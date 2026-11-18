Come va letta la passeggiata di ieri con il sindaco Mastrangeli, il Governatore Rocca ed il deputato Ottaviani tra i cantieri del Teatro Nestor e della stazione. Una foto che vale più di mille parole. Ed apre la partita per il 2027

La politica parla attraverso le dichiarazioni dei protagonisti. Talvolta lo fa attraverso i fatti che produce. Altre volte basta una semplice fotografia. Come nel caso dell’istantanea scattata con gli smartphone ieri a Frosinone: ritrae, sotto la pioggia, il sindaco del capoluogo Riccardo Mastrangeli, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e il deputato Nicola Ottaviani. Sono impegnati nella visita ai cantieri del Teatro Nestor e della nuova stazione ferroviaria.

Una foto apparentemente normale. Tre uomini delle istituzioni, rigorosamente in giacca a cravatta, qualche ombrello aperto, un sopralluogo tecnico.

Ma in politica le immagini raramente sono casuali. Anche la disposizione delle persone dentro un’inquadratura può diventare un messaggio. Quella scattata ieri racconta molto più di qualunque nota stampa arrivata a metà giornata nelle redazioni.

La filiera istituzionale

Francesco Rocca e Riccardo Mastrangeli allo Scalo di Frosinone

Racconta che il sindaco non è solo. E che accanto al Comune capoluogo c’è la Regione Lazio. E racconta, altrettanto chiaramente, che oltre alla Regione c’è anche il Governo, attraverso la presenza dell’onorevole Ottaviani: una figura che continua a rappresentare uno dei riferimenti politici più influenti del territorio.

Il messaggio che sapientemente si è voluto far veicolare è quello di una filiera istituzionale che parte da Palazzo Munari, per arrivare a Roma, transitando per via Cristoforo Colombo, fino a Palazzo Chigi. Un messaggio destinato agli elettori di Frosinone. Ma anche a tutti i potenziali competitor di Mastrangeli nella corsa a indossare la fascia tricolore tra qualche mese.

Perché è complicato pensare che la presenza del Rocca nel capoluogo per il progetto di ampliamento e potenziamento dello Spaziani non abbia poi suggerito a Mastrangeli di far fare al presidente della Regione, anche un passaggio su due cantieri simbolo della sua governance. (Leggi qui: Via allo Spaziani bis: 18,5 milioni per raddoppiare l’ospedale di Frosinone).

La politica, del resto, vive anche di occasioni. E le occasioni, quando sono vantaggiose, raramente vengono sprecate dal sindaco, che le fiuta come un cane di tartufi tra i boschi di Campoli Appennino.

Sanità, cultura e mobilità

Francesco Rocca con Riccardo Mastrangeli sul cantiere del Nestor

Così la giornata ha finito per rilegare insieme 3 grandi capitoli del racconto amministrativo che Mastrangeli vuole consegnare alla città: sanità, cultura e mobilità.

Da una parte il raddoppio e il rafforzamento dell’ospedale. Dall’altra la cultura, con il recupero del complesso Cinema-Teatro Nestor, per il quale sono stati destinati 7,97 milioni di euro attraverso i fondi PNRR. Non si tratta soltanto di rimettere a nuovo un edificio: l’obiettivo è restituire alla città uno spazio che possa tornare a essere un riferimento per spettacoli, eventi e attività culturali. Infine, la mobilità e la riqualificazione urbana. Rete Ferroviaria Italiana ha previsto un investimento di circa 20 milioni di euro per il rinnovamento della stazione, con il nuovo sovrappasso pedonale di 65 metri, ascensori e interventi destinati a migliorare l’accessibilità dello scalo.

Sono quasi 28 milioni di euro complessivi per 2 asset strategici. Numeri importanti, soprattutto se si considera che le due opere insistono su ambiti che incidono direttamente sulla percezione della città: la sua capacità di offrire occasioni culturali e quella di presentarsi come un territorio meglio collegato e più moderno.

E, soprattutto, hanno una caratteristica che in prospettiva pesa tantissimo: il cronoprogramma dovrebbe concludersi nel 2027, quando si vota per le comunali a Frosinone.

I cantieri fanno politica

Il cantiere della stazione ferroviaria

La politica non si esaurisce nei cantieri. Ma i cantieri, quando diventano opere, possono fare molta politica. Ed è probabilmente questo il punto centrale della giornata di ieri. Perché le campagne elettorali non si costruiscono nell’ultimo mese. Si preparano negli anni e nei mesi precedenti, si alimentano con cantieri aperti, finanziamenti ottenuti, inaugurazioni programmate e immagini simboliche. Come quella scattata ieri a Frosinone.

In politica si dice che chi ha più colpi spara. Mastrangeli, potendo veicolare il messaggio della filiera istituzionale, ha mostrato di poter contare per la prossima campagna elettorale su due missili balistici: Francesco Rocca e Nicola Ottaviani.

I suoi avversari, invece, sono ancora nella fase di allerta e approntamento delle armi convenzionali.