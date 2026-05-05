L’oratorio come argine al disagio giovanile: la Regione stanzia 3 milioni

Non solo luoghi di culto e gioco: gli oratori diventano centri di aggregazione e punto di riferimento per le famiglie. La Pisana finanzierà una serie di progetti in tutto il Lazio. In Ciociaria premiate 4 parrocchie, mentre altre sono entrate in graduatoria in attesa di un eventuale rifinanziamento

Via libera dalla Regione Lazio ai fondi per gli oratori: approvata la graduatoria 2026 che sblocca finanziamenti per parrocchie ed enti di culto, riconosciuti come argine al disagio giovanile e punto di riferimento per le famiglie.

Con la determinazione del 4 maggio 2026, pubblicata sul BURL 36 di oggi, la Direzione Affari della Presidenza, infatti, ha dato il via libera definitivo alla graduatoria per l’annualità 2026, sbloccando risorse fondamentali per il finanziamento di parrocchie ed enti di culto del Lazio.

Il riconoscimento di centri di aggregazione

Il cuore del provvedimento risiede nel riconoscimento della legge regionale 13 del giugno 200, che vede negli oratori non solo luoghi di culto, ma veri e propri centri di aggregazione capaci di prevenire il disagio giovanile e supportare la crescita degli adolescenti.

Bambini all’oratorio

Per quest’anno, la regione ha messo a disposizione una cifra importante, pari a 2.890.000,00 euro complessivi. Questi quasi 3 milioni di euro derivano da uno stanziamento iniziale di 2 milioni di euro, a cui si è aggiunta un’integrazione di ulteriori 890 mila euro per cercare di scorrere il più possibile la graduatoria degli idonei.

Si tratta di contributi a fondo perduto, destinati a parrocchie, enti religiosi e realtà assimilate che svolgono attività educative per minori e giovani, con una forte funzione di prevenzione del disagio sociale che hanno presentato progetti di carattere socio-educativo.

Quattro oratori finanziati in Ciociaria

Agli uffici della Regione sono arrivate ben 307 richieste di contributo, e 303 sono state ammesse alla valutazione. I progetti sono stati valutati da una commissione regionale secondo criteri tecnici e punteggi. Il contributo massimo arriva generalmente a 30.000 euro per progetto, mentre i beneficiari devono rendicontare le spese, utilizzare pagamenti tracciabili, rispettare vincoli precisi (fidejussione, controlli ex-post).

Bambini all’Oratorio

Ovviamente anche la Ciociaria ha risposto al bando della Regione, presentando decine di progetti. Di seguito, il dettaglio degli oratori ammessi nella provincia di Frosinone, suddivisi tra chi ha ottenuto il finanziamento e chi, pur ammesso al finanziamento, è rimasto tuttavia fuori per mancanza di fondi. Tra le parrocchie finanziate figura quella storica della Madonna delle Neve di Frosinone. Poi ci sono SS. Giovanni Battista ed Evangelista di Fontechiari, Santa Maria di Civita di Arpino e Santa Maria Assunta di Sgurgola.

Ammessi e finanziati

Oratori AMMESSI e FINANZIATI

Ente Località Importo Parrocchia SS. Giovanni Battista ed Evangelista Fontechiari €29.450 Parrocchia Santa Maria di Civita Arpino €29.850 Chiesa Parrocchiale Santa Maria Assunta Sgurgola €30.000 Santuario Madonna della Neve Frosinone €29.200

Oratori AMMESSI ma NON FINANZIABILI per esaurimento risorse

Parrocchia Località Parrocchia S. Bartolomeo Apostolo Sora Parrocchia S. Maria Assunta Trevi nel Lazio Parrocchia Santissimo Salvatore Ripi Parrocchia Maria Assunta Vallerotonda Parrocchia Santi Filippo e Giacomo Anagni Parrocchia Maria dell’Ulivo Sant’Elia Fiumerapido Parrocchia Santa Maria del Giglio Veroli Parrocchia San Giovanni Battista Cassino Parrocchia S. Croce Castelliri Parrocchia San Francesco D’Assisi Anagni Parrocchia San Nicola Ceccano Parrocchia SS. del Monte Carmelo Cervaro Parrocchia SS. Pietro e Paolo Arce Parrocchia San Simeone Profeta Alvito Parrocchia S. Restituta V. e M. Sora Parrocchia S. Michele Arcangelo Boville Ernica Parrocchia San Pietro Apostolo Ceccano Parrocchia Santa Maria Assunta Filettino Parrocchia San Giovanni Battista Ceccano Parrocchia Maria La Nova Sant’Elia Fiumerapido Parrocchia Sant’Andrea Apostolo Veroli Parrocchia S. Nicola di Bari Rocca D’Arce Parrocchia San Domenico Abate Sora Parrocchia Sacro Cuore di Gesù Ceccano Parrocchia S. Antonio e S. Restituta Sora Parrocchia San Lorenzo Martire Picinisco Parrocchia S. Paolo Apostolo Frosinone Parrocchia Santa Maria del Carmine Arpino Parrocchia San Carlo Isola del Liri Parrocchia San Valentino Alatri Parrocchia Santa Maria del Carmine Alatri Parrocchia Sacro Cuore di Gesù Serrone Fondazione Exodus Onlus Cassino Parrocchia S. Andrea Apostolo Paliano Parrocchia SS. Giovanni Battista ed Evangelista Sora

La palla passa ora agli enti finanziati, che avranno dieci giorni di tempo dalla notifica per presentare l’atto di impegno e la polizza fidejussoria necessaria a incassare i fondi e avviare le attività previste entro il 2026. Per gli oratori rimasti esclusi dai fondi, la speranza risiede in un possibile ulteriore rifinanziamento del capitolo di spesa nei prossimi mesi da parte della Regione.