L’università dei droni prende il volo dalla Ciociaria

La Eli Fly Uas brevetterà gli agenti di Polizia Locale del Lazio, certificandoli all'uso dei droni per fini di prevenzione e investigativo. I velivoli pattuglieranno le strade, sorveglieranno dall'alto le manifestazioni, daranno la caccia ai priomani. Il ruolo di HeliWorld (gruppo Beccidelli), Unicas, Flis Cabris e Bmt Formazione. Esempio unico in Italia

L’università regionale per i droni nel Lazio nasce in provincia di Frosinone. Formerà gli agenti delle Polizie Locali di tutta la regione, qualificandoli al volo e certificandoli come piloti. La realizzerà Eli Fly Uas un’associazione temporanea che vede insieme la capofila EliWorld di Anagni specializzata nell’elicotteristica e nella meccanica avanzata (gruppo Beccidelli), la Flis Cabris entità riconosciuta da Enac per la formazione ed il conseguitomento fdegli attestati per il pilotaggio di droni, la Bmt Formazione di Frosinone specializzata nella formazione aerospaziale, l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale. L’annuncio è stato fatto oggi dall’assessore Luisa Regimenti

Esempio unico in Italia

La Polizia Locale oggi in Regione Lazio

È un progetto finora unico in Italia. A cosa serve? I droni sono fondamentali per le attività di prevenzione e per quelle di indagine. Ma quando vengono utilizzati con queste finalità occorre una certificazione particolare. Eli Fly Uas fornirà agli agenti delle Polizie Locali del Lazio le nozioni fondamentali sulle tecniche di pilotaggio e la gestione di comunicazione aeronautica ma anche nozioni di spazio aereo, Diritto dei trasporti, Diritto penale.

A cosa punta la Regione Lazio? Attraverso il drone sarà possibile aumentare la sorveglianza delle strade, il controllo ambientale, la supervisione di manifestazioni e assembramenti. Verrà utilizzato per il controllo e monitoraggio di incendi e calamità naturali, le ispezioni ed i rilievi con le telecamere termiche, le ricerca dei dispersi.

E il drone chi glielo fornisce alla Polizia Locale? La Regione Lazio, sarà consegnato al termine del corso ai 102 Comandi che hanno aderito al bando “Polizia locale 4.0”.

Fase di rilancio

A destra Luisa Regimenti ed a sinistra Domenico Beccidelli

«Siamo solo all’inizio di una nuova fase di rilancio della Polizia locale. La Giunta Rocca continuerà a portare avanti con determinazione quest’opera di qualificazione per garantire sicurezza e legalità nei Comuni del Lazio» ha detto l’assessore Regimenti.

«Con l’avvio del primo corso regionale professionalizzante per certificazione piloti di droni rivolto alle Polizie locali del Lazio diventiamo un esempio unico a livello nazionale. Continuiamo a lavorare per avere degli agenti sempre più qualificati e preparati a rispondere alle esigenze di sicurezza e di controllo dei territori del Lazio» ha aggiunto.

L’assessore ha evidenziato che il corso, grazie alla presenza dell’Università di Cassino metterà a disposizione i crediti formativi professionalizzanti.

Una scuola in ogni provincia

Eli Fly Uas, attraverso la capofila proponente è EliWorld avrà a disposizione il campo volo a servizio dell’azienda nella zona industriale di Anagni. È specificamente progettato per i droni, si trova su una specifica direttrice aeronautica in collegamento con il 72° Stormo dell’Aeronautica, dotato di un Notam. Cos’è? È l’acronimo della dicitura inglese “NOtice To AirMen” ed è il termine con cui si indicano gli avvisi utilizzati dai piloti di aeromobili per essere aggiornati sulla situazione in un determinato aeroporto o in una determinata area di cielo, sull’efficienza dei radioaiuti alla navigazione e su tutto quanto possa riguardare l’esecuzione di un volo in condizioni di sicurezza e speditezza.

Domenico Beccidelli

«Sotto il profilo tecnico e professionale – spiega Domenico Beccidelli, CEO della Heliworld – forniamo il massimo livello di strutture e di organizzazione. I corsi verranno realizzati in parte in Aula ed in parte in pista: al termine, il personale della Polizia Locale sarà in grado di impiegare i droni per fini investigativi e di prevenzione, nel totale rispetto delle norme, sia di sicurezza che di Polizia Giudiziaria. È un vanto per il nostro gruppo essere stati capofila di questo progetto che finalmente certifica le abilità del nostro territorio nella trasissione delle comnpetenze in materia aerospaziale»

I Corsi inoltre si svolgeranno in forma decentrata in ogni Provincia del Lazio per evitare che gli agenti della Polizia locale siano costretti ad allontanarsi troppo dalle loro sedi di lavoro.