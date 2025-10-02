Liste di attesa all’Asl di Frosinone: bene, ma non benissimo

Il portale Salute Lazio della Regione ha monitorato i tempi per le prestazioni ambulatoriali di primo accesso. In Ciociaria emerge un quadro positivo anche se non mancano le criticità. L'analisi dei vari servizi sanitari
Tre mesi per una colonscopia, cento giorni per una ecografia muscolotendinea, tre giorni per una eco ginecologica nonostante debba essere fatta entro 72 ore. Cronometro alla mano, giù in corsia. Nel Sistema Sanitario Nazionale, controlli, screening e attività in libera professione sono esclusi dal monitoraggio dei tempi di attesa. Tutto il resto rientra invece nel sistema TdA (Tempi di Attesa), che rileva il tempo “ex ante“: ovvero, il numero di giorni comunicato al cittadino al momento della prenotazione, cioè quelli passano dalla lato tra la data della richiesta e quella dell’appuntamento per la visita.
Attenzione: se il paziente rifiuta la prima data utile proposta, quella prestazione non viene conteggiata nel monitoraggio ufficiale.
Per garantire equità e tempestività, il sistema prevede quattro classi di urgenza clinica, che devono essere indicate obbligatoriamente dal medico sull’impegnativa consegnata al paziente. Le quattro classi sono:
- U – Urgente: da erogare entro 72 ore
- B – Breve: da erogare entro 10 giorni
- D – Differibile: entro 30 giorni per le visite, 60 per gli esami
- P – Programmabile: entro 120 giorni
Le aree geografiche di riferimento per la garanzia dei tempi sono suddivise in tre livelli: distrettuale, aziendale e sovraziendale, a seconda della complessità della prestazione.
Per ogni prestazione monitorata, viene rilevata la percentuale di prenotazioni effettuate entro i tempi massimi previsti per ciascuna classe di priorità. Questo consente di valutare l’efficienza del sistema e garantire un accesso più equo alle cure.
Centocinque tipologie di prestazioni
Sul sito della Regione sono disponibili i dati sui tempi di attesa, aggiornati alla fine di agosto 2025, suddivisi per ASL.
La consultazione sulla performance della ASL di Frosinone, evidenzia una situazione generale certamente positiva, ma con alcune evidenti criticità. Vediamo quali.
Su 105 tipologie di prestazioni monitorate dal sistema di rilevazione, meno della metà delle prenotazioni rispetta gli standard previsti. In particolare, le criticità più evidenti si concentrano in questi settori:
|PRESTAZIONE
|INDICE TDA
|GIORNI DI ATTESA MEDI
|COLONSCOPIA TOTALE CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE
|29.9%
|91.9
|ECOCOLORDOPPLER SCROTALE
|28.6%
|83.9
|ECOGRAFIA MUSCOLOTENDINEA E OSTEOARTICOLARE
|27.5%
|100.6
|SOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGDS]
|34.4%
|87.3
Le prenotazioni entro lo standard comprese tra 50-89%, riguarda queste altre:
|Prestazione
|Indice TDA
|Giorni di Attesa Medi
|DIAGNOSTICA ECOGRAFICA DEL CAPO E DEL COLLO
|85.1%
|35.6
|ECG DA SFORZO PEDANA MOBILE
|80%
|33.5
|ECOCOLORDOPPLER ARTI SUP. ART. E/O VENOSO
|85.7%
|6.4
|ECOGRAFIA MONOLATERALE DELLA MAMMELLA
|77.8%
|27.6
|ECOGRAFIA SCROTALE
|61.1%
|37.8
|ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE [EMG] PER ARTO INFERIORE
|85.1%
|31
|ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE [EMG] PER ARTO SUPERIORE
|89.8%
|25.4
|PRIMA VISITA ANGIOLOGICA
|57.9%
|60.1
|RM DEL BRACCIO
|87.5%
|14
|RM DEL COLLO
|87.5%
|33.2
|RM DELLA COLONNA
|85.3%
|25.5
|RM DI ADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO
|83.1%
|35.3
Per quanto riguarda infine le classi di priorità delle prestazioni (urgente-breve-differibile), la ASL di Frosinone ha offerto questa performance.
URGENTE, (entro 72 ore) solo per 2 tipologie il risultato è negativo.
|PRESTAZIONE
|INDICE TDA
|GIORNI DI ATTESA MEDI
|ECOGRAFIA GINECOLOGICA
|0%
|3
|RM DEL BACINO
|0%
|4
BREVE (entro 10 giorni) le criticità evidenziate, sono certamente di più e riguardano queste prestazioni:
|Esame
|Percentuale
|Valore
|COLONSCOPIA TOTALE CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE
|26.7%
|51.2
|ECOCOLORDOPPLER SCROTALE
|0%
|54
|COGRAFIA MUSCOLOTENDINEA E OSTEOARTICOLARE
|18.2%
|24.1
|ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE [EMG] PER ARTO SUPERIORE
|30.8%
|20.1
|PRIMA VISITA ANGIOLOGICA
|43.5%
|13.9
|RM DEL BRACCIO
|20%
|14
|RM DEL POLSO
|40%
|12.8
|RM DELL’ADDOME SUPERIORE
|25%
|15.2
|RM DELL’AVAMBRACCIO
|0%
|11
|RM DELLA CAVIGLIA
|40%
|11.2
|RM DELLA COLONNA
|20%
|26.6
|RM DELLA COSCIA (RM DEL FEMORE)
|0%
|23
|RM DELLA GAMBA
|33.3%
|11.3
|RM DI ADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO
|12.5%
|32.1
I dati mostrano una tenuta complessivamente positiva del sistema nella ASL locale, ma indicano anche la necessità di intervenire su alcune prestazioni in difficoltà, in particolare quelle con priorità “breve” e “programmabile”.