A Cassino convegno di Fratelli d'Italia sull'agricoltura: l'assessore regionale Righini cita 1.220 nuovi imprenditori agricoli nel 2025 e 18 milioni l'anno per i Consorzi di bonifica. Righini contesta il Nutri-Score.

Angela Nicoletti Pertinax ut gramen pyxidis

Per decenni Cassino e il suo territorio hanno guardato alla fabbrica come al motore del proprio sviluppo. Gli stabilimenti legati al comparto automobilistico hanno segnato la vita economica e sociale del territorio, creato occupazione, alimentato un sistema di imprese e costruito un’identità industriale che ha coinvolto intere generazioni. Oggi, però, la crisi dell’automotive e le difficoltà di Stellantis impongono una riflessione che non può più essere rinviata: il futuro del Cassinate non può dipendere da un solo settore.

Non si tratta di mettere in contrapposizione industria e agricoltura, né di considerare la seconda un’alternativa alla prima. Si tratta di riconoscere che questo territorio possiede risorse, competenze e una tradizione agricola che possono tornare a rappresentare una leva importante per l’economia locale. La terra non è soltanto memoria del passato: può diventare impresa, innovazione, lavoro e sviluppo.

Il convegno

È stato questo il filo conduttore del convegno «L’agricoltura, il futuro. Opportunità e risorse dal Governo e dalla Regione», promosso ieri da Fratelli d’Italia nella sala Restagno di Cassino. Al centro dell’incontro l’intervento dell’assessore regionale all’Agricoltura e al Bilancio, Giancarlo Righini, che ha illustrato le politiche messe in campo dalla Regione Lazio e le prospettive di un comparto chiamato a confrontarsi con nuove sfide.

Il messaggio è chiaro: l’agricoltura non può più essere considerata un’attività tradizionale, legata soltanto alla disponibilità dei terreni e al lavoro manuale. È un settore nel quale tecnologia, ricerca e capacità imprenditoriale stanno cambiando profondamente il modo di produrre.

Innovazione in campo

Righini ha portato alcuni esempi concreti. Nei vigneti i droni possono essere utilizzati per trattare le piante e contrastare le fitopatie; l’intelligenza artificiale consente di regolare l’irrigazione, distribuendo soltanto l’acqua realmente necessaria. Anche le coltivazioni possono cambiare: le fragole fuori suolo, sistemate in cassette rialzate, permettono di ridurre la fatica fisica e migliorare le condizioni di lavoro e la qualità della produzione.

Una trasformazione che può interessare anche le aziende del Cassinate, dove la presenza di terreni agricoli, produzioni locali e attività legate alla trasformazione alimentare offre una base da cui ripartire. La sfida è collegare queste risorse a investimenti, formazione, infrastrutture e nuovi mercati.

I risultati della Regione

Giancarlo Righini

Righini ha rivendicato il lavoro svolto dalla Regione dal 2023, a partire dalla riorganizzazione dell’assessorato. Ha ricordato che da 23 anni non venivano banditi concorsi per dirigenti e funzionari agronomi e che la struttura amministrativa necessitava di un rafforzamento per poter gestire con maggiore efficacia la programmazione.

Tra i risultati illustrati, il completamento della certificazione della spesa del Programma di sviluppo rurale 2014-2022, dotato di 680 milioni di euro. Quando si è insediata la nuova amministrazione, ha spiegato l’assessore, la certificazione era ferma al 58%; nei due anni successivi è stato certificato il restante 42%.

Un altro dato riguarda i giovani: nel 2025, secondo quanto riferito da Righini, sono stati insediati 1.220 nuovi imprenditori agricoli. Un segnale importante per un settore che ha bisogno di nuove energie e di imprese capaci di investire in tecnologia, sostenibilità e qualità.

Acqua e filiere

Per il territorio, una delle questioni decisive resta quella della gestione dell’acqua. La manutenzione dei canali e delle reti irrigue è essenziale tanto per le coltivazioni quanto per la prevenzione del dissesto idrogeologico. Righini ha annunciato investimenti quadruplicati per i Consorzi di bonifica, con 18 milioni di euro l’anno destinati alla manutenzione di circa 10mila chilometri di fossi e canali.

Accanto alle infrastrutture c’è il tema delle filiere. L’obiettivo, ha spiegato l’assessore, è fare in modo che una quota maggiore del valore del prodotto resti nelle mani di chi lo coltiva e lo alleva. Per questo la Regione punta a sostenere le strutture di trasformazione: dai maltifici per la birra artigianale ai mulini, fino ai frantoi.

