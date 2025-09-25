Marcare a uomo le Marche, per Elly arriverà la “cambiale 24 ottobre”

La tregua ma solo fino a lunedì, poi la segretaria dovrà fare i conti con i neo riformisti, che sono molto peggio di Bonaccini & co.

Il 24 ottobre del 1956 l’Urss invase l’Ungheria, segnando uno degli spot più atroci del format illiberale stretto che aveva caratterizzato la Guerra Fredda. Dall’Italia il compagno Giorgio Napolitano fece avere il suo placet morale e quella cambiale etica il futuro Capo dello Stato se la sarebbe portata fino alla morte.

Corsi e ricorsi della Storia, potremmo dire in iperbole banale: ma il 24 ottobre, quello venturo, segnerà anche un’altra data. Molto meno carismatica e possente ma altrettanto cruciale, potenzialmente, per i i “nipotini” di quel Pci così ortodosso.

Il 24 ottobre a Milano

Lorenzo Guerini

E’ la data in cui, a Milano, i neo riformisti del Partito Democratico fonderanno ufficialmente una loro corrente inside al Nazareno – l’ennesima – per essere in pole a presentare il conto ad Elly Schlein se nelle Marche la “sua” coalizione di campo largo dovesse perdere.

Mancano poche ore al voto regionale che dovrà stabilire se previsioni e rotta dell’attuale segretaria del Pd avranno suggello empirico o smentita forte.

E mancano poche ore ad un’offensiva che Lorenzo Guerini, Pina Picierno, Giorgio Gori, Lia Quartapelle e altri esponenti dell’ala riformista più “radicale” potranno scatenare contro una leader che amano come i peperoni a mezzanotte.

Schlein che capisce l’antifona

Dal canto suo Schlein, che ha capito benissimo l’antifona, ha provveduto a gestire una Direzione (non politica in senso stretto) in cui ha fatto appello all’unità del Partito.

Elly Schlein e Giuseppe Conte a Firenze

Perciò la Segretaria che ama il massimalismo etico e che sta in comparaggio forzoso con Avs e M5s di Giuseppe Conte ha fatto la vaga. Nel senso che ha privilegiato più i toni alla “volemose bene” che quelli de “qui in zona ciauscolo la sfanghiamo e poi ve la faccio pagare”.

Tutto dipende dalle Marche e dall’esito del voto regionale prossimo, tanto che la Schelin ha lanciato una vera invocazione. Questa: “Andateci in questi giorni, per favore, per convincere gli indecisi”.

E se Acquaroli vincesse?

Matteo Ricci

Empatia da tessera comune? No, o almeno non solo: la leader sa benissimo che se nelle Marche Acquaroli dovesse vincere su di un Matteo Ricci che non è proprio nelle corde della maggioranza attuale allora arriverebbero gli strali.

In primis di quei suoi sponsor che, a denti stretti, dicono di amarla ma non la amano affatto. E chi sarebbero? Tanto per fare qualche nome: Dario Franceschini, Nicola Zingaretti, Andrea Orlando.

A quel punto la Base riformista “soft” di Stefano Bonaccini scioglierebbe il suo vincolo di endorsement, si accoderebbe ai detrattori interni e dovrebbe solo attendere il 24 ottobre per accodarsi ai riformisti “strong”.

Tutti pronti al varco…

Paolo Gentiloni

Quelli che stanno aspettando solo che i conti della segretaria vadano eventualmente in vacca per iniziare ad erodere fiducia.

Quella fiducia fratta e miserella che, in caso di sconfitta marchigiana, sarebbe l’anticamera di una Direzione Politica in cui le sorti di Elly Schlein diventerebbero ondivaghe come le dichiarazioni di Michele Misseri illo tempore.

Ed a mettere suggello ex ante a tutto ci ha pensato un articolo su Repubblica a firma di Paolo Gentiloni.

Il senso è, in chiave bizantina, “O Marche o saranno volatili per diabetici, cara segretaria europeista a cottimo”.

L’ultimatum di Gentiloni

E sono stati gli stessi toni usati dalla Schlein a testimoniare oltre ogni ragionevole dubbio che il penultimatum è arrivato dritto alle sue orecchie.

In Direzione la leader che cita solo casi etici ha alluso a cose per lei tendenzialmente aliene come imprese, ceto medio e produzione. Tutta roba che a Schlein appartiene come ad un congedando da caserma in epoca di naja sarebbe appartenuto il dest-riga.

Perché la deadline della leader dem ma non di tutti i dem è marchigiana, e lunedì sapremo se sarà di fuoco o luce stroboscopica.