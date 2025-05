Mancini e Leodori, prove di compromesso storico in via delle Botteghe Oscure

A Via delle Botteghe Oscure, Claudio Mancini apre a Daniele Leodori: prove di compromesso storico nel PD laziale. Tra bilanci di governo, futuro del centrosinistra e il 2027 all’orizzonte, Rete Democratica lancia il segnale: unità sì, ma il candidato sindaco di Roma non si tocca. Gualtieri e Ruberti benedicono.

C’è un profumo di Storia che avvolge via delle Botteghe Oscure: proprio lì, tra l’ombra lunga del glorioso PCI e la memoria viva della DC. Un luogo che sa di liturgie laiche e manovre col bilancino, di compromessi annunciati e pugnalate senza sangue. È lì che Rete Democratica (la componente Dem che blinda il sindaco Roberto Gualtieri) ha piantato le tende per l’iniziativa “Roma Metropoli Lazio”, con il suo felpato capocorrente Claudio Mancini a dettare la linea. E qualcosa, anzi molto di più, si è mosso.

Il palco è il Teatro dei Ginnasi, ma in platea la rappresentazione è tutta politica. Claudio Mancini – stratega del Campidoglio, l’uomo che sa come si gestiscono i dossier amministrativi ma anche le trincee di Partito – apre i lavori con un tono più da Segreteria che da Convegno. Fa un bilancio preciso dei tre anni di governo romano: gestione metropolitana, Acea, il termovalorizzatore, l’alternativa al modello Rocca-Meloni. Ma sotto sotto, sta dicendo un’altra cosa: che lui, oggi, è pronto ad allargare. Anche verso gli antichi rivali.

Prove pratiche di Compromesso Storico, il tentativo più audace della Prima Repubblica di far convivere gli storici avversari, la Dc di Aldo Moro ed il Pci di Enrico Berlinguer nello stesso perimetro, nel nome della responsabilità nazionale. In prima fila, in mezzo al sindaco Roberto Gualtieri ed al suo potentissimo caposegreteria Albino Ruberti, siede il capo delle truppe avversarie: Daniele Leodori. È il Segretario Pd del Lazio ma soprattutto è il capo di Area Dem, corrente storicamente agli antipodi di Rete Democratica, l’erede politico del compianto senatore Bruno Astorre. Fino a ieri, era una presenza quasi incompatibile. Oggi è un ospite d’onore.

Ulivo sì, ma senza mitra

Claudio Mancini

Il passaggio che vale la cronaca – e forse il prossimo congresso – arriva netto da Mancini: «Nel 2027 si vota per Roma e per le Politiche. Non possiamo passare due anni a discutere di alleanze in astratto». Tradotto: o ci si unisce ora o si diventerà briciole rispetto ad un’opposizione che non è più quella della volta scorsa ma è cresciuta, strutturata, agguerrita, con alle spalle un Governo che non mostra segni di cedimento nel gradimento popolare.

Niente mitra nascosto sotto la giacca, come Yasser Arafat all’Onu. Solo un ramoscello d’ulivo sventolato tra le colonne della sinistra romana. Ma che nessuno si illuda: il profilo di Gualtieri non si tocca. «Non si può ricandidare lo stesso sindaco con una coalizione diversa che lo snatura» scandisce Mancini. E in sala, nessuno fiata. La mano è tesa, sì. Ma la rotta la dà lui. Significa che la ricandidatura di Gualtieri, il sindaco che approfittando del Giubileo ha trasformato Roma in un cantiere e sforna piazze ed opere ogni settimana, non è in discussione. Bisogna «allargare il dato di partenza» ma il solco dell’alleanza resta nel principio quello che l’ha eletto la volta scorsa.

È un’apertura al Movimento 5 Stelle ed ai Partiti a sinistra del Pd: ma con un argine netto già da ora. E cioè, il candidato sindaco è Gualtieri, il suo biglietto da visita sono le opere con cui sta trasformando Roma. Il messaggio di Gualtieri è: nessuno si illuda che per inseguire un alleato da far salire sul carro possa essere messo in discussione questo principio. Perché il principale alleato è l’unità del Pd.

