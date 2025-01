L’opposizione anti-Salera che cerca la fase due

Anno nuovo, ma i problemi della minoranza restano gli stessi. E con Evangelista che rimarca sempre le distanze dai Partiti del Centrodestra. Ora si punta a cambiare musica

Cercano l’intuizione. Quel colpo d’ala con cui finalmente sgusciare via dalla penombra che la disfatta elettorale di giugno li ha costretti a subire. L’obiettivo è quello di restituire l’imbarazzo della sconfitta alla maggioranza Salera, scoccare un dardo politico avvelenato al centro del petto del primo cittadino e far crollare quell’aura di infaticabile amministratore con cui si è affermato negli ultimi anni. Come?

Facendo emergere errori nella gestione amministrativa, imputare a loro le cause dei ritardi nei cantieri, facendo luce sulle criticità ignorate dalla Giunta. L’opposizione cassinate non vuole in nessun modo abdicare al suo ruolo perché, come ripete a iosa anche in queste ore, “noi con le nostre proposte e le nostre osservazioni possiamo migliorare l’azione amministrativa”.

Sei mesi passati “a vuoto”

Giuseppe Sebastianelli

A leggerla così sembra quasi che i consiglieri che occupano la parte destra del parlamentino di palazzo De Gasperi non fanno altro che offrire pannucci caldi alla maggioranza, prestando il fianco al pragmatismo di Enzo Salera. Del resto in sei mesi, nonostante le sciabolate di Giuseppe Sebastianelli, sostenuto dai sodali Franco Evangelista e Arduino Incagnoli, la maggioranza sembra non aver accusato colpi. E questo nonostante il profluvio di interpellanze e mozioni, bocciate.

Anche il centrodestra, quello dei Partiti, ha provato a darsi un tono. Lo ha fatto anche nelle ultime ore, con la consigliera di FdI Nora Noury che ha sferzato Salera sulla qualità dell’aria, accusandolo di non aver affrontato con la giusta serietà il problema dell’inquinamento: “La città martire ha ottenuto il primato di città più inquinata della regione nonostante il nuovo Put e l’isola pedonale”.

Evangelista il piromane

Maria Concetta Tamburrini

Pochi giorni fa ad appiccare un altro incendio ci aveva pensato anche Evangelista, che aveva attaccato l’assessora Maria Concetta Tamburrini sul confezionamento dei cibi da parte di una ditta che fornisce pasti ad una mensa scolastica, preparati fuori dal territorio comunale e in barba a quanto previsto dal capitolato di appalto. “Il bando l’ha fatto la Stazione unica appaltante di Frosinone, non il Comune”, la risposta piccata della delegata di Salera.

Botta e risposta. Un ping-pong quasi che ha logorato il dialogo trasversale auspicato dal consigliere di opposizione Arturo Buongiovanni ma che, allo stesso tempo non ha per nulla scalfito l’intransigenza della maggioranza.

Ma nel retroscena di palazzo De Gasperi si parla di una nuova musica che i consiglieri Sebastianelli ed Evangelista (maliziosamente soprannominati “i Cugini di Campagna”, per il fatto di avere il loro bacino elettorale storico nelle periferie di Cassino). Starebberio per cambiare spartito insieme ad Incagnoli. In che modo?

Se fino ad ora le decine di interrogazioni presentate hanno sortito effetti piuttosto residuali, ecco che la triade civica della minoranza è pronta a ricorrere agli obici.

“Noi col centrodestra non interagiamo”

Franco Evangelista

“Nonostante le molteplici promesse elettorali ci ritroviamo con una città che presenta numerose criticità. Salera sembra essersi rintanato sulla Rocca Janula dove si è creato una corte assieme ai suoi fedelissimi”. E’ il preambolo che fa Evangelista quando spiega il da farsi da qui ai prossimi mesi.

Il tutto però senza includere l’altra faccia dell’opposizione, ovvero il centrodestra: “Noi con loro non ci interfacciamo”, spiega ancora Evangelista. “Questi del centrodestra stanno dentro a certe dinamiche… vorremmo capire pure chi è che lo coordina…”. Il riferimento è rivolto alle faide interne ai partiti del Centrodestra.

“Noi continuiamo con il nostro modo di fare politica, sempre per i cittadini e mai per accontentare la nostra sete di potere”. Al centro della speculazione politica, il progetto dell’impianto di biogas previsto in via Cerro: “Andremo avanti per smascherare le loro menzogne”.

E le tasse comunali: “Avevano promesso di diminuirle… alla fine le hanno aumentate nonostante l’uscita dal default. Per non parlare della reintroduzione della tassa sui Passi Carrabili. Anzinché andare avanti qui si fanno passi indietro”.

Le mozioni “importanti”

Ecco perché “presenteremo anche delle mozioni importanti che impegnano la maggioranza, anche in un’ottica di collaborazione davanti ai problemi che della città”, gli fanno eco i sodali.

Anno nuovo, ma i problemi della minoranza restano dunque gli stessi. Il polo civico di Sebastianelli continua a navigare in autonomia, ma almeno qualche riferimento su dove andare ce l’ha. Diverso, invece, è il discorso dei “cugini” del centrodestra, dove ogni consigliere versa in una condizione di totale solitudine. Senza dialogo, senza un progetto di riscatto. Tutto tace.

Una condizione auspicata dal polo civico, che ha l’ambizione di eclissare il centrodestra in Consiglio comunale prima… E alle elezioni poi.