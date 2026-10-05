Mastrangeli mette la maggioranza davanti allo specchio

Il sindaco Mastrangeli annuncia le dimissioni dopo oltre quattro mesi di stallo sull'elezione del Presidente del Consiglio. Venti giorni per decidere: o con lui o all'opposizione, restare in mezzo al guado non sarà più possibile.

Arriva un momento in cui la pazienza e la mediazione a ogni costo, smettono di essere una virtù e diventano complicità con la confusione. Vale nella vita. Vale ancora di più in politica. A Frosinone quel momento è arrivato oggi alle 12.15, quando il sindaco Riccardo Mastrangeli ha annunciato le proprie dimissioni. Un gesto che certifica come il punto di non ritorno all’interno della maggioranza fosse stato superato da tempo e che ha trovato la sua rappresentazione plastica nell’ultimo Consiglio comunale, conclusosi ancora una volta senza l’elezione del Presidente dell’Aula. (Leggi qui: Nuova fumata nera per il presidente. Il sindaco: «Non escludo alcuna ipotesi». E qui: Presidenza fantasma, la vera partita è sulla leadership del centrodestra).

Uno stallo che dura da oltre quattro mesi. Una situazione politicamente surreale, soprattutto a meno di otto mesi dalle prossime comunali. Una lunga sequenza di veti incrociati, candidature bruciate, prove di forza, tatticismi e posizionamenti, che solo in parte riguardano la figura istituzionale del Presidente del Consiglio. E che, invece, raccontano molto degli equilibri futuri del centrodestra a Frosinone.

Mastrangeli lo ha capito benissimo e ha deciso di non farsi logorare oltre. Soprattutto, di non consentire più a nessuno di giocare una partita sulla pelle della sua amministrazione.

Rien ne va plus.

Da che parte stare

(Foto © IchnusaPapers)

Adesso quelli che hanno un piede dentro e uno fuori dalla maggioranza, i borbonici in casa ma papalini a Roma, i consiglieri di lotta e di governo, dovranno decidere da che parte stare entro i venti giorni previsti dalla legge, il tempo che il sindaco ha a disposizione per ritirare le dimissioni.

O con Mastrangeli o all’opposizione: restare ancora in mezzo al guado non sarà più possibile. Per nessuno. Basta con «questa delibera la voto e quest’altra cosa no».

Una scelta sofferta

In ogni caso, rassegnare le dimissioni da sindaco di Frosinone non è stato un gesto semplice, né indolore per Mastrangeli. È stata una scelta sofferta, certamente non di impeto. Il sindaco ha atteso 72 ore prima di compierla: una decisione ragionata e ponderata. Ma comunque pesante, soprattutto per chi, in questi quattro anni e passa, ha vissuto il Capoluogo con passione, presenza e partecipazione. Ed è proprio per questo che le dimissioni di oggi assumono un significato politico tutt’altro che riconducibile alla resa. Anzi. Sono un atto di dignità, coerenza e responsabilità, prima di tutto nei confronti dei cittadini di Frosinone.

Riccardo Mastrangeli

E rappresentano anche una sfida politica nei confronti di quanti, soprattutto nell’ultimo anno, hanno provato a tenere il sindaco costantemente sulla graticola. Quando la politica rischia di trasformarsi in una lenta agonia, continuare a governare cercando la sintesi a ogni costo può diventare meno responsabile che fermarsi, assumersi il peso di una scelta e mettere tutti davanti ad uno specchio. Mastrangeli ha scelto la seconda strada: ha costretto la politica a guardarsi dentro. Questa volta senza maschere.

I due scenari

La decisione di oggi di Mastrangeli, poi, non è affatto neutra, nemmeno dal punto di vista temporale. Se nei prossimi venti giorni prevarrà la ragion di Stato della scadenza naturale della consiliatura e tutti faranno prevalere l’interesse esclusivo del governo del Capoluogo, sulle pur legittime ambizioni personali e sulle candidature ai diversi livelli istituzionali, allora i cocci potranno essere rimessi insieme. E il sindaco potrà ritirare le dimissioni. Sarebbe comunque una vittoria politica per Mastrangeli. Perché avrebbe costretto tutti a uscire allo scoperto e avrebbe messo all’angolo quanti, in questi mesi, hanno contribuito a logorare la sua amministrazione. Con il dovuto rispetto per il paragone: un po’ come quel Maestro di Nazaret che scacciò i mercanti dal tempio.

(Foto © Stefano Strani)

Se invece i venti giorni trascorreranno senza una ricomposizione e arriverà il Commissario prefettizio, Mastrangeli partirebbe comunque da una posizione tutt’altro che debole rispetto ai suoi potenziali competitor. Paradossalmente il sindaco uscente potrebbe presentarsi ai nastri di partenza con un vantaggio competitivo significativo: su tutti.

