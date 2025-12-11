Liguori saluta Frosinone: valigia pronta per Taranto, arriva Ranieri

Durante un pranzo in centro, Ernesto Liguori annuncia il trasferimento a Taranto, tornando vicino alla sua Puglia. A Frosinone giunge il prefetto Giuseppe Ranieri, esperto di sicurezza e burocrazia. Liguori lascia una traccia fatta di protocolli, collaborazione e presenza nei momenti difficili dei Comuni ciociari.

Un pranzo da Plinio nel centro storico di Frosinone per annunciare che la valigia è pronta. Il prefetto di Frosinone Ernesto Liguori lo ha comunicato oggi al colonnello dei Carabinieri Gabriele Mattioli, al questore Stanislao Caruso, al colonnello della Finanza Stefano Boldrini. Va a Taranto a guidare una prefettura che ha competenza su una popolazione di quasi 600mila abitanti e molti problemi similia quelli affrontati in Ciociaria: l’ambiente precario, l’industria in declino, la criminalità che bussa. Prende il posto della cagliaritana Angela Dessì.

Un nuovo prefetto per Frosinone

Il prefetto Ernesto Liguori (Foto © Stefano Strani)

A Frosinone arriverà l’attuale prefetto Ragusa Giuseppe Ranieri. Quello in Sicilia è stato il suo primo incarico da prefetto: ha una formazione analoga a quella di Ernesto Liguori, esperto in procedure e nel districarsi tra i cavilli burocratici. Lau­rea­to in Giu­ris­pru­den­za ed ha ri­c­o­per­to in­ca­ri­chi al Mi­nis­te­ro dell’In­ter­no occupandosi di Pro­te­zio­ne Ci­vi­le, poi nelle pre­fet­tu­re di Tra­pa­ni e Vibo Va­len­tia.

Ernesto Liguori si riavvicina a casa. Per lui, barese e con esperienza di Commissario in vari Comuni della Puglia, il trasferimento a Taranto è una promozione. Così come l’incarico a Frosinone lo è per Giuseppe Ranieri, considerata la vicinanza con Roma.

La traccia di Liguori

Liguori era arrivato in Ciociaria nel novembre 2021. In questi quattro anni è stato presente in tutti i Comuni che hanno manifestato problemi di sicurezza. A lui si deve una serie di protocolli operativi con i quali facilitare il lavoro delle Forze dell’Ordine.