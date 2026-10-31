L’influenza di Scaccia, la scure di Fazzone, la fretta di Mastrangeli

La nuova Giunta Mastrangeli nascerà probabilmente la prossima settimana, ma il vero nodo è politico: la Lista per Frosinone di Scaccia potrebbe non firmare il patto, con effetti sulle comunali del prossimo anno. E la scelta di Forza Italia a Latina fa comprendere che la divisione potrebbe restare anche a Frosinone.

Pessimi segnali da Latina: non sono favorevoli al sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli, impegnato nel tentativo di ricostruire il centrodestra nel suo capoluogo. Da due anni Forza Italia è uscita dal perimetro del Governo cittadino frusinate e si è piazzata all’opposizione: in questi giorni il sindaco ha azzerato la Giunta, raggiunto l’intesa su un nuovo presidente d’Aula, sta proponendo un documento politico aperto a tutto il centrodestra sullo schema dei i governi Nazionale e Regionale del Lazio. Con la porta spalancata a Forza Italia, ai civici di FutuRa usciti insieme a FI, alla lista Per Frosinone se il suo leader Antonio Scaccia lascia Futuro Nazionale di Roberto Vannacci che lo ha nominato Coordinatore Provinciale.

Matilde Celentano

Cosa c’entra Latina? Oggi due presidenti di Commissione di Forza Italia (Fausto Furlanetto e Mauro Anzalone) si sono dimessi dalle cariche ed altrettanto sta per fare l’assessore Antonio Cosentino. Forza Italia ha così aperto la crisi al Comune di Latina, schierandosi contro la sindaca Matilde Celentano e contro Fratelli d’Italia e Lega che la sostengono. (Leggi qui: Latina, Forza Italia rompe con la Celentano: tris di dimissioni e crisi).

In questo clima è molto difficile che una riconciliazione possa avvenire a Frosinone. Il problema non è più solo il sindaco leghista del capoluogo ciociaro ma anche quello indicato da FdI a Latina. O forse il problema è Forza Italia e non su scala locale.

Il tema è politico

(Foto © IchnusaPapers)

La questione ora su Frosinone è: quali forze politiche e civiche faranno parte della nuova Giunta e conseguentemente quale sarà il perimetro politico della maggioranza che accompagnerà Riccardo Mastrangeli fino alla conclusione del mandato. Ma soprattutto, la domanda delle domande, è chi sosterrà il sindaco uscente il prossimo anno nella corsa a Palazzo Munari?

Perché una cosa è distribuire qualche delega, un’altra è ridisegnare gli equilibri di una coalizione. E un’altra ancora è immaginare lo scenario del centrodestra a Frosinone per il futuro: la luna che indica il dito. Potrebbe cambiare radicalmente, o comunque non essere più lo schema tradizionale che è sceso in campo per 20 anni alle Comunali del capoluogo. E che ha sempre costituito l’ossatura della coalizione che ha vinto le elezioni per 3 volte di seguito: con Lega–FdI–FI e la lista di Scaccia.

Un po’ come il centrocampo della nazionale spagnola di calcio degli anni 2009-2014, che con Xavi, Iniesta, Busquets e Xabi Alonso, ha vinto praticamente tutto. Il tema quindi non è amministrativo. È profondamente politico.

Il documento del sindaco

Riccardo Mastrangeli e Paolo Fanelli (Foto © Paolo Peticca)

Dopo l’elezione dell’ex sindaco Paolo Fanelli alla presidenza dell’Aula e il conseguente ritiro delle dimissioni del sindaco, la crisi al Comune, almeno da un punto di vista formale, è finita. Ma la fase più delicata, per gli equilibri del centrodestra, è iniziata subito dopo. (Leggi qui: I 24 voti a Fanelli e la cambiale di Mastrangeli ancora in bianco).

Il sindaco Riccardo Mastrangeli ha deciso di chiudere tutte le fibrillazioni che duravano da mesi, chiedendo alle forze della coalizione una sorta di patto di appartenenza politica di fine consiliatura. Che dice così: chi governa Frosinone deve riconoscersi nel centrodestra a tutti i livelli, dal Comune, passando per la Regione Lazio, fino al Governo nazionale guidato da Giorgia Meloni. Ed è qui che la catena della bicicletta del centrodestra, rischia di saltare. (Leggi qui: Giunta, Scaccia alle forche caudine).

Perché, per come si stanno mettendo le cose, anche se in politica vale sempre l’antico ammonimento di Giovanni Trapattoni «non dire gatto se non ce l’hai nel sacco», tutto lascia pensare che la Lista per Frosinone di Antonio Scaccia, alla fine, possa non sottoscrivere quel documento e rimanere quindi fuori dalla nuova Giunta.

La brutta influenza

Roberto Vannacci a Frosinone con il coordinatore provinciale Antonio Scaccia

Ufficialmente, il leader della civica fondata da Gennarino Scaccia è al letto con una brutta influenza che gli sta impedendo di riunire tutto il gruppo e votare la rotta da imboccare. Ma il sindaco non è intenzionato ad aspettare oltre il normale tempo di sfebbramento del virus: il fatto che sia anche farmacista lo rende piuttosto ferrato nelle durate. Per questo all’inizio o comunque entro la settimana prossima annuncerà la Giunta: con o senza Scaccia.

