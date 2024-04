Maria Veronica Rossi lascia la lista Ue e pure la Lega

La deputata Ue Maria Veronica Rossi lascia la Lega. E la candidatura per il bis in Europa. Indiscrezioni la danno in viaggio verso FdI. Pronta alla candidatura anche lì. Cinque anni fa fu la candidata della Federazione e del Giovanile

C’eravamo tanto votati. La storia tra l’onorevole Maria Veronica Rossi e la Lega è finita: nel momento più imprevisto, nel modo più inatteso. La Parlamentare Europea di Ferentino aveva dato la disponibilità, un paio di settimane fa, a candidarsi per il bis a Bruxelles. Oggi ha comunicato che rinuncia. E che lascia il Partito. Le indiscrezioni tra via Bellerio e via della Scrofa dicono che sia in procinto di accasarsi con i Fratelli d’Italia. E che sarebbe pronta a candidarsi da lì. Ma su questo aspetto mancano ancora le conferme.

La candidata dei Giovani

Maria Veronica Rossi (Foto: Alexis Haulot © EU Press Service)

Cinque anni fa Maria Veronica Rossi venne candidata per testare la macchina elettorale leghista nel Sud Lazio. Era la coordinatrice provinciale del movimento giovanile della Lega in provincia di Frosinone e su di lei riversarono i voti Claudio Durigon, Francesco Zicchieri, Pasquale Ciacciarelli, Mario Abbruzzese, Nicola Ottaviani e tutti i quadri provinciali ciociari.

Prese 12.318 preferenze personali in provincia di Frosinone, altre 1.441 in provincia di Latina, il totale nel Lazio fu di 18.938 voti. La differenza la fece il Movimento Giovanile leghista: la votò compatto e portò il bottino elettorale a 23mila voti esatti. Non abbastanza per entrare: ma non era con quello scopo che la Lega l’aveva candidata. Si piazzò all’ottavo posto nella lista.

Ma cinque anni fa il Carroccio aveva il vento che soffiava sulle vele: elesse sei parlamentari Europei nel centro Italia. Il settimo, Matteo Adinolfi di Latina vide aprirsi le porte di Bruxelles grazie alla Brexit ed alla rinuncia dei parlamentari del Regno Unito. Il 6 aprile 2023 arrivò il momento anche di Maria Veronica Rossi: entrò in Ue al posto di Simona Baldassarre nominata assessore regionale del Lazio nella Giunta di Francesco Rocca.

Il passaggio

L’addio ed il cambio di casacca sono avvenuti lontano da Ferentino e dalla provincia di Frosinone. Fino a tarda sera i coordinatori provinciali di Lega e Fratelli d’Italia non avevano ricevuto comunicazioni ufficiali: solo mezze conferme. Bocche cucite ai livelli regionali. Da via Bellerio confermano rinuncia e saluti, da via della Scrofa nessuna risposta su adesione e candidatura.

Ma è certo che si erano tanto amati (politicamente). E pure votati. Cinque anni fa. Ora è un’altra storia.