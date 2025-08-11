Mastrangeli – Marzi, attenti a quei due: verso la Dc 3.0

Un modello di governo trasversale che ricorda la Dc dei tempi d’oro. Dopo lo strappo con Forza Italia, il sindaco Mastrangeli è in sintonia con l’ex avversario Pd Marzi. Sta nascendo una maggioranza civica capace di includere mondi politici diversi. Obiettivo: superare partiti e simboli per una DC 3.0

A Frosinone la politica è sempre stata più arte che scienza, lì dove la Democrazia Cristiana ha dominato la scena locale per quasi 50 anni: dal 1946 fino quasi alla fine degli anni ’90. Un lungo periodo in cui ha dimostrato una capacità di mediazione e di sintesi straordinarie, mettendo spesso insieme “il diavolo e l’acquasanta“.

La Democrazia Cristiana non è stata solo un Partito: è stata una scuola di governo, una cultura politica, un metodo. La sua forza non stava solo nei programmi quanto nella capacità di tenere insieme mondi diversi. Questa abilità nasceva da una visione della politica come mediazione tra interessi e valori e non come scontro ideologico.

L’esperimento

Domenico Marzi e Riccardo Mastrangeli (Foto © Massimo Scaccia)

Al Comune Capoluogo, da qualche tempo, si sta consumando un esperimento che potrebbe riscrivere le regole del gioco tradizionali, almeno quelle osservate nelle elezioni del 2022: quelle che hanno eletto Riccardo Mastrangeli sindaco di Frosinone, a capo di una coalizione di centrodestra con dentro Lega-FI e FdI più importanti realtà civiche di medesima ispirazione. E ci sta “lavorando” proprio l’attuale primo cittadino.

Non è affatto una ipotesi lunare quella della rinascita a Frosinone di una nuova Democrazia Cristiana, versione 3.0. Il sindaco sta tessendo una tela, sia dentro che fuori l’Aula consiliare, che va ben oltre il centrodestra.

Dopo lo strappo con Forza Italia e con la lista civica che porta proprio il nome del sindaco, Mastrangeli di fatto ha perso 9 Consiglieri comunali che hanno lasciato la maggioranza per accomodarsi all’opposizione, ma paradossalmente il sindaco ha guadagnato qualcosa di più prezioso: la libertà di costruire una maggioranza trasversale, fatta di forze politiche di centrodestra, delusi del centrosinistra e civici di varia estrazione.

Il manifesto di Mastrangeli

Riccardo Mastrangeli

Anche se con numeri risicatissimi, Mastrangeli vuole a tutti i costi completare il programma di governo della città: il suo manifesto per la prossima campagna elettorale. Quali altri competitors possono esibirne uno uguale? Senza “zavorre” che potrebbero rallentarne o impedirne la conclusione.

Il sindaco, nato politicamente nella DC, ha dimostrato di saper dialogare con tutti. E se anche la sintesi non sempre è riuscita, la sopravvivenza politica sì. La sua governance è diventata molto poco ideologica e tanto programmatica (e pragmatica), puntando alla tenuta numerica, più che alla coerenza politica. Un po’ proprio come faceva la vecchia Balena Bianca: tutti dentro, purché si governi.

Il rapporto sempre più stretto, in questa consiliatura, con l’ex sindaco Domenico Marzi, figura storica del centrosinistra cittadino, potrebbe essere la vera rivoluzione alle prossime elezioni comunali. Marzi, oggi non è un “semplice” Consigliere comunale di opposizione ma uno che con il suo Gruppo consiliare incide sulle dinamiche amministrative del Governo Mastrangeli. L’ordinanza velocissima emessa da Mastrangeli per contrastare la movida al centro storico è emblematica in tal senso.

Senza lui ed i suoi (fatta eccezione per il Consigliere Armando Papetti che non gioca questa partita), non solo non si approvano le delibere, ma il Consiglio Comunale non sia apre nemmeno.

Marzi, lo spin doctor di Mastrangeli

(Foto © Filippo Rondinara)

Marzi, dunque, potrebbe diventare lo spin doctor di Mastrangeli per le elezioni del 2027, in una coalizione trasversale, dall’ampio respiro civico. E qui il colpo di scena: questa volta Mastrangeli difficilmente, per non dire sicuramente, non parteciperà alle Primarie. Per come si stanno mettendo le cose nel centrodestra cittadino e con tutti i vari distinguo e prese di distanza dal sindaco che si susseguono con puntualità, le primarie potrebbero essere il trappolone perfetto per “fare fuori” Mastrangeli dalla corsa ad indossare la fascia tricolore nel 2027. E uno che viene dalla Democrazia Cristiana i trappoloni li fiuta come i cani da tartufi.

E poi lui ha il 56% di gradimento dei cittadini. Le primarie servono ad altri. In questa ipotetica coalizione di democristiana ispirazione, potrebbero addirittura sparire i simboli dei Partiti, troppo divisivi e caratterizzanti. Ampio spazio invece a simbologie “neutre” e liste civiche che tengono dentro tutti e da varie provenienze. Di destra, di sinistra, di centro, perfino di delusi del Partito Democratico.

Che solo da qualche settimana ha ripreso a fare opposizione a Mastrangeli “Come Dio comanda“: che secondo il Dizionario De Mauro, significa: Nel modo migliore, bene, secondo le regole, con serietà e rigore.

I civici crociati

Un progetto che, se confermato, farebbe impallidire i Partiti tradizionali, tutti. E darebbe nuova vita a Frosinone, a quella capacità di mediazione, di sintesi e di governo, che fu il marchio di fabbrica della DC. Non più scudocrociati, ma civici crociati.

In un’epoca di algoritmi e polarizzazioni, il duo Mastrangeli/Marzi potrebbe tornare alla politica come artigianato: fatta di relazioni, di equilibri, di accordi apparentemente impossibili, e di visioni a lungo termine. Mastrangeli non è solo il sindaco di Frosinone, ma è anche un abile e paziente tessitore. Marzi non è stato solo l’ex sindaco Pd ma anche un fine costruttore di ingegnerie programmatiche, peraltro non etichettabile e con una forte autonomia di pensiero, poco incline ai compromessi di Partito.

Foto © Stefano Strani

Sia Mastrangeli che Marzi hanno sempre messo al primo posto il Governo del Capoluogo: i risultati amministrativi. E solo dopo la politica. Marzi, quindi, con la sua esperienza, potrebbe essere il regista perfetto per una DC 3.0 e Mastrangeli l’attore principale. Una DC che non ha bisogno di tessere ma di consenso.

L’opportunità è concreta: costruire un modello di governo locale che superi le etichette, i partiti e gli schieramenti e torni a parlare alla città. Come faceva la Democrazia Cristiana. Giulio Andreotti, se fosse vivo, avrebbe già benedetto l’intera operazione.