Anche perché quel documento lo hanno già sottoscritto Fratelli d’Italia, Noi Moderati, Mani Libere, Lega, Lista Ottaviani e Polo Civico. Praticamente l’intera coalizione che sostiene il sindaco.

Il punto è proprio questo. Scaccia, con la sua area politica, è il riferimento di Roberto Vannacci e di Futuro Nazionale. Una collocazione che si scontra con la richiesta di Fratelli d’Italia e del Polo Civico, e in forma più mitigata della Lega, di tenere fuori dall’esecutivo gli esponenti riconducibili al generale. Non è un dettaglio neutro, anzi è il solo nodo politico attorno al quale si sta costruendo la nuova maggioranza e la nuova Giunta.

Un paradosso di straordinaria surrealità

Antonio Scaccia (Foto: Erica Del Vecchio © Teleuniverso)

Un esecutivo senza l’area di Scaccia avrebbe conseguenze rilevanti, non tanto per gli ultimi sette-otto mesi dell’attuale consiliatura. Perché il tempo amministrativo che resta è relativamente poco. Il vero impatto sarebbe sulle comunali del prossimo anno, con Forza Italia già fuori dal perimetro del centrodestra, poi sulle politiche e, in generale, sui futuri equilibri del centrodestra a Frosinone.

In ogni caso, Scaccia fuori dall’esecutivo, volontariamente o spintaneamente, costituisce un paradosso immediato di straordinaria surrealità. Perché? Non è forse vero che Futuro Nazionale sia fuori dal perimetro del Governo Meloni? Verissimo: ma il paradosso a Frosinone è un altro. Quale?

Riccardo Mastrangeli (Foto © Stefano Strani)

Nel corso della consiliatura si è consentito l’accesso in maggioranza e persino in Giunta a persone che si sono candidate direttamente (o per interposta persona) contro la coalizione del sindaco Mastrangeli, addirittura nelle liste del Partito Democratico. Mentre oggi si chiede l’estromissione di una lista, come quella di Scaccia, che per quindici anni è stata comunque leale e coerente con il progetto del centrodestra. Ma tant’è.

Di contro, continuare con il classico gioco del cerino: «Non li ho cacciati io» versus «Ci hanno cacciato loro», con un evidente strategico palleggio di responsabilità, comunque produrrà conseguenze per il futuro. La politica, infatti, non si ferma alla disputa su chi abbia acceso la miccia. Guarda soprattutto a quanti «feriti» si contano il giorno dopo.

Lo scenario del 2027

Roberto Vannacci

Detto fuori dal politichese, se la rottura tra Scaccia e la maggioranza Mastrangeli dovesse consumarsi davvero la prossima settimana, sarebbe quasi fisiologico attendersi una candidatura a sindaco dell’ex vicesindaco, o di qualcuno riconducibile alla sua area, alle prossime elezioni comunali.

Se anche Scaccia non volesse, sarebbe lo stesso generale Vannacci ad imporre una candidatura alternativa a quella del centrodestra per il Comune di Frosinone. Esattamente come avvenuto alle comunali di Vigevano di quest’anno, o alle elezioni suppletive in Calabria.

Con due candidature che pescano nello stesso bacino elettorale del centrodestra e con Forza Italia fuori dai radar, contro un candidato unitario dell’area Riformista, la partita per avere le chiavi di Palazzo Munari diventa incerta e complicata. Per tutti.

Il prezzo della lealtà

(Foto: Saverio De Giglio © Imagoeconomica)

Il ragionamento assume poi una dimensione ancora più ampia. Se davvero la Lista per Frosinone alla fine dovesse rinunciare a due assessorati, di cui uno addirittura da vicesindaco, per restare fedele al progetto politico di Vannacci e Futuro Nazionale, il prezzo politico da pagare sarebbe veramente oneroso. Tanto che realisticamente potrebbe essere meritevole di un ristoro da parte del generale: in politica nessuno fa sacrifici importanti senza attendersi un ritorno.

Ecco perché, appare coerente ipotizzare che una scelta di lealtà di Scaccia e i suoi, verso il progetto di Vannacci, possa essere valorizzata il prossimo anno, attraverso prospettive diverse e candidature di livello superiore, rispetto al Comune. Della serie diamo un nome alle cose: una candidatura al Parlamento.

La politica ha una sua matematica, spesso diversa da quella che si impara a scuola. Si rinuncia a qualcosa oggi, quando si ritiene di poter costruire qualcosa di più importante domani. Una sorta di CBA (Cost-Benefit Analysis), l’analisi costi-benefici usata per valutare la convenienza di un progetto, di un investimento o di una decisione pubblica o privata.

Il tempo di Scaccia

(Foto © Massimo Scaccia)

Ecco perché Scaccia sta prendendo tutto il tempo del mondo per decidere se firmare oppure no il documento del sindaco. Sta valutando ogni singola mossa con una fredda lucidità, d’altro canto è cresciuto a pane e politica, per questo non prenderà decisioni di pancia o per risentimento. Lo farà solo dopo aver vivisezionato ogni potenziale opportunità e ogni inevitabile rinuncia.

Giulio Andreotti con la sua proverbiale lucidità diceva: «In politica ci sono molte cose da dire e poche da fare, ma quelle poche vanno fatte con un cinismo assoluto».

La nuova Giunta di Mastrangeli nascerà probabilmente la prossima settimana.

Ma la sensazione è che, insieme alla nuova squadra di governo, sta per nascere anche un nuovo centrodestra a Frosinone.