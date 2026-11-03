Marino, da incendiario a pompiere: la metamorfosi politica dell’assessore

Dai toni infuocati dell'opposizione al profilo istituzionale di oggi: tra maturazione personale, strategia politica e ambizioni in vista delle comunali di Anagni del 2028, Marino sembra aver scelto la strada della moderazione. Sulla scia del sindaco Natalia

Paolo Carnevale La stampa serve chi è governato, non chi governa

«Come si cambia», cantava Fiorella Mannoia qualche anno fa, riferendosi alla necessità di adattarsi al tempo che scorre (o, per dirla con i Litfiba, al «corpo che cambia, nella forma e nel colore»). Una massima che calza a pennello anche per l’assessore alla Cultura e al Bilancio di Anagni, Carlo Marino, esponente – almeno per ora – della lista civica Cuori Anagnini.

È passato solo qualche anno da quando, battagliero esponente dell’opposizione extraconsiliare, il bello della politica anagnina, tuonava sui social e in presenza contro i presunti errori dell’amministrazione di centrosinistra guidata dal colonnello Fausto Bassetta. Erano i tempi delle dichiarazioni roboanti e infuocate, dell’uso massiccio della satira sulle sue pagine web: la maggioranza di allora era da abbattere e, per farlo, ogni arma dialettica era lecita.

E Marino si è istituzionalizzato

Poi gli anni sono passati. E Marino è diventato grande. O meglio, si è istituzionalizzato. L’ingresso in Consiglio comunale nel 2018 e l’immediata assunzione di responsabilità importanti, come la delega alla Cultura, affiancata successivamente da quella al Bilancio, ne hanno progressivamente plasmato il profilo, rendendolo più maturo e cauto.

Carlo Marino con il sindaco Daniele Natalia

L’esponente politico fumantino, che in passato avrebbe risposto al vetriolo – e in tempo reale – anche al commento di @Fragolina88, si è trasformato in un accorto gestore della propria comunicazione: un amministratore che media, misura le parole e lascia sempre aperto il canale del confronto.

A testimoniare concretamente questa svolta moderata c’è la recente presa di posizione dell’assessore di fronte alle lamentele emerse in città sulla Tari. Un capitolo sempre scottante, perché quando si parla di tasse l’assessore al Bilancio diventa inevitabilmente uno dei principali bersagli. Soprattutto quando, come accade abbastanza spesso ultimamente, gli importi dei bollettini aumentano e gli avvisi arrivano con scadenze talmente ravvicinate da rendere difficile il pagamento. Tutte circostanze che spingono, legittimamente, i cittadini a essere un filino nervosi.

La strada dell’ascolto

Eppure, nonostante i commenti spesso salati, Marino oggi non imbraccia più il fucile mediatico. Sceglie invece la strada dell’ascolto, perché «quando un cittadino manifesta un disagio è sempre giusto provare a dare una risposta». Nessun muro contro muro, dunque, ma pragmatismo: «Non servono polemiche: servono verifiche e soluzioni. È il modo più serio e concreto di affrontare un problema».

L’assessore Carlo Marino nel corso di un evento

Nel merito dei dettagli contabili e delle scadenze di pagamento, l’assessore articola una spiegazione tecnica ma accessibile, ricordando come le scelte di cassa servano «a finanziare il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti», senza compromettere i flussi finanziari dell’ente. La rigidità del calendario non viene presentata come un dogma, ma contestualizzata nell’ambito di un’organizzazione che deve «tenere insieme le esigenze dei cittadini, gli equilibri di bilancio e la continuità del servizio», pur dichiarandosi aperto a «valutare soluzioni migliorative».

Il vero scarto rispetto al passato si nota, però, sul piano filosofico e comportamentale. Di fronte all’invito a «vergognarsi» lanciato online da un utente, il Marino di ieri avrebbe fatto fuoco e fiamme. Quello di oggi respinge l’aggressività con la calma di chi ha responsabilità di governo: «Le critiche sono legittime… Ma il rispetto dovrebbe accompagnare ogni confronto».

Dietro la metamorfosi una strategia politica

Pur lasciando trasparire un pizzico di umana amarezza («Quando leggo post dai toni particolarmente aggressivi provo qualche volta anche la tentazione di lasciar perdere»), l’assessore rifiuta lo scontro senza regole e conclude rivendicando uno stile fondato sul rispetto istituzionale: «Continuerò a credere nella gentilezza. Perché essere gentili non significa essere deboli, così come essere fermi non significa essere scortesi».

Il Comune di Anagni

La metamorfosi di Carlo Marino da incendiario a pompiere è senz’altro anche l’effetto dell’anagrafe e del tempo che passa. Tuttavia, conoscendo il personaggio, le sue ambizioni e il lucido calcolo di chi sta già valutando il quadro dei possibili avversari interni al centrodestra in vista delle comunali del 2028, dietro questa trasformazione si intravede anche una precisa strategia politica.