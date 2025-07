Dopo la sentenza del Consiglio di Stato sul SIN della Valle del Sacco l'assessore del Comune di Anagni riaccende la polemica contro gli ecologisti. Sconfessando in un certo senso la posizione del sindaco Natalia che ha sempre parlato di uno sviluppo economico nel pieno rispetto delle regole e della salvaguardia del territorio

L’uomo è fatto così. Anche se, onestamente, negli ultimi tempi ha provato a limitarsi, ad evitare polemiche sterili. Probabilmente per costruirsi un’immagine più moderata ed ecumenica, in linea con le legittime ambizioni al ruolo di candidato sindaco del centrodestra di Anagni nel 2028. Però, come per gli scorpioni, la tentazione è troppo forte. E quando c’è una polemica da cavalcare, non si tira indietro. Una premessa per dire che l’assessore alla Cultura ed al Bilancio di Anagni Carlo Marino c’è cascato un’altra volta.

La sentenza del Consiglio di Stato sulla zona SIN

Il Consiglio di Stato (Foto: Benvegnu’ Guaitoli © Imagoeconomica)

Si parte da quella che è la notizia delle ultime ore: la sentenza del Consiglio di Stato che ha dato ragione alla Dobfar che aveva fatto ricorso a proposito dei criteri seguiti, una decina di anni fa, per la perimetrazione della Valle del Sacco. Sostenendo, come ha riconosciuto successivamente il Consiglio di Stato, che effettuare una perimetrazione della Valle del Sacco allargandosi fino a 5 chilometri dal fiume significa, di fatto, bloccare tutto il possibile sviluppo della zona. (Leggi qui: Valle del Sacco, il Consiglio di Stato chiude una stagione: il Sin era illegittimo).

Sia chiaro un aspetto: la Sentenza libera solo i circa 50 ettari dell’area Dobfar. Ma perché l’azienda è stata la sola ad impugnare la perimetrazione. La sentenza però introduce un principio che ora potrà essere fatto valere per tutti i 7mila ettari del Sin.

La Dobfar

Il Consiglio di Stato, dando ragione alla Dobfar, ha affermato un principio importante: il rispetto dell’ambiente è una cosa sacra, ma lo è anche la necessità di favorire lo sviluppo economico e sociale, ovviamente nel pieno rispetto delle norme ambientali. Una decisione che è una vittoria politica del sindaco di Anagni Daniele Natalia. Che quei concetti li aveva già sottolineati a suo tempo, da consigliere comunale d’opposizione, all’epoca della giunta Bassetta. Parlando di “ambientalismo consapevole”.

L’affondo di Marino

Cosa c’entra in tutto questo Carlo Marino? C’entra perché lo stesso Marino qualche anno fa, nel 2023, fu al centro di una polemica breve ma estremamente intensa. Scatenatasi a margine di un lavoro del documentarista ciociaro Alessio Marzilli presentato nella Casa della cultura di Anagni all’interno del festival Connessioni. Un documentario nel quale si analizzavano gli effetti nefasti dell’industrializzazione selvaggia nella zona della Valle del Sacco. Un lavoro duro, documentato, inattaccabile.

Carlo Marino

In quella circostanza Marino, di fronte alla platea che lo ascoltava, aveva attaccato senza mezzi termini quello che aveva definito “ambientalismo ideologico”. Guadagnandosi una ovvia contestazione in diretta. Oggi, sulla base di quello che il Consiglio di Stato ha stabilito a proposito della Dobfar, Marino è tornato alla carica, riproponendo la validità di quello che aveva detto a suo tempo, quando era stato lapidato in pubblico.

L’esempio di Natalia

Una reazione comprensibile. Ma sbagliata. Perché Marino dimentica una cosa importante. E’ giusto, come ha sempre sottolineato a suo tempo il sindaco Natalia, non far diventare l’ambiente una catena, e provare a tenere insieme lo sviluppo economico e la difesa del territorio. E’ invece sbagliato considerare bassa ideologia il lavoro di chi (come Marzilli a suo tempo) mostra le concrete e reali conseguenze, sul territorio, di un modo di fare che per decenni ha ignorato i controlli. O, se li ha fatti, si è tenuto sotto il minimo sindacale.

Il sindaco Daniele Natalia (Foto © Stefano Strani)

In estrema sintesi: non si tratta di fare dell’ambientalismo una spada con cui affossare ogni velleità di sviluppo, e nemmeno di dimenticarselo, l’ambientalismo, sull’altare di uno sviluppo selvaggio. Ma di trovare un equilibrio tra le due parti. Il sindaco Natalia, e di questo gli va dato atto, questa posizione ce l’ha chiara. Marino, forse, un po’ meno.