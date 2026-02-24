Mario, l’ex generale e la sua ex casa: Vannacci mitraglia, puntando su Fondi

Lega "incubatrice" a due binari: quello che segue la rotta delle cose da fare e quello che insegue la rotta dei sogni: sogni sovranisti

“Sacrificarsi, organizzare, studiare”: Mario Abbruzzese ha indicato (anche) questo trittico fra gli ingredienti che carburano la passione per la politica. Li ha enunciati nelle ore scorse durante la convention “I giovani per la sicurezza” organizzata a Frosinone dall’ala “young” del suo Partito. Quale Partito?

La Lega, ovvio, il Partito che Abbruzzese ha scelto e scalato (oggi è responsabile Organizzazione per il Lazio) dopo una lunga militanza in Forza Italia e una breve parentesi con“Cambiamo” dell’ex governatore della Liguria Giovanni Toti. Abbruzzese è un ex quindi che per un certo tempo ha condiviso l’avventura nel Carroccio con un altro ex, ma più fresco.

Il già vicesegretario della Lega Roberto Vannacci, generale paracadutista che, oggi, dopo aver lasciato il Partito che lo ha lanciato lancia strali contro di esso e contro l’intero centrodestra, in particolare contro l’ex Partito di Abbruzzese, Forza Italia.

Futuro… sovranista

Roberto Vannacci (Foto: Andrea Di Biagio © Imagoeconomica)

E lo fa dalla cabina di regia di Futuro Nazionale, una formazione di destra radicale che si muove nell’orbita della maggioranza di governo, ma senza coincidere pienamente con essa. È dentro il perimetro politico, ma mantiene una propria identità autonoma.

Qual è il filo che tiene insieme tutto questo? È il fatto che la destra italiana sia molto meno compatta e uniforme di quanto non suggerisca il linguaggio di apparente unità costruito negli anni successivi alla vittoria elettorale e all’arrivo di Giorgia Meloni a Palazzo Chigi.

Si parla spesso di “centrodestra” come se fosse un blocco unico. In realtà è una galassia articolata: convivono formazioni più ideologiche e identitarie accanto ad altre più pragmatiche e moderate. E questa doppia anima non si manifesta solo tra partiti diversi, ma anche all’interno degli stessi partiti, dove coesistono sensibilità differenti.

Fratelli d’Italia nasce da una tradizione post-missina che ha fatto della coerenza identitaria il proprio marchio. La Lega ha una matrice territoriale e pragmatica, capace di virate improvvise quando il consenso lo richiede. Forza Italia resta una forza più istituzionale, legata a logiche europee e internazionali. Finché si è all’opposizione, le differenze si attenuano: il nemico comune unisce. Quando si governa, invece, emergono le sfumature.

Stabili ma non uniformi

Giorgia Meloni

Il punto è questo: la destra non è monolitica, è coalizionale. Tiene insieme culture politiche che hanno trovato una sintesi sotto la leadership di Giorgia Meloni, ma che non hanno smesso di avere sensibilità proprie. Il vero collante non è l’ideologia pura. È la gestione del potere. È la necessità di restare competitivi dentro una maggioranza che funziona perché distribuisce spazi, ruoli, visibilità. Ecco perché il lessico dell’omogeneità è stato coltivato con attenzione: serve a comunicare stabilità. Ma la stabilità non equivale all’uniformità. La differenza è sottile ma decisiva.

Uniformità significa pensare tutti allo stesso modo. Stabilità significa saper gestire le differenze senza farle esplodere. La destra italiana oggi è stabile, ma non uniforme. È compatta nelle decisioni strategiche — politica estera, collocazione europea, assetti istituzionali — ma attraversata da sensibilità differenti su economia, diritti, rapporti con l’Europa, gestione dell’ordine pubblico. Il trait d’union, quindi, non è l’ideologia monolitica. È la leadership.

