Mastrangeli-Marzi, la commedia degli equivoci

Come va letta sul piano politico la posizione assunta dalla Lista Marzi alla luce della delega assegnata ad uno dei suoi consiglieri dal sindaco Mastrangeli. E perché si gioca sugli equivoci

In politica, come nella vita, una cosa è il racconto. Un’altra, molto diversa, sono i fatti. E i fatti dicono che l’amministrazione del sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli, nel corso della consiliatura ha, in diverse circostanze, beneficiato in Aula del sostegno del Gruppo consiliare dell’ex sindaco del PD Domenico Marzi, suo avversario diretto nelle elezioni Comunali 2022.

Un sostegno non plateale. Non rivendicato, ma sottile. Spesso determinante nei momenti più delicati che ha attraversato la maggioranza. Sotto questo aspetto, la vicenda dei rapporti tra Riccardo Mastrangeli e Domenico Marzi è stata un autentico capolavoro di teatro politico: una sorta di “commedia degli equivoci” di shakespeariana memoria.

Perché una cosa è la collocazione formale di un Gruppo, un’altra è il comportamento effettivamente tenuto in Consiglio Comunale. E quando i comportamenti si ripetono nel tempo, diventano politica. Ça va sans dire.

Anche se qualcuno preferisce chiamarli in un altro modo.

Apparizioni e sparizioni in aula

Domenico Marzi e Riccardo Mastrangeli

Il Gruppo Marzi, con la sapiente regia dell’ex sindaco, ha messo in atto in Aula una strategia degna del migliore mago e illusionista ungherese Houdini: con apparizioni e sparizioni calibrate. Una presenza (o assenza) in Consiglio Comunale, dosata con grande abilità, e sempre funzionale a non creare ulteriori criticità a Mastrangeli, più di quante non gliene creasse già la sua maggioranza. Il giusto indispensabile per evitare che i problemi della coalizione diventassero problemi irreversibili.

Da manuale della politica poi l’indisponibilità dichiarata da Marzi a non voler partecipare a iniziative capaci di interrompere prima del tempo la consiliatura, come mozioni di sfiducia al sindaco o dimissioni di massa. Nemmeno il più fedele alleato ufficiale di Mastrangeli si è esposto tanto.

Assolutamente nulla di scandaloso, sia chiaro: anzi del tutto legittimo. La politica è anche questo: è fatta di convergenze, convenienze, tattiche e strategie.

Ma una cosa è praticarle, un’altra è fare finta che non esistano.

Le deleghe e l’urbanistica a Gagliardi

Carlo Gagliardi

Poi, sulla lettura delle dinamiche consiliari, è arrivato anche il sigillo notarile delle deleghe operative assegnate l’11 novembre ai Consiglieri comunali. Che, di fatto, ha certificato una situazione e reso assai più difficile continuare a raccontare tutto come una semplice convergenza occasionale.

Mastrangeli ha risolto, con particolare abilità, la crisi politica della sua coalizione, ha ricomposto la Giunta e poi ha distribuito nove deleghe operative ai Consiglieri comunali: di maggioranza. Questa precisazione potrebbe sembrare superflua ma serve a dare solide fondamenta alla lettura politica. (Leggi qui: Deleghe, Mastrangeli apre la corsa al 2027).

Si tratta di Consiglieri che rappresentano l’ossatura politica destinata a sostenerlo fino alla fine della consiliatura e, con buona probabilità, anche nella prossima campagna elettorale. Tra questi c’è Carlo Gagliardi (Lista Marzi), un amministratore di lungo corso e di grande esperienza, con un vissuto politico importante nel centrodestra. A Gagliardi è stata affidata la delega all’Urbanistica, la più importante di tutte, al punto che vale quasi quanto un assessorato.

Il peso della delega

Carlo Gagliardi (Foto © Massimo Scaccia)

L’Urbanistica, infatti, non è una delega ornamentale. È materia strategica. È governo del territorio, programmazione, visione. Soprattutto è potere amministrativo concreto. Gagliardi, quindi, non è uno che passava per caso davanti all’ufficio del sindaco e si è ritrovato, fortuitamente, con in mano la delega più pesante del Comune. Come quello che ha comprato il biglietto della lotteria all’autogrill e la sera del 6 gennaio improvvisamente scopre di aver vinto il primo premio. La delega a Gagliardi è frutto di un accordo politico tra Mastrangeli, Marzi e lo stesso Consigliere delegato, del tutto legittimo.

Ma proprio perché legittimo, non c’è alcuna ragione di raccontarlo come qualcosa di diverso da quello che è: una scelta politica, che presuppone un’intesa e una convergenza amministrativa e, forse, anche prospettive future. Non serve provare a sbianchettarlo. È come provare a nascondere un elefante dietro un palo della luce. Operazione piuttosto complicata.

È vero che in politica si può dire sempre tutto e il contrario di tutto ma poi serve anche trovare chi ci crede a quel tutto. Per questo diventa surreale, quasi filosofica, la discussione sull’esistenza o meno di un asse tra l’area Marzi e il sindaco Mastrangeli. Come recita un celebre aforisma dello scrittore Michael Crichton: «Se vedi impronte di zoccoli, pensa ai cavalli, non alle zebre». Elementare Watson.

Il Top di Pizzutelli

Stefano Pizzutelli

Non è un caso allora che questo giornale, nella rubrica del direttore Top & Flop, abbia messo oggi in evidenza il Segretario cittadino del Partito Democratico Stefano Pizzutelli. Lo stesso Partito che ha indicato Marzi nel 2022 candidato sindaco della coalizione di centrosinistra. Pizzutelli al direttore editoriale di Ciociaria Oggi Corrado Trento ha detto « Vedere la lista Marzi sostenere la maggioranza di centrodestra fa veramente malinconia. Se sette liste e 200 candidati lavorano duramente e si impegnano per farti vincere le elezioni e tu, in Consiglio, passi dall’altra parte, cosa dire?». Non proprio un messaggio diplomatico.

Pizzutelli, però, ha scelto di dire le cose come stanno politicamente. E questo gli vale un posto nella rubrica ideale del «Diamo un nome alle cose». Perché in politica si può discutere di tutto: delle ragioni di un accordo, delle convergenze, delle opportunità amministrative, perfino della necessità di evitare un commissariamento. Ma non si può pretendere che la realtà venga continuamente riscritta per renderla più gradevole, o più accettabile. E prescindendo da quello che risponderà e che farà Mastrangeli, sul dossier delicato dell’ascensore inclinato.

La prospettiva politica di Marzi

Domenico Marzi interviene in Aula (Foto © Massimo Scaccia)

C’è poi un elemento che merita una riflessione ulteriore. Il rapporto tra Marzi e Mastrangeli non è soltanto una questione di numeri in Aula, di accordi o di deleghe. È una questione di prospettiva politica. Lo è dal momento che l’ex sindaco ha progressivamente preso le distanze dal centrosinistra e dal PD in modo particolare. Ed ha contribuito, direttamente o indirettamente, alla tenuta dell’amministrazione di centrodestra. Più ancora lo è oggi che un Consigliere del suo gruppo detiene una delega strategica dal sindaco.

Diventa naturale immaginare quale sarà il posizionamento di Marzi alle elezioni comunali del prossimo anno: dalla parte opposta a dove starà il Partito Democratico.

C’è una frase di George Bernard Shaw illuminante in tal senso: «Il progresso è impossibile senza cambiamento, e chi non può cambiare idea non può cambiare nulla». Il problema è che in politica cambiare idea è legittimo, cambiare alleanze pure.

Basta solo non voler, per forza, far credere il contrario.