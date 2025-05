Mastrangeli al bivio: Primarie o trappolone. Mentre il Pd ribolle ancora

La rotta tracciata lunedì dagli 'alleati' per appoggiare Mastrangeli in un eventuale corsa bis. Potrebbe essere un bivio tra la rielezione ed il trappolone. Intanto ribolle ancora il Pd. E questa volta per alcune parole...

Alea iacta est, il dado è tratto: il centrodestra individuerà il candidato sindaco di Frosinone attraverso le Primarie. Se hanno un peso le parole del capogruppo dei Fratelli d’Italia Franco Carfagna e del dirigente provinciale di Forza Italia Giammarco Florenzani la via è tracciata. Anche per il sindaco uscente Riccardo Mastrangeli (civico in quota Lega): pure lui dovrà sottoporsi al giudizio preventivo dei cittadini, gli alleati sono stati chiari sul punto. (Leggi qui: Il significato delle elezioni di Ceccano per Frosinone).

Così è se vi pare, avrebbe detto Luigi Pirandello.

Il bivio

Una volta chiarite le regole di ingaggio, la partita della ricandidatura dovrebbe essere piuttosto semplice per Mastrangeli. Nemmeno per sogno. Perché quella che apparentemente sembrerebbe solo una modalità operativa, trovata da Forza Italia e Fratelli d’Italia, nasconde in realtà molto altro. Leggendo bene tra le righe: se le dinamiche politiche nella attuale maggioranza che governa Frosinone si avvelenassero ulteriormente nei prossimi mesi, le Primarie potrebbero rappresentare un vero e proprio trappolone per Mastrangeli.

La fine della consiliatura sarà assolutamente indicativa in tal senso: sia in ordine ad un eventuale rientro di FI in maggioranza. Sia in ordine alla richiesta d’un cambio di passo, rivolta al sindaco da FdI, specialmente per quanto riguarda le politiche assunte per lo Scalo. Se il quadro del centrodestra di governo non si ricompone anche a Frosinone, tra 24 mesi sono dolori. Specialmente se FI e FdI dovessero trovare una intesa sul nome del candidato da far vincere alle primarie.

Se azzurri e meloniani si mettono insieme, eventualmente anche con il sostegno della lista civica del vicesindaco Antonio Scaccia, non c’è ne é per nessuno a Frosinone. E non a caso Franco Carfagna ed il suo capocorrente Fabio Tagliaferri nei giorni scorsi sono stati a cena con il leader della Lista Per Frosinone. Possono eleggere chi vogliono alle primarie. Pure Cetto Laqualunque.

Le garanzie

Riccardo Mastrangeli conosce bene le dinamiche e le insidie della politica da quando portava i calzoncini corti. Per questo è lecito supporre che chiederà precise garanzie e tutele per partecipare alle Primarie. Sempre se deciderà di farlo. Una regola non scritta della politica dice che al sindaco uscente vanno comunque riconosciuti determinati “riguardi”.

Ma al tempo stesso, FI e FDI chiederanno di celebrare primarie, non “all’acqua di rose“. Ma primarie vere e contendibili. Per chiunque. E probabilmente con propri candidati o anche soltanto uno, se trovano la sintesi.

Sintesi, evidentemente, per provare a sostituire il sindaco uscente. Una volta, uno dei padri del giornalismo italiano Indro Montanelli, disse con tagliente ironia “I nostri uomini politici non fanno che chiederci a ogni scadenza di legislatura un atto di fiducia. Ma qui la fiducia non basta: ci vuole l’atto di fede”. Lo stesso che (forse) dovrebbe fare Mastrangeli, prima di avventurarsi nelle primarie del 2027.

Il fronte del centrosinistra

Danilo Grossi

È effervescente anche il fronte del centrosinistra. A mandarlo in fibrillazione è stata l’intervista fatta da questo giornale al dirigente nazionale Pd Danilo Grossi. Nella quale dice che a Frosinone si dovrà fare tesoro del modello politico messo in campo dal Pd e dal centrosinistra unito nelle recenti elezioni di Ceccano. Il passaggio incriminato è questo:

A Frosinone serve la stessa maturità politica che abbiamo dimostrato a Ceccano. Il quadro è complesso, ci sono tante variabili da considerare. Non si tratta solo di nomi, ma di visione e alleanze. È chiaro che l’esperienza di Ceccano pesa: abbiamo compiuto un gesto di responsabilità per l’unità della coalizione. La stessa cosa andrà fatta a Frosinone. Si parla della possibile candidatura di Angelo Pizzutelli. Qual è la vostra posizione? In questo momento non ci sono candidati. Prima di parlare di nomi, bisogna chiarire il perimetro della coalizione e ascoltare tutte le forze in campo. Chi guiderà Frosinone dovrà essere una figura di sintesi, non il risultato di una prova muscolare. Perché vincere non basta. Bisogna saper governare. E la giusta armonia si costruisce dall’inizio, non con una tregua armata. (da Grossi “Ceccano è il frutto di un lavoro politico vero. Ora bis a Frosinone”)

Basiti ed indignati

Andrea Palladino, Stefania Martini, Angelo Pizzutelli

Il primo ad intervenire è Andrea Palladino, già Segretario cittadino del Pd di Frosinone. Dice “Vabbè, capisco l’eccitazione del momento di festa, ma a volte basta poco, fermarsi due o tre righe prima ed avere rispetto per chi è stato sempre nel Partito”. A chi si riferisce? Lo dice nel Tag successivo: indica i tre Consiglieri comunali del Gruppo Pd, il capogruppo Angelo Pizzutelli ed i consiglieri Fabrizio Cristofari Norberto Venturi.

In piena sintonia Stefania Martini, dirigente di lungo corso e già Presidente provinciale del Partito. Lapidaria commenta “Roba da matti ! Nessuna considerazione per il gruppo consigliare ed il circolo con il pregiudizio che non sappiamo governare? Basita ed indignata”.

Il comune denominatore per entrambi è la lunghissima militanza ed il fatto che non appartengano né ad AreaDem né al Collettivo che fa riferimento ad Elly Schlein. Cioè le due componenti alleate, che intendono individuare un candidato per Frosinone proprio nell’area che fa riferimento alla Segretaria nazionale dopo che a Ceccano il Comitato ha fatto compiere un passo indietro alla sua Emanuela Piroli. A vantaggio del candidato sindaco vincente Andrea Querqui. Che è vicino ad Area Dem.