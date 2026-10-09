Mastrangeli congela le dimissioni e convoca il Consiglio: si va avanti

Il sindaco congela le dimissioni. E sposta la crisi dal suo ufficio all'Aula del Consiglio. Convocato a breve. Per votare il nuovo presidente d'Aula. Frosinone è ormai uno scenario nazionale

«I Partiti e le liste civiche del centrodestra mi hanno assicurato di voler continuare con l’attuale positiva esperienza di gestione amministrativa del capoluogo. È, dunque, fondamentale, procedere alla ricostituzione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale, tenendo conto anche della necessità di chiarire il quadro politico, per comprendere chi effettivamente intenda stare in maggioranza, prendendo con serietà lo svolgimento dei propri compiti e funzioni» . Il sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli congela le dimissioni: va avanti a viso aperto. E sfida quell’Aula che per mesi ha tentato di logorarlo, farlo cadere in trappola, tenerlo in ostaggio.

La crisi formalizzata all’inizio della settimana non è risolta. Si sposta. Cambia il teatro dello scontro. E dall’ufficio del sindaco finisce nell’Aula del Consiglio Comunale. Perché questa scelta? «Un Sindaco ha una responsabilità superiore a tutti, nessuno escluso, in special modo in ordine ai cantieri aperti per opere pubbliche strategiche ed ai servizi che devono essere erogati ai cittadini, motivo per il quale ho richiesto la convocazione del consiglio comunale per la prossima settimana, al Presidente facente funzioni, per l’espletamento delle relative procedure».

Il terreno dello showdown sarà quello. Lì si deciderà tutto. Forse martedì o forse mercoledì: presto, perché il sindaco non vuole che si perda altro tempo. Farà il nome di Giampiero Fabrizi, Consigliere eletto nella Lista Ottaviani. Se glielo votano si va avanti: in caso contrario tutti a casa e comincia la campagna elettorale.

Scontro nazionale

(Foto © IchnusaPapers)

Un foglio A4, diciassette firme autografe e un nome. È tutto quello che il sindaco Riccardo Mastrangeli aveva chiesto alla sua maggioranza lunedì sera, dopo aver protocollato in mattinata le dimissioni. Per cinque giorni quel foglio è passato virtualmente di mano in mano: partito da Palazzo Munari a Frosinone è finito in un attimo sulle scrivanie dei Coordinatori regionali del centrodestra e infine ha fatto un rapido passaggio su quelli dei tre leader nazionali dello schieramento. Frosinone è il terreno sul quale il Governo Meloni inizia la sua battaglia sul fronte destro: quella per chiudere ogni spazio al generale Roberto Vannacci ed alla sua Futuro Nazionale.

Uno dopo l’altro, intorno al tavolo della crisi politica al Comune di Frosinone, si sono seduti idealmente personaggi che con la presidenza del Consiglio comunale del capoluogo ciociaro c’entravano sempre meno: un capogruppo, un coordinatore regionale, un vice coordinatore nazionale, il rappresentante di un generale dei paracadutisti. La crisi è nata su una carica istituzionale rimasta vuota per oltre centoquaranta giorni ed è finita sui tavoli nazionali di tre partiti.

La clessidra

Riccardo Mastrangeli

A ruotare la clessidra e far iniziare a scorrere la sabbia è stato lo stesso sindaco Riccardo Mastrangeli. Nei giorni precedenti si era ritrovato senza una maggioranza con la quale eleggere il nuovo presidente del Consiglio comunale: per quattro mesi aveva lasciato all’Aula l’incombenza di trovare una sintesi, la settimana scorsa ha deciso di fare lui un nome. E si è ritrovato con 13 dei 17 voti necessari. Dopo un fine settimana di riflessione si è dimesso. Dando un’ultima possibilità.

Il meccanismo l’aveva spiegato Mastrangeli stesso ai Capigruppo, lunedì 5 ottobre: entro venerdì alle 18 il nome del nuovo presidente dell’Aula, altrimenti la parola «irrevocabili» accanto a «dimissioni», con la comunicazione al prefetto e al ministro dell’Interno, lo scioglimento del Consiglio e il voto.