Il confronto con i Progressisti

Mastrangeli infatti si ritroverebbe in vantaggio sul centrosinistra, innanzitutto, che deve ancora individuare il punto di caduta sul nome del candidato sindaco attorno al quale costruire l’unità della coalizione. Dovrebbe essere quello di Vincenzo Iacovissi: ma l’accordo tra PD e PSI non è stato ancora concluso. E in ogni caso non sarà una intesa a costo zero, perché i dem rischiano la spaccatura e difficilmente il Gruppo consiliare e Angelo Pizzutelli offriranno pizzette e tramezzini agli amici, per questa cosa. E anche la costruzione del cosiddetto Campo largo richiede tempo.

Achille Migliorelli

Che sia tardi è un’evidenza per tutto il polo progressista. Al punto che nel pomeriggio il Segretario Provinciale Pd Achille Migliorelli ha diffuso un appello: «Crediamo sia necessario aprire una fase nuova, costruendo un progetto politico e amministrativo capace di unire il centrosinistra, aprendolo alle forze politiche, civiche e sociali che condividono la volontà di cambiare e migliorare la città». Il messaggio è rivolto soprattutto e coloro che «in questi anni hanno svolto un importante lavoro di opposizione e che oggi saranno protagonisti del confronto necessario per costruire una nuova proposta per Frosinone».

Il confronto con gli avversari interni

Anche gli avversari interni del sindaco non hanno un punto di caduta unitario: non hanno cioè un nome da schierare che accontenti tutti. E proprio l’individuazione del campione al quale affidare le insegne e la lancia è il momento in cui tutte le coalizioni rischiano maggiormente di abortire.

Mastrangeli, invece, potrebbe iniziare a raccontare, già oggi, senza aspettare i 20 giorni previsti dal TUEL, ciò che è stato realizzato sul piano amministrativo a Frosinone: opere, cantieri, finanziamenti, progetti, interventi di recupero. Avrebbe una campagna elettorale quotidiana e costante, alimentata dalle cose che lui può dire di avere fatto. Ed avrebbe la possibilità di gettare più di una croce sugli avversari.

Foto © Stefano Strani

La prima croce: circa 8 mesi di commissariamento per il Capoluogo in attesa del ritorno alle urne ; a nessuno sfugge che la crisi nasce da una frammentazione della Politica e dalla sua incapacità di aggregarsi intorno ad un nome per eleggere il Presidente del Consiglio Comunale. Non nasce da un’opera contestata sulla quale si è divisa la politica e si è divisa la città. La responsabilità politica del commissariamento ricadrebbe sull’Aula e non sul sindaco. Agli altri, invece, lascerebbe la possibilità di presentare un curriculum politico con scritto, alla voce esperienze recenti: contributo alla caduta dell’amministrazione di Frosinone. E nella vita lavorativa, come in quella politica, questo genere di expertise difficilmente paga.

La seconda croce: il finanziamento da 20 milioni di euro che è sulla scrivania del sindaco e che rischia di non passare in approvazione entro i tempi.

La vera domanda

Antonio Scaccia con Roberto Vannacci

La variabile è la posizione che assumerà Roberto Vannacci ed il suo Coordinatore Provinciale di Frosinone Antonio Scaccia, che nel capoluogo è il vicesindaco ed esprime la consigliera più votata in assoluto 5 anni fa. Se Giorgia Meloni deciderà di non andare ad un’alleanza con il generale e nemmeno ad una desistenza su alcuni collegi è chiaro che la rappresaglia sarà su tutte le elezioni e su tutte le aree. Comprese le Comunali e compresa Frosinone. A quel punto Antonio Scaccia non potrà non candidarsi o non candidare qualcuno capace di mettere a terra il suo potenziale in termini di preferenze. Creando uno scenario elettorale più complesso per il centrodestra che 5 anni fa invece aveva alimentato attraverso la sua storica civica Per Frosinone.

(Foto © IchnusaPapers)

Oggi pomeriggio intanto il sindaco dimissionario incontrerà i Capigruppo per informarli della sua decisione. Dalle loro reazioni sarà possibile capire quali sono gli spazi reali di una eventuale ricomposizione, dopo una decisione così clamorosa, che ha inevitabilmente cambiato il quadro politico nel Capoluogo.

Da questo momento la domanda non è più chi sarà il prossimo Presidente del Consiglio comunale. La vera domanda è un’altra. Chi vuole davvero arrivare a fine consiliatura e chi, invece, ha già iniziato la propria campagna elettorale?

Come scrisse Paulo Coelho: «Quando non si può tornare indietro, bisogna soltanto preoccuparsi del modo migliore per avanzare».