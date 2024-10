L’unità non fa più la forza: il Pd romano si spacca sul rimpasto di giunta

[IL CASO] I cambiamenti nell'esecutivo e il ritorno di Albino Ruberti, annunciati dal sindaco Roberto Gualtieri e decisi da Claudio Mancini di Rete Democratica, non sono stati digeriti dalle altre componenti. Che lamentano mancanza di dialogo. Nel partito capitolino inizia una nuova era e nulla sarà come prima

Questione di numeri, questione di tattiche. L’unità del Partito Democratico di Roma segna crepe profonde: le scava il rimpasto lampo di Giunta annunciato l’altra sera dal sindaco Roberto Gualtieri. Deciso dal dominus della componente Rete Democratica, Claudio Mancini secondo i suoi avversari. Poco più di un anno fa Enzo Foschi (area Zingaretti) e Giulia Tempesta (Rete Democratica) vennero eletti all’unanimità: lui Segretario e lei Presidente dei Dem capitolini. Nasceva in quel momento una stagione unitaria nel Partito. Che ora traballa. Quanto sia il fumo per stupire gli iscritti e quanto sia l’arrosto di una nuova rottura interna lo diranno i prossimi giorni. Ed i numeri.

Questione di numeri

Enzo Foschi

Le componenti non hanno apprezzato quel rimpasto. Non è tanto un problema di sostanza dei cambiamenti introdotti dal sindaco: a mandarli in bestia è stato il modo. Senza coinvolgimento, senza concertazione, senza ascoltare tutti. Come se fosse un’operazione di Mancini e basta. Ed a nulla sono valse le parole del sindaco: giura che è una scelta sua fatta senza sentire nessuno, dal Campidoglio assicurano che ha telefonato al Segretario Enzo Foschi per avvisarlo ma il telefono non gli prendeva, alla sinistra ambientalista di Zaratti fanno sapere che avevano avvertito direttamente Nicola Fratoianni.

Claudio Mancini (Foto: Giulia Palmigiani © Imagoeconomica)

Quello che sta maturando in queste ore è un assedio al fortino di Mancini. Che osserva la scena con una certa tranquillità. Perché in Consiglio comunale i numeri sono tutti (o quasi) dalla parte del sindaco: 14 consiglieri Pd su 18 sono blindati, degli altri quattro solo 1 è contrariato mentre gli altri tre hanno coliche al momento leggere. Ma con il sindaco ci sono i 5 Civici, i 2 di Smeriglio, 1 consigliere civico della sinistra. Offeso davvero, dicono, sia il Verde Bonesso.

Scosse molto forti

Il ritorno di Albino Ruberti è uno dei motivi dello scontro all’interno del Pd romano

In realtà la situazione non è tranquilla. La Segreteria di ieri ha fotografato il nuovo stato delle cose determinato dalla decisione del sindaco di cambiare gli assessori al Personale e alla Cultura e lo strategico Caposegreteria Albino Ruberti. Soprattutto ha registrato l’assenza di comunicazioni preventive con il Segretario Enzo Foschi che giura di avere letto tutto a cose fatte quando era già sui siti e le agenzie di stampa.

Il numero uno cittadino del Partito, secondo quanto ha ricostruito oggi l’agenzia Dire, ha tenuto una relazione introduttiva dai toni morbidi (riconoscendo il metodo sbagliato tenuto dal Campidoglio ma senza calcare troppo la mano). Un crescendo, culminato con una chiusura decisa: annunciando una Direzione in cui si voteranno degli ordini del giorno su temi specifici che investono l’azione della Giunta Capitolina.

Daniele Leodori, segretario regionale del Pd

Prima di questo appuntamento, Foschi punta ad avere un chiarimento col sindaco di Roma, insieme al segretario Pd del Lazio, Daniele Leodori. Anche lui è stato avvisato una manciata di minuti prima del comunicato lunedì pomeriggio. E anche lui è “critico” col primo cittadino sul metodo e merito di alcune scelte.

Fuoco di fila

In rivolta anche l’area che fa capo a Nicola Zingaretti

Tra i due interventi di Foschi, il fuoco di fila di gran parte delle anime del partito. Area dem, zingarettiani e orfiniani con toni più o meno accesi hanno messo sotto accusa sia l’assenza di dialogo col partito sulla scelta del rimpasto sia le scelte operate, il riferimento alle correnti (che ha molto infastidito) che ha usato il sindaco nel dire “Gli assessori li nomino io” ma nello stesso tempo hanno messo sul tavolo una serie di questioni su cui l’amministrazione sta latitando e che saranno oggetto degli ordini del giorno in direzione.

Tra le più “sentite” ci sono lo stop al dilagare dei bed and breakfast in centro, da qui la richiesta di una delibera sulla scorta di quanto fatto dalla città di Firenze, come anche la necessità di una decisione del Comune per fissare a 9 euro il salario minimo negli appalti del Campidoglio con le realtà para pubbliche o private. Ci sarà sicuramente un documento critico anche sulle politiche sociali capitoline, ancora fanno rumore le cancellate a viale Pretoriano e soprattutto lo sgombero senza un’alternativa per chi si trovava li’.

Matteo Orfini: il suo gruppo ha criticato il rimpasto di giunta (Foto: Stefano Carofei © Imagoeconomica)

Più “comprensive” rispetto alle modalità del rimpasto le posizioni di 6 dei 18 membri della segreteria. Spiccano in particolare quelle di Giulia Tempesta, presidente del partito e membro di Rete Democratica, e della capogruppo in Campidoglio, Valeria Baglio, la quale ha rimarcato che non si è trattato di un rimpasto “politico” ma semmai di “emergenza”, scatenato dalle irrevocabili dimissioni di Miguel Gotor da assessore alla Cultura.

Ricostruzioni modello Netflix

Una circostanza tanto vera per Giulia Tempesta da portarla a sottolineare con fastidio alcune ricostruzioni di stampa “modello Netflix”, secondo le quali le motivazioni familiari addotte da Gotor per il suo addio non sarebbero poi state così aderenti alla realtà

La presidente della commissione Bilancio ha poi puntato il dito contro alcuni consiglieri capitolini dem, accusati di non essere stati proprio professionali nel rispetto del loro mandato, che non presentandosi alla prima chiamata nelle votazioni in Aula avrebbero costretto col loro comportamento la capogruppo Baglio (che ha smentito l’introduzione del ticket di 2 euro per vedere in futuro Fontana di Trevi) ad adottare nell’ultima settimana una tattica che porta al voto direttamente alla seconda chiamata.

In più sempre Tempesta avrebbe invitato il segretario Foschi a una maggiore comunicazione proattiva del partito romano per evitare scivoloni come nel caso della Ztl, che è sembrato un successo solo della Regione.

Più Pd meno aree

Il Campidoglio (Foto © Imagoeconomica)

Insomma, si va verso un Pd Roma più energico nel sottolineare ciò che ancora manca in città, più “identitario”, meno spettatore passivo, meno fintamente unitario ma più vero nelle differenti posizioni delle varie anime che lo compongono. Nel frattempo tutte le iniziative previste sono state annullate. Non solo la direzione e l’assemblea previste per sabato ma anche l’incontro tra il sindaco e gli eletti del PD a Roma previsto per il prossimo 23 ottobre e che lo stesso primo cittadino aveva comunicato nella nota di mercoledì per difendere il rimpasto effettuato.