Il Testo unico gli concede venti giorni per ripensarci; lui se ne è dati cinque. Per sabato a mezzogiorno è convocata la conferenza stampa, utile sia per presentare un presidente sia per annunciare le elezioni. Sei votazioni andate a vuoto, quattro mesi di veti incrociati: il sindaco, stanco delle prove muscolari, ha messo tutti con le spalle al muro con l’unico strumento che un sindaco ha davvero in mano, la propria poltrona. Sullo sfondo, a complicare i calcoli, un commissariamento che durerebbe circa otto mesi e un finanziamento da 20 milioni di euro fermo sulla scrivania.

Mercoledì, la bomba di Fratelli d’Italia

Paolo Trancassini (Foto: Sara Minelli © Imagoeconomica)

La partita sembrava aritmetica, e invece è diventata politica mercoledì, quando il capogruppo di Fratelli d’Italia Franco Carfagna ha posto la sua condizione: via le deleghe ai rappresentanti della Lista per Frosinone, quella del vicesindaco Antonio Scaccia, riferimento in città e dirigente regionale di Futuro Nazionale, il movimento del generale Roberto Vannacci. Nell’area è indicata anche l’assessore Maria Teresa Spaziani Testa.

Non un rimpasto, una conditio sine qua non, condivisa con il coordinatore regionale del partito, l’onorevole Paolo Trancassini. La prima conseguenza è stata lo sfaldamento del fronte vannacciano: i Consiglieri Marco Ferrara e Sergio Crescenzi, di Mani Libere, hanno interrotto la collaborazione con la lista di Scaccia. Il risultato è un paradosso che solo un’aula consiliare sa produrre: la maggioranza che deve trovare diciassette firme ha cominciato la settimana stessa a togliendosi voti da sola.

Giovedì sera, Pomarici in tv: «Mistificazione»

Marco Pomarici

La reazione è arrivata ieri sera su Teleuniverso, nella trasmissione A Porte Aperte. Il coordinatore regionale di Futuro Nazionale Marco Pomarici ha usato una parola sola, ripetuta: «mistificazione». Il ragionamento è questo: Futuro Nazionale «non è nell’amministrazione di Frosinone», in Comune non esiste un gruppo con quel nome, c’è «solo una vicinanza e un ruolo politico fuori dall’Aula» del vicesindaco Scaccia.

Dunque, per Pomarici, FdI non può attribuire al suo Partito «i problemi di Aula che esistono oggi» a Frosinone. Quando gli viene fatto notare che l’ultimatum di Carfagna era stato condiviso con il coordinatore regionale di FdI, e che la cosa era semmai più grave, Pomarici non si è tirato indietro: «Non accettiamo nella maniera più assoluta nessun dito puntato nei confronti del Partito che oggi rappresento». Poi la mano tesa, con la minaccia dentro: Futuro Nazionale «vuole assolutamente trovare un accordo politico all’interno del centrodestra, perché il centrodestra è casa nostra» .

Il fronte è ormai nazionale: Frosinone è solo il luogo del primo scontro: come Danzica nel 1939. Pomarici dice «il popolo italiano capirà se un domani il centrodestra perderà per colpa di questa maggioranza del centrodestra piuttosto che di Futuro Nazionale».

Quello di Pomarici appare un canotto lanciato ai naufraghi del Titanic già nelle gelide acque dell’oceano. Lo capisce subito l’ex sindaco di Frosinone ed oggi deputato della Lega Nicola Ottaviani: è in studio, ha sentito in diretta quelle parole e da fine democristiano e abile avvocato ha stemperato i toni e spostato il merito. L’analisi di Ottaviani è che sotto il profilo amministrativo al Comune non risultano Gruppi consiliari costituiti a nome di Futuro Nazionale; Scaccia e i suoi fanno legittimamente politica vicino all’area del generale; ma la questione è un tema politico generale della coalizione, senza legami con l’elezione del presidente d’Aula o con l’operatività del Comune. Insomma, una mandrakata.

Venerdì, Durigon chiude la porta da Roma

La mandrakata è durata una notte. Stamattina, a poche ore dalla scadenza, il sottosegretario di Stato e vicesegretario nazionale della Lega Claudio Durigon risponde alla telefonata di Corrado Trento, direttore editoriale di Ciociaria Oggi. Sa benissimo che non lo sta chiamando per commentare Il Lago dei Cigni di Pëtr Il’ič Čajkovskij e sa benissimo che nel giro di un’ora scadrà l’ultimatum dato da Riccardo Mastrangeli. Gli affida una dichiarazione dirompente.