Carroccio pratico…

Davide Bordoni, Mario Abbruzzese, Pasquale Ciacciarelli e Nicola Ottaviani

Mario Abbruzzese è un esempio evidente di questa dinamica. Le sue radici politiche moderate, la capacità di concentrarsi su temi concreti e su questioni territoriali lo rendono un leghista “soft”, lontano dai toni più muscolari. Insieme a Claudio Durigon, Pasquale Ciacciarelli, Davide Bordoni e Nicola Ottaviani, ha contribuito a rafforzare la presenza della Lega nel Lazio come non era mai accaduto prima, puntando più sul radicamento che sulla propaganda.

E che ha fatto passare la mistica di un Carroccio pratico e meno ideologizzato. D’altronde il verde è solo un azzurro lardellato di giallo, il giallo di quella solarità che ha portato Abbruzzese a consigliare ai giovani leghisti riuniti a Frosinone di “studiare per farsi capire”.

E Vannacci invece? Lui i colori non li sfuma, proclama la superiorità di quelli primari e, se qualcuno lo fa, attacca. Eppure sia lui che Abbruzzese hanno cavalcato l’avventura leghista, il primo come trampolino di lancio, il secondo come punto di approdo di una maturità politica già posseduta in precedenti militanze. Il dato è che all’interno della Lega è come se insistesse una “doppia incubatrice”.

Una sorta di sacello tiepido che alleva sia funzionalisti che massimalisti. Con i primi però che , pian piano, stanno iniziando a prevalere sui secondi.

L’attacco a De Meo

Perché? Perché la Lega si è affrancata da tempo dal suo battage più massimalista, e oggi rappresenta più quel che una certa fetta di italiani vorrebbero nella vita rispetto a ciò che una certa fetta di italiani vorrebbe nel tinello di casa. E chiunque avesse in bussola un target diverso, oltranzista e “duro e puro”, alla fine deve farsi un nido per fatti suoi.

Salvatore De Meo

Come il generale Vannacci, che sul tema gendr ha prensato (bene ma non benissimo, da un punto di vista strategico) di attaccare Forza Italia e in particolare l’eurodeputato di Fondi Salvatore De Meo. E con queste parole: “Follia tra i banchi di Forza Italia: per gli eurodeputati De Meo, Falcone, Princi, Tosi (…) un trans – ovvero un uomo con tanto di batacchio che si percepisce una donna – deve essere una donna a tutti gli effetti e, magari, partecipare alle gare olimpiche femminili, avere una carta di identità con un nome femminile“.

E ancora: “Essere ricoverata in un reparto femminile in ospedale e accedere alle quote rosa se fa politica in Italia. Con lo stesso concetto un uomo, per questi benpensanti, può essere incinto“. Vannacci ne ha scritto sulle sue pagine social, mettendoci il carico da mille.

Così: “Quando parlo di destra slavata che assomiglia sempre di più ad una sinistra non alla moda mi riferisco anche a questo. Che l’ideologia gender avesse ubriacato la sinistra si sapeva ma che anche Forza Italia voglia perorare le cause di Zan e di Luxuria rappresenta un cambio di postura rilevante”.

Direzione diversa

Roberto Vannacci (Foto: Laurie Dieffembacq © Imagoeconomica)

“Ve la lascio tutta, questa destra! Parlando di estremismi, chi è più estremo? Chi sostiene che la famiglia sia formata da una donna, un uomo e dei figli o chi accetta che un uomo possa essere considerato a tutti gli effetti una donna e che magari possa esser incinto?“.

Il senso? Non sta nelle parole forti del leader di Futuro Nazionale, ma va a monte.

In quella Lega cioè che di fatto custodisce e alleva due tipi di “pulcini”. Quelli che sanno dove va il mondo e quelli che sperano che il mondo vada dove vogliono loro. Ed il Gruppo dirigente del Lazio ha dimostrato, numeri, tessere e preferenze alla mano, di sapere dache parte vira la bussola.

Perché i vari Abbruzzese, Durigon, Ottaviani, Ciacciarelli, Mastrangeli, vengono da una scuola moderata, e non potranno mai avallare le scalmane di chi prima stava “con lui” e di chi dopo sta contro la politica del fare.