Il Lazio può contare su 480 Prodotti agroalimentari tradizionali e tre DOCG, con produzioni che spaziano dall’olio al vino, dai formaggi alla zootecnia, fino all’ortofrutta. Un patrimonio che deve essere valorizzato anche attraverso la promozione e l’apertura ai mercati.

Nutri-Score e sovranità alimentare

Nel suo intervento l’assessore ha affrontato anche il tema del Nutri-Score, il sistema di etichettatura a semaforo che assegna agli alimenti una valutazione attraverso colori e lettere. Righini ne ha contestato l’impostazione, sostenendo che rischia di penalizzare prodotti tradizionali senza considerare adeguatamente la loro storia, la qualità e il contesto della dieta mediterranea. Per spiegare la sua posizione ha richiamato l’esempio della Coca-Cola Zero, che in alcune classificazioni può ottenere un’indicazione verde, mentre l’olio extravergine d’oliva può essere contrassegnato con il giallo.

Una comparazione utilizzata dall’assessore per evidenziare, a suo giudizio, i limiti di un sistema che non restituisce sempre la complessità e il valore degli alimenti. Le valutazioni, va precisato, possono variare in base alla formulazione del prodotto e alla versione dell’algoritmo. Il ragionamento ha toccato anche i formaggi stagionati e le produzioni territoriali.

Righini ha richiamato il Pecorino Romano, ricordando che circa il 15% della produzione arriva dal Lazio, e la mozzarella di bufala campana, per la quale ha indicato nel territorio laziale, in particolare nell’area di Amaseno e nell’Agro Pontino, una quota rilevante del latte utilizzato. Il punto, per l’assessore, è evitare che le produzioni locali vengano private del riconoscimento del loro valore. La sovranità alimentare, ha spiegato, non significa chiudersi ai mercati, ma garantire al Paese una capacità produttiva e una sicurezza negli approvvigionamenti.

Le difficoltà legate alla guerra in Ucraina e alle tensioni commerciali internazionali hanno mostrato quanto sia strategico non dipendere eccessivamente dalle forniture estere. Righini ha inoltre ricordato gli interventi regionali a sostegno degli allevatori, compresi quelli per il comparto ovicaprino colpito dalla Blue tongue, e i dieci milioni di euro reperiti nel bilancio regionale per contenere il costo del gasolio agricolo.

Chi ha partecipato

Il convegno ha riunito rappresentanti istituzionali e protagonisti del mondo agricolo. Ad aprire i lavori è stato Alberto Borrea, coordinatore comunale di Fratelli d’Italia, insieme ai consiglieri comunali del partito.

Sono intervenuti il senatore Giorgio Salvitti, consigliere del ministro dell’Agricoltura, il vicepresidente del CdA della Fondazione Policlinico Tor Vergata Gabriele Picano, il subcommissario del Consorzio di bonifica Riccardo Del Brocco, l’imprenditore agricolo Daniele Ricci, il tecnologo alimentare Giulio Scappaticci. Assente il responsabile nazionale per le Politiche Agricole di Fratelli d’Italia Aldo Mattia, precettato a Montecitorio per le votazioni. Per lo stesso motivo è mancato il deputato Massimo Ruspandini. L’unico autorizzato, in rappresentanza di tutti, è stato il deputato Paolo Pulciani.

Cassino oltre l’automotive

Per Cassino, il tema assume un significato che va oltre il confronto sulle politiche agricole. La crisi dell’automotive ha reso evidente la fragilità di un modello economico troppo legato alle sorti di un unico grande insediamento industriale. Difendere Stellantis e il suo indotto resta fondamentale, ma allo stesso tempo occorre costruire nuove opportunità, sostenere le attività produttive già presenti e valorizzare settori che possono generare occupazione.

(Foto © AG IchnusaPapers)

L’agricoltura può essere uno di questi. Non una risposta immediata alla crisi industriale e neppure una soluzione capace, da sola, di compensare i posti di lavoro persi o a rischio. Piuttosto, un tassello di una strategia più ampia, nella quale produzione agricola, trasformazione, ricerca, turismo e commercio possano concorrere a rafforzare l’economia del territorio.

Ma prima ancora di diventare una città industriale, questo territorio aveva una vocazione agricola e una relazione profonda con la propria terra. Oggi quella storia può tornare a essere una risorsa, a patto che non venga raccontata soltanto con nostalgia, ma sostenuta con investimenti, progettualità e scelte politiche concrete.