Lo Stadio del nuoto fa saltare la luna di miele tra Mastrangeli e Fdi

I pretoriani alla destra del sindaco di sono "stancati" e non le hanno mandate a dire con due assenti dalla Giunta dopo un episodio "forte" ed una telefonata "fortissima". Al centro c'è il finanziamento ottenuto da FdI per lo Stadio del Nuoto. E dirottato da Retrosi

La parola terremoto non si può usare: l’epicentro è in acqua ma la portata dello tsunami politico è stata altrettanto devastante per il sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli. Ora la sua amministrazione è appesa ad un filo. Sottile. Come i numeri che gli sono rimasti adesso che Fratelli d’Italia si è ritirata sull’Aventino. Gli assessori Simona Geralico e Alessia Turriziani non si sono presentate alla riunione di Giunta tenuta ieri sera. Ed il Coordinatore cittadino del Partito Fabio Tagliaferri ha fatto sapere che in assenza di un chiarimento nemmeno i Consiglieri si presenteranno in Aula per votare il Bilancio.

Glielo ha detto a brutto muso. Dicono che lo abbia fatto nel corso di una telefonata tumultuosa: nella quale Tagliaferri ha rinfacciato al sindaco Mastrangeli tutte le volte che Fratelli d’Italia gli ha assicurato l’agibilità in Aula, ha evitato le polemiche, ha assicurato la propria lealtà finoi all’ultimo giorno del governo cittadino.

Cosa è accaduto di tanto grave da indurre la Guardia Pretoriana a smobilitare e lasciare da solo l’imperatore? Ed a minacciare di disertare anche l’Aula del Consiglio?

Il colosso energivoro

Lo Stadio del Nuoto di Frosinone

Tutto è legato alla annosa pratica dello Stadio del Nuoto del Capoluogo. È una piscina olimpica, costruita nel 2009 con i fondi per i Mondiali di Nuoto ospitati dall’Italia. Doveva servire come struttura per gli allenamenti delle Nazionali che poi si sarebbero sfidate a Roma.

Il complesso sorge nella zona Casaleno, nelle vicinanze dello Stadio Benito Stirpe e del Palazzetto dello Sport. La struttura è vasta 7mila metri quadrati distriubuiti su tre livelli: comprende una vasca coperta di 33 metri x 25 metri omologata per le gare di pallanuoto ed una vasca più piccola di 25×12 metri per il riscaldamento. Sulle sue tribune c’è capienza complessiva per 500 spettatori.

Un gioiellino che ha un limite enorme: ha dei costi di gestione in proporzione alle sue dimensioni mastodontiche. Riscaldarlo richiede una quantità enorme di gas. Inoltre le strutture sono state realizzate con le tecnologie ed i materiali di quindici anni fa che non garantiscono la coibentazione come quelli di oggi. Proprio questi limiti lo rendono un problema per il Comune e per chi è chiamato a gestire l’impianto.

La soluzione Carfagna

Franco Carfagna

A farsi carico del problema è il Capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Comunale Franco Carfagna. Ha una solida linea di dialogo politico con l’assessore allo Sport del Lazio Elena Palazzo. Insieme, ci lavorano un anno e mezzo: per capire quale potrebbe essere la soluzione e dove potrebbero stare i soldi per finanziarla. Partendo dal caso dello Stadio del Nuoto di Frosinone individuano una serie di problemi analoghi in altre strutture del Lazio. Nasce così il bando per la coibentazione e l’efficientamento energetico delle strutture sportive del Lazio.

A finanziarlo sono fondi europei. Al Comune Capoluogo viene assegnato poco meno di un milione e mezzo di euro. Soprattutto emerge una bella storia di sinergia tra territorio e Regione, con il problema particolare che genera una soluzione generale ed evidenzia la capacità di dialogo tra enti.

Tutto è bene ciò che finisce bene? Per niente. Perché è quel finanziamento ad innescare la rottura tra Fratelli d’Italia ed il sindaco.

Il casus belli

Angelo Retrosi (Foto © Massimo Scaccia)

Il caos scoppia venerdì. Accade quando Franco Carfagna domanda agli uffici comunali quando partiranno i lavori sullo Stadio del Nuoto finanziato con quel milione e mezzo che è riuscito a portare. La risposta è Mai. E perchè? Lo ha deciso l’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Retrosi. Il motivo? Ha detto che quei lavori sullo Stadio non si possono fare per una carenza di documentazione. Ed i soldi che fine faranno? Retrosi li ha già dirottati per finire una scuola, facendoci esattamente quanto previsto dal bando e cioiè efficientamento energetico e coibentazione.