Claudio Durigon (Foto: Michele Maraviglia © Ansa)

Gli dice: «Condivido le parole dell’onorevole Paolo Trancassini. La situazione è di carattere nazionale e si pone un problema per il quale la formazione di Vannacci non può stare al governo con il centrodestra. Quindi se la posizione è nazionale, non vedo perché il comune di Frosinone debba rimanere fuori da quello che è un contesto nazionale».

Il Partito del sindaco si allinea al Partito che ha posto l’ultimatum al sindaco. E se non si trova la sintesi? «Stiamo lavorando affinché si possa ricomporre il quadro del centrodestra, anche con Forza Italia, per poter concludere questo scorcio di mandato con la coalizione di centrodestra ricomposta. In ogni caso, qualora le cose dovessero precipitare, sperando che non succeda, noi ci ripresenteremo alle elezioni per vincere con il candidato sindaco Riccardo Mastrangeli». Tradotto: Mastrangeli resta il candidato della Lega, con o senza Consiglio comunale.

Forza Italia alla finestra

Maurizio Scaccia e Pasquale Cirillo

C’è un dettaglio nella frase di Durigon, quell’«anche con Forza Italia», che gli azzurri hanno già ridimensionato. Il senatore e coordinatore regionale Claudio Fazzone in queste ore ha ribadito due concetti. Primo: Forza Italia non voterà per il presidente del Consiglio comunale, perché da oltre due anni sta all’opposizione. Secondo: per il momento non rientra né in maggioranza né in giunta.

Se ne può parlare dopo, eventualmente; non oggi. Le diciassette firme, dunque, vanno trovate dentro il perimetro che c’è, senza rinforzi dal banco degli azzurri.

La chiave è a Roma, e si chiama Fazzolari

Per capire perché FdI e Lega a Frosinone parlino la stessa lingua bisogna leggere Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, che questa mattina, dopo il voto sulla nuova legge elettorale, ha commentato il risultato di Futuro Nazionale alle suppletive di Reggio Calabria : «Sei il Partito della rottura e ti presenti con un navigato esponente centrista? Arrivi per cambiare tutto, e per cambiare tutto prendi un signore delle preferenze. Questo è uno schema da Prima Repubblica» .

Giovanbattista Fazzolari (Foto: Alessia Mastropietro © Imagoeconomica)

E al Foglio: «Io non vedo alcuna differenza tra Vannacci e Giuseppe Conte. Sono come i Barbapapà, per dirla con Giorgia, perché cambiano forma in base alla convenienza. E noi non ci alleiamo con chi fa così». I sondaggi che danno il generale al 7, all’8, perfino al 10 per cento non lo turbano: la nuova legge elettorale «ha una logica polarizzante», e il passato «offre conforto». Alfano era stimato al 10 e non ebbe successo; Fini, quando ruppe con il Pdl, era dato all’8,5 e prese lo 0,4. «Collocarsi alla nostra destra è complicato, per il semplice motivo che molti di noi provengono dal Fronte della Gioventù. Ci si può provare. Auguri».

Nemmeno il filorussismo di Vannacci, per Fazzolari, è la pregiudiziale: «significherebbe prenderlo sul serio. E nel suo modo di porsi non c’è niente di serio». Letta da Frosinone, è la spiegazione di tutto: la linea su Scaccia non l’ha decisa Carfagna, l’ha decisa Roma, e la Lega l’ha controfirmata.

Il foglio A4

Giampiero Fabrizi

Non c’è più il foglio e non ci sono più le diciassette firme da apporre. Ma ci sono 17 voti da trovare in una maggioranza a cui, nel giro di pochi giorni, verrà chiesto di manifestarsi intorno ad un nome espresso dal sindaco poiché l’Aula non è stata capace di trovare una sintesi.

Quella maggioranza dovrà eleggere un presidente, espellere un vicesindaco e ricomporre un centrodestra che a Roma si sta dividendo. Henry Kissinger scriveva che «l’arte della diplomazia consiste nel rafforzare le proprie posizioni senza umiliare l’avversario». A Palazzo Munari, in questi giorni, le posizioni le hanno rafforzate tutti. Sull’umiliazione dell’avversario, il bilancio è più discutibile. Qualunque cosa esca dal consiglio comunale dei prossimi giorni una cosa è certa: i conti nel centrodestra di Frosinone non sono stati chiusi, sono stati solo messi in stand by. Preparate i popcorn.