Gualtieri benedice e rilancia

Roberto Gualtieri

Infatti, quando tocca al sindaco prendere la parola, Roberto Gualtieri non si fa pregare. Conferma, puntualizza, incassa: «Serve una coalizione larga, radicata, capace di collaborare a ogni livello istituzionale, senza autosufficienza». Quel senza autosufficienza è un ulteriore autostrada per il M5S e la sinistra, il sindaco non vuole alle spalle un Pd che sia egemone e che fagociti tutti gli alleati: al contrario, vuole che ci sia spazio per gli alleati, che abbiano un ruolo importante, siano loro a determinare l’autosufficienza della coalizione insieme al Pd. È il “metodo Giubileo”, quello del lavoro di squadra, degli obiettivi comuni.

Ma è anche una richiesta chiara: il Campidoglio non può restare da solo, servono rinforzi. Perché di fronte non c’è il centrodestra di Berlusconi che aveva Milano sotto la finestra. Oggi c’è quello di Giorgia Meloni il cui orizzonte passa per il Cupolone di Roma. E infatti il sindaco apre subito il fuoco d’artiglieria, tanto per marcare le distanze: «Altro che riforma dei poteri di Roma, qui si vuole fare uno Stato autonomo». Gualtieri dice no. Roma resta Comune, ma con più competenze e più fondi.

Fantini, Frosinone e l’unità possibile

Daniele Leodori (Foto: Andrea Panegrossi © Imagoeconomica)

Ma per vincere serve unità Ed il Partito Democratico di oggi nel Lazio è diviso peggio di un suk arabo. Daniele Leodori seduto al centro dello Stato Maggiore avversario è un segnale potentissimo: se il dialogo prende corpo il Pd torna ad essere una bestia elettorale difficilissima da battere. Un primo terreno di dialogo lo hanno avuto nelle settimane scorse: costruendo l’accordo che ha portato allo sblocco dei Congressi di Federazione, blindando quelle della Provincia di Roma (Area Dem) e Latina (Rete Democratica), riaprendo la discussione su Frosinone (divisa in due). Ed il messaggio non è solo in visione Campidoglio ma anche Pisana e cioè Regione Lazio.

Brucia ancora la sconfitta che dopo dieci anni di Nicola Zingaretti ha consegnato il Lazio al centrodestra di Francesco Rocca. È ustione ancora calda perché ha mandato in macerie il Campo largo che pazientemente avevano costruito il Governatore e proprio Daniele Leodori. Un’alleanza di governo nella quale c’erano il Movimento 5 Stelle, i renziani di Italia Viva ed i calendiani di Azione. Poi, al momento di schierare le truppe, tutto è finito in macerie. Colpa del M5S che non si è voluto alleare? «Responsabilità anche nostre e delle nostre divisioni» sentenziò qualche tempo fa Leodori spargendo così unguento per sanare l’ustione.

L’intervento di Luca Fantini (Clicca per allargare)

Prima dell’alleanza per il Campidoglio e per la Regione bisogna allora ricostruire il dialogo interno. Nel mezzo del risiko romano-laziale, si affaccia anche la provincia. Da Frosinone è intervenuto Luca Fantini, Segretario uscente della Federazione, dove le spaccature hanno paralizzato il Congresso. Non è un caso la sua presenza ed il fatto che salga sul palco per prendere la parola. Parla e dal palco Mancini, con accanto Sara Battisti, lo applaude: «Ha guidato il Partito nel solco dell’unità, e non si capisce perché non possa continuare». Segnatevelo: è un messaggio in codice, non solo un complimento.

Perché a ben vedere, questo è il nuovo piano Mancini: costruire una classe dirigente che governi, sì, ma anche che stia nei territori. Una rete, nel senso più profondo. Riformista, ma soprattutto operativa.

Fine atto primo: verso il 2027

E allora eccolo qui, il Compromesso storico 2.0. Non ha i toni epici di Berlinguer e Moro, ma si muove negli stessi corridoi. Claudio Mancini e Daniele Leodori che non si abbracciano calorosamente, ma si siedono vicini. Il primo a dare le carte, il secondo a guardare – con attenzione – dove andrà il mazzo prima di fare la sua mossa.

Perché a Roma si comincia così. In silenzio, in platea, tra i simboli della storia. Poi si passa alla prossima scena. Dove si scriverà – forse – il futuro del centrosinistra laziale.