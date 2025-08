L’Udc è… (ri)Fiorito a Pontecorvo: scatta l’operazione-rilancio

La riorganizzazione sul territorio dell'Unione di Centro parte dalla cittadina fluviale, centro ritenuto strategico dal partito. Costituito il nuovo direttivo che farà da apripista all'apertura di altri coordinamenti in tutta la provincia. Esperienza, gioventù, competenze e passione il mix per radicarsi in Ciociaria

Un percorso all’insegna del “rinnovato entusiasmo”. Per un Partito che, partendo da Pontecorvo, aspira a dire la sua in provincia di Frosinone e togliersi, proprio nella città del ponte sul Liri, un sassolino appuntito dalla scarpa. Andrea Fiorito, delegato Udc per la provincia di Frosinone, ha annunciato pochi giorni fa una fase di profondo rinnovamento per l’Unione di Centro sul territorio.

Pontecorvo non è una città qualsiasi per la formazione guidata da Lorenzo Cesa: è quella che alle scorse Regionali prese una percentuale monstre del 25,76%. Merito dell’ex sindaco Riccardo Roscia candidato in prima persona. Ma ora ha preso cappello e si è accasato con Noi Moderati ed è uno dei vertici del Consorzio Industriale del Lazio.

Riparte da lì la manovra dell’Udc e del delegato Andrea Fiorito: dalla convinzione che ci sia l’humus politico giusto e che quel consenso fosse Politica e non solo Consenso personale. Un’iniziativa nata dopo la partecipazione al Consiglio Nazionale del Partito tenutosi all’Hotel Plaza di Roma. Dove i delegati hanno discusso delle nuove linee programmatiche, alla luce dei successi ottenuti nelle elezioni amministrative di Taranto e Matera.

Ripartenza e rilancio

Lorenzo Cesa al Consiglio Nazionale Udc

Il primo passo di questa riorganizzazione è stato la formazione di un nuovo Direttivo Cittadino a Pontecorvo, ufficialmente costituito lo scorso 1° agosto. Un obiettivo chiaro: dare nuova linfa al Partito, puntando su figure competenti e animate da un forte spirito di servizio verso la comunità. Il coordinamento cittadino sarà guidato da Gabriele Tanzi.

Dipendente del gruppo Ferrovie dello Stato, Tanzi vanta un’esperienza consolidata come ex Consigliere comunale e provinciale, oltre ad aver ricoperto la carica di sub-commissario della XVI Comunità Montana Monti Ausoni e di essersi candidato sindaco alle ultime elezioni comunali. La sua nomina a coordinatore, per Fiorito, testimonia la volontà di affidare la guida a una personalità con un profondo radicamento nel territorio e una solida conoscenza delle sue dinamiche.

Ad affiancarlo nel ruolo di vice-coordinatore ci sarà Mirco Ferdinandi, vigile del fuoco e già candidato alle scorse elezioni comunali. La sua presenza, insieme a quella degli altri membri del direttivo, conferma l’impegno del Partito a coinvolgere nuove energie e a valorizzare le professionalità presenti nella comunità. Del direttivo faranno parte anche il dottor Francesco Lamberti, medico nefrologo in servizio presso l’Ospedale di Cassino e la Casa della Salute di Pontecorvo e Alessandro Gentile, agente di polizia.

Mix di esperienza, gioventù, competenze e passione

Andrea Fiorito con Lorenzo Cesa

La composizione del nuovo direttivo riflette una scelta strategica: unire esperienza e gioventù, competenze tecniche e passione civica. “Un gruppo coeso, composto soprattutto da giovani, motivati e volenterosi di contribuire alla crescita della propria città e del Partito”, ha commentato Andrea Fiorito, sottolineando l’entusiasmo e la determinazione che animano i nuovi membri. La costituzione di questo direttivo non è un fatto isolato, ma il primo di una serie di appuntamenti che vedranno la formazione di nuovi coordinamenti in tutta la provincia di Frosinone. (Leggi qui: “Non chiamatemi Fiorito Jr, ma sono Andrea e voglio rilanciare l’Udc”).

L’Udc, dopo una fase di riflessione e riorganizzazione a livello nazionale, sembra dunque pronto a rilanciare la propria azione politica anche a livello locale. La scelta di Pontecorvo come punto di partenza per questo nuovo corso non è casuale: si tratta di un centro importante e strategico per la provincia, dove le sfide e le opportunità sono molteplici. A tutti, Fiorito ha dato “un caloroso benvenuto nella grande famiglia dell’Udc. Ad maiora”. Un augurio che racchiude le speranze e le ambizioni di questo rinnovato progetto politico.