello di analizzare ciò che Idea Comune si propone attraverso chi di Idea Comune è di fatto uomo-totem. Che ha esordito al tavolo con un vero mantra di sicurezza. Quello di chi c’era già, ala guida tecnica di Piazza Mazzoli: “Siamo riusciti ad avere una buona progettualità ed a seguito di questo siamo stati premiati con numerosi finanziamenti in quota Pnrr“.

La silloge è semplice: se Idea Comune è la lista della concretezza e se Augusto Simonelli è la concretezza fatta uomo allora Simonelli è la persona più adatta ad incarnare lo spirito di una lista che annovera candidati di rilievo assoluto ed esperienza amministrativa comprovata. Da cosa? Da fatti, censire i quali è possibile solo se non si prescinde da una considerazione. Quella espressa da Simonelli in una sua nota stampa diffusa in questi giorni. E per la quale l’evento dell’Aula Magna ha messo “a regime il nostro progetto di governo, un progetto incardinato sul principio di continuità amministrativa”.

Unità di intenti tra i candidati

La nota stampa spiega che “Simonelli è candidato consigliere comunale per Idea Comune, oltre che membro di giunta dell’amministrazione uscente guidata da Simone Cretaro. Perciò ha esposto alcuni concetti chiave legati ad una ricetta di governo cittadino che scaturisce dalla perfetta unità di intenti tra i candidati”. Da quella e “da un mix riuscito e calibrato tra amministratori uscenti e nuove risorse.”

L’assessore uscente ha spiegato meglio il concetto, che per lui è claim imprescindibile: “Lo scopo è non spezzare quel benefico e proficuo filo conduttore. Un filo che lega le iniziative già messe in atto con quelle che dovranno essere completate, secondo una soluzione di continuità che garantisca a Veroli una crescita che vada oltre Veroli stessa”. Un legame tra presente e futuro dunque: “E che proietti la nostra splendida ed amata città verso un futuro il cui presente è stato già in parte messo in opera”.

Il presente ed il futuro in cantiere

Germano Caperna (Foto © Gianluca Franconetti)

E giù di concretezza: “Anzi, un presente che è stato già messo letteralmente in cantiere. Con finanziamenti già ottenuti e con opere pubbliche già realizzate. Come il parco giochi a Prato di Campoli, il plesso della Valente, le scuole medie della Caio Mario, lo stadio del Cerate e tante altre di cui darò menzione negli incontri pubblici”. La nota di Simonelli ha sottolineato dunque lo scopo. “Quello che vogliamo fare è presentare alla cittadinanza un serio progetto di continuità amministrativa che punti sul nuovo e sul futuro”.

“Ma senza mai dimenticare che se ci sarà un futuro luminoso è perché c’è stato un passato di serio lavoro e di risultati raggiunti. Ed un presente che oggi offre agli elettori verolani la possibilità di farci rinnovare l’impegno e portare a termine la nostra missione pubblica. Sempre avanti, con fatti e non con parole!”.

E pronto assieme alle altre persone candidate con lui con Idea Comune e per Germano Caperna, alla prossima tappa. Quella del 20 maggio, in Piazza Cianchetti a Casamari.