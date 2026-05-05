L’oratorio come argine al disagio giovanile: la Regione stanzia 3 milioni

Non solo luoghi di culto e gioco: gli oratori diventano centri di aggregazione e punto di riferimento per le famiglie. La Pisana finanzierà una serie di progetti in tutto il Lazio. In Ciociaria premiate 4 parrocchie, mentre altre sono entrate in graduatoria in attesa di un eventuale rifinanziamento

Roberta Di Domenico

Spifferi frusinati

Via libera dalla Regione Lazio ai fondi per gli oratori: approvata la graduatoria 2026 che sblocca finanziamenti per parrocchie ed enti di culto, riconosciuti come argine al disagio giovanile e punto di riferimento per le famiglie.

Con la determinazione del 4 maggio 2026, pubblicata sul BURL 36 di oggi, la Direzione Affari della Presidenza, infatti, ha dato il via libera definitivo alla graduatoria per l’annualità 2026, sbloccando risorse fondamentali per il finanziamento di parrocchie ed enti di culto del Lazio.

Il riconoscimento di centri di aggregazione

Il cuore del provvedimento risiede nel riconoscimento della legge regionale 13 del giugno 200, che vede negli oratori non solo luoghi di culto, ma veri e propri centri di aggregazione capaci di prevenire il disagio giovanile e supportare la crescita degli adolescenti.

Bambini all’oratorio

Per quest’anno, la regione ha messo a disposizione una cifra importante, pari a  2.890.000,00 euro complessivi.  Questi quasi 3 milioni di euro derivano da uno stanziamento iniziale di 2 milioni di euro, a cui si è aggiunta un’integrazione di ulteriori 890 mila euro per cercare di scorrere il più possibile la graduatoria degli idonei.

Si tratta di contributi a fondo perduto, destinati a parrocchie, enti religiosi e realtà assimilate che svolgono attività educative per minori e giovani, con una forte funzione di prevenzione del disagio sociale che hanno presentato progetti di carattere socio-educativo.

Quattro oratori finanziati in Ciociaria

Agli uffici della Regione sono arrivate ben 307 richieste di contributo, e 303 sono state ammesse alla valutazione. I progetti sono stati valutati da una commissione regionale secondo criteri tecnici e punteggi. Il contributo massimo arriva generalmente a 30.000 euro per progetto, mentre i beneficiari devono rendicontare le spese, utilizzare pagamenti tracciabili, rispettare vincoli precisi (fidejussione, controlli ex-post).

Bambini all’Oratorio

Ovviamente anche la Ciociaria ha risposto al bando della Regione, presentando decine di progetti.  Di seguito, il dettaglio degli oratori ammessi nella provincia di Frosinone, suddivisi tra chi ha ottenuto il finanziamento e chi, pur ammesso al finanziamento, è rimasto tuttavia fuori per mancanza di fondi. Tra le parrocchie finanziate figura quella storica della Madonna delle Neve di Frosinone. Poi ci sono SS. Giovanni Battista ed Evangelista di Fontechiari, Santa Maria di Civita di Arpino e Santa Maria Assunta di Sgurgola.

Ammessi e finanziati

Oratori AMMESSI e FINANZIATI

EnteLocalitàImporto
Parrocchia SS. Giovanni Battista ed EvangelistaFontechiari€29.450
Parrocchia Santa Maria di CivitaArpino€29.850
Chiesa Parrocchiale Santa Maria AssuntaSgurgola€30.000
Santuario Madonna della NeveFrosinone€29.200

 Oratori AMMESSI ma NON FINANZIABILI per esaurimento risorse

ParrocchiaLocalità
Parrocchia S. Bartolomeo ApostoloSora
Parrocchia S. Maria AssuntaTrevi nel Lazio
Parrocchia Santissimo SalvatoreRipi
Parrocchia Maria AssuntaVallerotonda
Parrocchia Santi Filippo e GiacomoAnagni
Parrocchia Maria dell’UlivoSant’Elia Fiumerapido
Parrocchia Santa Maria del GiglioVeroli
Parrocchia San Giovanni BattistaCassino
Parrocchia S. CroceCastelliri
Parrocchia San Francesco D’AssisiAnagni
Parrocchia San NicolaCeccano
Parrocchia SS. del Monte CarmeloCervaro
Parrocchia SS. Pietro e PaoloArce
Parrocchia San Simeone ProfetaAlvito
Parrocchia S. Restituta V. e M.Sora
Parrocchia S. Michele ArcangeloBoville Ernica
Parrocchia San Pietro ApostoloCeccano
Parrocchia Santa Maria AssuntaFilettino
Parrocchia San Giovanni BattistaCeccano
Parrocchia Maria La NovaSant’Elia Fiumerapido
Parrocchia Sant’Andrea ApostoloVeroli
Parrocchia S. Nicola di BariRocca D’Arce
Parrocchia San Domenico AbateSora
Parrocchia Sacro Cuore di GesùCeccano
Parrocchia S. Antonio e S. RestitutaSora
Parrocchia San Lorenzo MartirePicinisco
Parrocchia S. Paolo ApostoloFrosinone
Parrocchia Santa Maria del CarmineArpino
Parrocchia San CarloIsola del Liri
Parrocchia San ValentinoAlatri
Parrocchia Santa Maria del CarmineAlatri
Parrocchia Sacro Cuore di GesùSerrone
Fondazione Exodus OnlusCassino
Parrocchia S. Andrea ApostoloPaliano
Parrocchia SS. Giovanni Battista ed EvangelistaSora

La palla passa ora agli enti finanziati, che avranno dieci giorni di tempo dalla notifica per presentare l’atto di impegno e la polizza fidejussoria necessaria a incassare i fondi e avviare le attività previste entro il 2026. Per gli oratori rimasti esclusi dai fondi, la speranza risiede in un possibile ulteriore rifinanziamento del capitolo di spesa nei prossimi mesi da parte della Regione. 