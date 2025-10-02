Liste di attesa all’Asl di Frosinone: bene, ma non benissimo

Il portale Salute Lazio della Regione ha monitorato i tempi per le prestazioni ambulatoriali di primo accesso. In Ciociaria emerge un quadro positivo anche se non mancano le criticità. L'analisi dei vari servizi sanitari

Roberta Di Domenico

Spifferi frusinati

Tre mesi per una colonscopia, cento giorni per una ecografia muscolotendinea, tre giorni per una eco ginecologica nonostante debba essere fatta entro 72 ore. Cronometro alla mano, giù in corsia. Nel Sistema Sanitario Nazionale, controlli, screening e attività in libera professione sono esclusi dal monitoraggio dei tempi di attesa. Tutto il resto rientra invece nel sistema TdA (Tempi di Attesa), che rileva il tempo “ex ante“: ovvero, il numero di giorni comunicato al cittadino al momento della prenotazione, cioè quelli passano dalla lato tra la data della richiesta e quella dell’appuntamento per la visita.

Attenzione: se il paziente rifiuta la prima data utile proposta, quella prestazione non viene conteggiata nel monitoraggio ufficiale.

Per garantire equità e tempestività, il sistema prevede quattro classi di urgenza clinica, che devono essere indicate obbligatoriamente dal medico sull’impegnativa consegnata al paziente. Le quattro classi sono:

  • U – Urgente: da erogare entro 72 ore
  • B – Breve: da erogare entro 10 giorni
  • D – Differibile: entro 30 giorni per le visite, 60 per gli esami
  • P – Programmabile: entro 120 giorni

Le aree geografiche di riferimento per la garanzia dei tempi sono suddivise in tre livelli: distrettualeaziendale e sovraziendale, a seconda della complessità della prestazione.

Per ogni prestazione monitorata, viene rilevata la percentuale di prenotazioni effettuate entro i tempi massimi previsti per ciascuna classe di priorità. Questo consente di valutare l’efficienza del sistema e garantire un accesso più equo alle cure.

Centocinque tipologie di prestazioni

L’ospedale di Frosinone

Sul sito della Regione sono disponibili i dati sui tempi di attesa, aggiornati alla fine di agosto 2025, suddivisi per ASL.

La consultazione sulla performance della ASL di Frosinone, evidenzia una situazione generale certamente positiva, ma con alcune evidenti criticità. Vediamo quali.

Su 105 tipologie di prestazioni monitorate dal sistema di rilevazione, meno della metà delle prenotazioni rispetta gli standard previsti. In particolare, le criticità più evidenti si concentrano in questi settori:

PRESTAZIONEINDICE TDAGIORNI DI ATTESA MEDI
COLONSCOPIA TOTALE CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE29.9%91.9
ECOCOLORDOPPLER SCROTALE28.6%83.9
ECOGRAFIA MUSCOLOTENDINEA E OSTEOARTICOLARE27.5%100.6
SOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGDS]34.4%87.3

 Le prenotazioni entro lo standard comprese tra 50-89%, riguarda queste altre:

PrestazioneIndice TDAGiorni di Attesa Medi
DIAGNOSTICA ECOGRAFICA DEL CAPO E DEL COLLO85.1%35.6
ECG DA SFORZO PEDANA MOBILE80%33.5
ECOCOLORDOPPLER ARTI SUP. ART. E/O VENOSO85.7%6.4
ECOGRAFIA MONOLATERALE DELLA MAMMELLA77.8%27.6
ECOGRAFIA SCROTALE61.1%37.8
ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE [EMG] PER ARTO INFERIORE85.1%31
ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE [EMG] PER ARTO SUPERIORE89.8%25.4
PRIMA VISITA ANGIOLOGICA57.9%60.1
RM DEL BRACCIO87.5%14
RM DEL COLLO87.5%33.2
RM DELLA COLONNA85.3%25.5
RM DI ADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO83.1%35.3

Per quanto riguarda infine le classi di priorità delle prestazioni (urgente-breve-differibile), la ASL di Frosinone ha offerto questa performance.

URGENTE, (entro 72 ore) solo per 2 tipologie il risultato è negativo.

PRESTAZIONEINDICE TDAGIORNI DI ATTESA MEDI
ECOGRAFIA GINECOLOGICA0%3
RM DEL BACINO0%4

BREVE (entro 10 giorni) le criticità evidenziate, sono certamente di più e riguardano queste prestazioni:

EsamePercentualeValore
COLONSCOPIA TOTALE CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE26.7%51.2
ECOCOLORDOPPLER SCROTALE0%54
COGRAFIA MUSCOLOTENDINEA E OSTEOARTICOLARE18.2%24.1
ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE [EMG] PER ARTO SUPERIORE30.8%20.1
PRIMA VISITA ANGIOLOGICA43.5%13.9
RM DEL BRACCIO20%14
RM DEL POLSO40%12.8
RM DELL’ADDOME SUPERIORE25%15.2
RM DELL’AVAMBRACCIO0%11
RM DELLA CAVIGLIA40%11.2
RM DELLA COLONNA20%26.6
RM DELLA COSCIA (RM DEL FEMORE)0%23
RM DELLA GAMBA33.3%11.3
RM DI ADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO12.5%32.1

I dati mostrano una tenuta complessivamente positiva del sistema nella ASL locale, ma indicano anche la necessità di intervenire su alcune prestazioni in difficoltà, in particolare quelle con priorità “breve” e “programmabile”.