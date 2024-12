Manifestazioni e tradizioni, chi sono i 59 che hanno ottenuto i fondi

Via libera ad 1 milione e 568mila euro che saranno ripartiti tra 264 manifestazioni che si svolgono nel Lazio nel 2024. In provincia di Frosinone arriveranno 332mila euro su 59 interventi ammessi a contributo. Ecco quali.

La commissione Cultura del Consiglio regionale del Lazio ha dato il via libera alla ripartizione dei finanziamenti agli enti locali per la “Promozione regionale a fini turistici delle manifestazioni tradizionali”.

Si tratta complessivamente di 1 milione e 568mila euro che saranno ripartiti tra 264 manifestazioni che si svolgono nel Lazio nel 2024, divise in tre fasce di finanziamento a seconda del punteggio assegnato.

Il provvedimento della Giunta finanzia 4 manifestazioni in fascia A (quelle che hanno ottenuto da 80 a 100 punti); 49 manifestazioni in fascia B (con punteggio da 63 a 79 punti). Infine, 211 manifestazioni in fascia C (con punteggio da 45 a 62) per un totale di 264 eventi sul territorio regionale.

Gli importi saranno di 18mila euro per le 4 manifestazioni della fascia A, invece di 9mila euro per quelle della fascia B. Infine, 5mila euro per quelle della fascia C.

In provincia di Frosinone, arriveranno questi importi per queste manifestazioni, per un totale di 332mila euro su 59 interventi ammessi a contributo, tra Comuni e Pro loco.

Una sola in fascia A (Arpino), 6 in fascia B e 52 in fascia C.