Il problema non è burocratico: è politico. Perché buona creanza politica vuole che in caso di problemi ci sia uno scambio di opinioni con il Consigliere che per un anno e mezzo ha seguito quella pratica, intercettando quei fondi e facendoli piovere del tutto inattesi su Frosinone. Non è avvenuto. E c’è di peggio. Quando Franco Carfagna affronta l’assessore Angelo Retrosi.

L’assessore non nega. Conferma il fatto e lo giustifica con la circostanza che la documentazione necessaria, per la messa a terra del finanziamento sulla piscina comunale, non era ancora pronta.

La questione deflagra.

Da caso amministrativo a politico

Fabio Tagliaferri (Foto: Luigi Mistrulli © Imagoeconomica)

Franco Carfagna fa le sue rimostranze e ne fa una questione politica: il Partito principale alleato del sindaco viene trattato come un tempo veniva considerato lo stalliere. Inaccettabile per il Coordinatore cittadino Fabio Tagliaferri. Che fa scattare immediatamente la rappresaglia: alza il telefono ed ordina ai due assessori di disertare la Giunta.

C’è un problema di nella sostanza e nella forma: che in politica spesso conta più della prima. La decisione di trasferire il finanziamento dalla piscina alla scuola chi l’ha presa? Retrosi da solo o è stata avallata anche dal sindaco? L’una o l’altra delle risposte fa tutta la differenza del mondo. Il finanziamento è stato ottenuto per impegno oggettivo di Fratelli d’Italia: l’amministrazione non ha avuto nei suoi confronti nemmeno il minimo bon ton istituzionale che imponeva una telefonata di condivisione.

Non solo per informare della mutata destinazione ma almeno per informare della situazione. Non a cose fatte. E nemmeno di propria iniziativa. Per questo gli assessori di Fratelli d’Italia non si sono presentati in Giunta ieri. Ma non finisce qui.

La telefonata pepatissima

Il Gruppo di maggioranza (Foto © Filippo Rondinara)

La narrazione diventa a questo punto un po meno puntuale e dettagliata ma sempre certa nei contenuti. Dopo la Giunta, c’è stata una telefonata pepata, tra Mastrangeli e Tagliaferri. Che solo a quel punto fa le sue rimostranze al sindaco. Quando Mastrangeli tenta di disinnescare dicendo che sarebbe bastato dirglielo e sarebbe intervenuto, Tagliaferri ribatte che anche a FdI sarebbe piaciuto ricevere una telefonata per sapere le cose. Esattamente come il sindaco.

Fa capire che la lacerazione è seria. Tagliaferri dice al primo cittadino che non è certa la presenza dei Consiglieri di Fratelli d’Italia al prossimo Consiglio Comunale. Nella pratica poi questo probabilmente non accadrà: ma intanto il caso è aperto.

In soldoni, Fratelli d’Italia potrebbe veramente smettere di guardare sempre le spalle a Mastrangeli dagli attacchi, l’80% delle volte da rappresentati della stessa maggioranza. O ex.

Mastrangeli sarebbe rimasto impietrito dalla telefonata. Non è dato sapere, se perché nessuno lo aveva informato del cambio di destinazione del finanziamento, o per la posizione assunta ora da Fratelli d’Italia.

Un faccia a faccia urgente

(Foto © Stefano Strani)

Fatto sta che Tagliaferri ha preteso a strettissimo giro un incontro urgente con il sindaco Riccardo Mastrangeli, con il Capo della lista della quale è espressione in Giunta l’assessore Angelo Retrosi, ovverosia l’onorevole Nicola Ottaviani e lo stesso titolare della delega ai Lavori Pubblici.

Fratelli d’Italia non ci sta proprio ad essere trattato da parente povero: né dal sindaco né dai suoi assessori. Perché in realtà è il parente più ricco nell’intera coalizione: sia in termini di voti a Frosinone che nel numero dei Consiglieri in aula. Questi i fatti.

Se anche Fratelli d’Italia, dopo Forza Italia, si mette di traverso per Mastrangeli e per l’intera maggioranza sono veramente dolori. Sarebbe veramente a rischio la consiliatura. Questo fatto conferma che in maggioranza i nervi continuano ad essere a fior di pelle.

E di Bilancio non si è ancora nemmeno cominciato a parlare.