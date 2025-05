L’ultimo applauso della sua Anagni a Pierino Naretti

Pierino Naretti, storico esponente politico di Anagni, è morto dopo una lunga malattia. Una carriera politica tra Partito Repubblicano, Udc e Forza Italia, non rinunciando ad esprimere una visione critica

L’ultimo applauso gli era arrivato appena qualche giorno fa, durante il recente Congresso di Forza Italia. Un riconoscimento affettuoso, arrivato in occasione della nomina di Rodolfo Mastroianni a Segretario cittadino; quasi un ideale passaggio di testimone, un ultimo saluto da parte di quella comunità politica che tanto aveva significato per lui.

E’ morto poche ore fa, in un ospedale romano, al termine di una lunga malattia, Pierino Naretti, storico esponente politico di Anagni. Una lunga carriera da uomo orgogliosamente di centro, con le radici affondate nel Partito Repubblicano della città dei papi; anche se poi la storia personale lo ha condotto verso il centrodestra.

Dall’Udc a Forza Italia

Pierino Naretti e Guglielmo Rosatella

Nelle fila dell’Udc e successivamente in Forza Italia, dove ha militato con passione e dedizione per anni, ricoprendo ruoli di primo piano sia in giunta che in Consiglio comunale, senza mai rinunciare ad una visione critica degli eventi.

Tanto che negli ultimi anni, insieme all’amico di sempre Guglielmo Rosatella, aveva intrapreso un percorso di riflessione critica nei confronti dell’amministrazione comunale di centro destra guidata dal sindaco Daniele Natalia. Una presa di distanza culminata nel giugno del 2022, quando il suo voto contrario al Bilancio aveva portato alla revoca delle sue deleghe consiliari.

La riflessione critica sul metodo Natalia

Daniele Natalia

Da lì in poi era iniziato un percorso diverso, che lo aveva portato, negli ultimi anni, ad accarezzare il progetto del Campo largo. Gli ultimi tempo, complice anche la malattia, hanno visto il suo progressivo allontanarsi dalla scena politica.

Una politica che oggi è soprattutto giocata sulla comunicazione social; mentre per Naretti è sempre stata contatto con i cittadini. Che, non a caso, lo hanno sempre riconosciuto come uno di loro.

Deriva da questo l’onda di commozione generata dalla notizia. Non è ancora stata diffusa la data dei funerali, che potrebbero esserci sabato prossimo.