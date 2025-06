Mancano le basi: anzi, al centrosinistra italiano ormai manca una base

Le ragioni di una “sconfitta” che sta tra dosaggio sbagliato di ideologia ed illusione di avere ancora un corpus elettorale di riferimento

“Palazzo Chigi è la mia prigione” sospira spesso Giorgia Meloni. Lo ha detto ancora una volta nelle ore scorse, all’indomani di un referendum che avrebbe dovuto suonare come un avviso di sfratto per il Governo, e che invece ha finito per blindarlo. Con l’ironia di chi sa che, quando il Paese smette di cercare alternative, restare al potere può diventare una condanna.

Il voto referendario del 2025, prevedibile nei numeri, ha avuto un impatto tutt’altro che scontato nella lettura politica: più che una sconfitta per il Governo, è stata una débâcle per l’opposizione, incapace di mobilitare anche solo un terzo degli elettori. E così, paradossalmente, chi era sul banco degli imputati ne esce più saldo di prima. (Leggi qui: Una sconfitta annunciata, un errore evitabile: il PD inciampa su se stesso).

Tuttavia c’è un dato su cui mentire sarebbe ipocrita. Ed è quello per cui in politica 2.0 l’ideologia deve essere come il tulle: legittimamente presente ma eterea, abbastanza definita sulla forma-format da fasciare ma anche abbastanza leggera e trasparente da lasciar intravedere la sostanza sociale che sta sotto l’appalto partitico.

Due guai da capire e risolvere

E qui sorge un problema duplice. Il primo è che in questa tornata referendaria e non sempre per colpa diretta dei fautori di un quorum maggiore – Pd- Avs-M5s – il tulle si è fatto vellutazzo greve e la società ha sudato molto nel capire l’importanza basica di andare in urna. (Leggi qui: Top e Flop, i protagonisti di martedì 10 giugno maggio 2025).

Il secondo è quello che ormai ammanta la teca dei guai del centrosinistra italiano, che non ha più una base di riferimento su cui cercare di operare dall’alto di un identificazione certa tra quella stessa base e quello che certi Partiti vorrebbero rappresentare per delega concettuale.

Si parte cioè dal presupposto, sbagliatissimo, che per costruire un’alternativa solida al sovranismo destrorso si debba prima elaborare una ricetta generica e poi verificare se la “vecchia base” ci si immerga comoda. Ignorando quasi del tutto che la vecchia base la devi prima riconquistare e con nuove coordinate di approccio sociale, visto che l’humus originario, quello del mondo operaio e della produzione, sta mutando radicalmente. (Leggi qui: Contro tutto, contro tutti. Persino contro sé stessa).

L’Occidente sovranista

Donald Trump

L’errore sta tutto in questa clessidra capovolta, perché da tempo ed in tutto l’Occidente le basi sociali e tradizionali della sinistra si sono sentite abbandonate (ed in gran parte lo sono state) dei loro vecchi numi mancini e si sono fatte sedurre proprio dal sovranismo.

Che spara spot di pronta beva, nomina il “popolo” ogni tre per due e che obiettivamente una veste sociale più definita a volte ce l’ha davvero. Il risultato generale? Oggi su dieci operai, totem viventi di un mondo in trasformazione macroeconomica radicale, almeno sei credono che le loro istanze siano meglio custodite nel “caveau ideologico” della destra pop e sloganista. Perciò votano (o non votano) dove dice la Meloni.

Il risultato nello specifico dei referendum “persi” da Schlein, Fratoianni, Bonelli, Conte? Anche a voler propinare una ricetta di voto attivo e massiccio su temi davvero importanti si è calata la briscola sbagliata.

La briscola sbagliata

Elly Schlein

Perché buonissima parte dell’elettorato italiano – già canonicamente pigro di suo in tema di democrazia diretta – ha visto nella battaglia del centrosinistra solo un tentativo tutto di botteghe federate di battere il nemico e non di affermare uno step di civiltà. Botteghe… molto oscure, diremmo.

E siccome il nemico del centrosinistra si è patentato da tempo come “amico del popolo” una buona battaglia ideologica è andata in vacca non nel merito, ma nella forma.

Una forma che ormai vede, secondo una mezza vulgata che però mezza resta, il centrosinistra “amico” di banche, salotti, tartine e borghesia paciosa con pancetta che deborda dalla cintura e decolleté su calze da 23 euro.

L’analisi di Mezza: impietosa

Michele Mezza ha tracciato un cameo sull’Huffington Post su cui riflettere, senza l’egotismo di un’autodifesa che obiettivamente non regge più. Ed il cardine è quello della perdita da parte del centrosinistra di negoziare tra valori sociali e potere.

Giuseppe Conte

“Dalla proprietà al funzionamento dello stato, dalla sanità alla scuola”. E “ponendo con forza il tema del potere, il lavoro dipendente rivendica tutele salariali e garanzie occupazionali. Due obbiettivi che hanno come avversari la concorrenza cinese al proprio padrone e l’immigrazione che abbassa il costo del lavoro, esattamente i due obbiettivi del fronte sovranista mondiale. In questo quadro l’anticapitalismo operaio diventa ribellione anti elitaria, deludendo ogni ambizione riformatrice”.

E se poi si dovesse arrivare a cercare una “scorciatoia puramente ideologica, senza innestare conflitti sociali che possano disarticolare questa egemonia reazionaria Quello sarebbe puro masochismo”.

La Cgil che fu…

Maurizio Landini (Foto: Carlo Lannutti © Imagoeconomica)

Come con Landini: “La Cgil dovrebbe ricordare bene come la grande stagione delle alleanze con il ceto medio – medicina democratica, informazione democratica, magistratura democratica – erano la conseguenza”.

“E non il sostitutivo di una visione contrattuale che ridiscuteva gerarchie e strategie nelle fabbriche e nelle città”.

Perciò e prima di usare una base come mezzo e come fine, sarebbe il caso di riprendersela, una base.