Manifestazioni di Natale ecco le undici finanziate

I contributi regionali per le manifestazioni tradizionali da realizzare tra il primo dicembre scorso ed il 7 gennaio prossimo. Alla fine arriva la graduatoria dei Comuni ammessi al finanziamento. Ecco quali sono.

Il paradosso è forte: il 27 dicembre si pubblica la graduatoria per i finanziamenti ai Comuni che intendono organizzare delle manifestazioni. Quando? Nel periodo delle feste di Natale. Perbacco: ma sono quasi finite! In realtà la scelta fatta dall’amministrazione del Governatore Francesco Rocca è ponderata. E stabilisce un principio: se tu vuoi fai l’iniziativa e la Regione ti assegna un contributo se la ritiene meritevole ma non esiste che fai la manifestazione solo se la Regione ti dà i soldi.

L’avviso del 27 dicembre

Il Bollettino ufficiale della regione Lazio è il numero 104 del 27 dicembre scorso. L’avviso pubblico è quello di Lazio Crea dedicato ai Comuni del Lazio, ai Municipi del Comune di Roma, agli Enti Gestori delle Riserve e dei Parchi Regionali. Riguarda le manifestazioni da realizzare nel territorio della regione Lazio nel periodo intercorrente tra il 1 dicembre 2024 ed il 7 gennaio 2025.

L’elenco dei Comuni finanziati sta a pagina 1152 del Burl stesso. L’avviso era stato pubblicato il 24 novembre scorso: eroga tramite Lazio Crea 560mila euro ai Comuni del Lazio per manifestazioni e iniziative nell’ambito della cultura, del turismo e del folklore regionale. C’è un particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni del Lazio, comprese le manifestazioni, enogastronomiche e dell’artigianato, le rassegne teatrali, musicali, cinematografiche, pittoriche, scultoree e librarie. Anche queste da realizzare sul territorio tra il 1 dicembre 2024 ed il 7 gennaio 2025.

In pratica: chi la manifestazione intendeva farla l’ha allestita lo stesso e se fatta bene ora può sperare di avere il finanziamento regionale che andrà ad ammortizzare una parte dei costi. Chi non ci ha creduto ha rinunciato.

A chi in Ciociaria

Il contributo regionale concesso è stato fissato nel limite massimo di 30mila euro per i Comuni con una popolazione superiore a 15mila abitanti, per gli Enti Parco e per i Municipi di Roma Capitale; tetto di 20mila euro per i Comuni con una popolazione compresa tra i 5.000 e i 15.000 abitanti; ed infine limite di 10mila euro per i Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Dei 32 comuni dichiarati dalla commissione di valutazione idonei e finanziabili, 11 sono della provincia di Frosinone.

Ecco quali con il relativo importo.