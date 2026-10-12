Mastrangeli rimette i pezzi sulla scacchiera: azzerata la Giunta

Il sindaco di Frosinone azzera la giunta, dopo aver riportato in aula l’elezione del presidente del Consiglio. Ai partiti spetta ora trovare una nuova maggioranza riconoscibile. Mastrangeli ha rimesso il cerino nelle loro mani.

Protocollo 65449, 12 ottobre 2026: è il documento che fa piazza pulita, revoca l’intera Giunta comunale di Frosinone per «motivazioni di carattere politico». Una annotazione che nasconde tutto il disappunto del sindaco: per lui quella squadra funzionava bene sul piano amministrativo, produceva atti, sviluppava progetti, tracciava nuove visioni per il Capoluogo. La revoca di tutti gli assessori arriva per ragioni politiche e non per incapacità o scarsi risultati, mette in chiaro il sindaco con quelle quattro parole.

Lavagna pulita per l’intera squadra di governo, nessuno escluso. A partire dal vicesindaco Antonio Scaccia (Ambiente e Mobilità) diventato la pietra dello scandalo per FdI e Lega a causa della sua adesione a Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. Stesso ragionamento per Maria Teresa Spaziani Testa (Innovazione e Smart City) e poco conta che dentro la giunta entrambi ci stiano sotto i colori della storica civica Per Frosinone. Via anche il fedelissimo Adriano Piacentini (Bilancio) che per non voltare le spalle al sindaco con cui ha risanato il Bilancio di Frosinone ha preferito lasciare Forza Italia dopo una vita sotto la bandiera azzurra. Revoca pure per l’avvocato Angelo Retrosi (Lavori Pubblici) l’uomo che ogni mattina passa sui cantieri. E con loro sono stati revocati anche Simona Geralico (Cultura), Rossella Testa (Centro Storico), Alessia Turriziani (Welfare), Mario Grieco (Commercio e Pubblica Istruzione).

La spugna, precisa il sindaco nella nota ufficiale, non giudica: non è una bocciatura dell’operato amministrativo ma una scelta strategica e responsabile, per riaprire le trattative dentro la coalizione. L’obiettivo dichiarato una ripartizione differente dei pesi interni per tentare di blindare il futuro della consiliatura. Cancellata la lavagna, resta da vedere chi la riscrive e con quale gessetto.

La mossa del sindaco

Antonio Scaccia e Riccardo Mastrangeli alle premiazioni della Strafrosinone

Magnus Carlsen è considerato unanimemente uno dei più grandi giocatori di scacchi di tutti i tempi. Campione del mondo dal 2013 al 2023, ha raggiunto nel 2014 il punteggio Elo di 2882, il più alto mai registrato. Calcolo rapido, intuizione, capacità di attaccare quando gli avversari pensano di essere al sicuro e una precisione logica che lascia poco spazio agli errori: queste le armi del fuoriclasse norvegese. Volendo azzardare una proporzione politico-scacchistica, Riccardo Mastrangeli ha messo in atto una mossa alla Carlsen sulla scacchiera della politica creativa. Quando tutto sembra condurre alla fine della consiliatura, il sindaco riapre la partita, cambiando schema e costringendo gli avversari, esterni e interni, a rivedere le mosse.

Prima ha riportato in Aula l’elezione del presidente del Consiglio comunale confidando di poter trovare, anche grazie al meccanismo del voto segreto, 17 voti per Giampiero Fabrizi. Adesso l’azzeramento della Giunta. Una richiesta avanzata da tempo dalle diverse componenti, di Partito e civiche, della sua maggioranza, o comunque del centrodestra, desiderose di ridisegnare il perimetro politico dell’esecutivo e riallinearlo agli effettivi rapporti di forza in Consiglio, dopo il vorticoso cambio dei Gruppi consiliari. (Leggi qui: Mastrangeli congela le dimissioni e convoca il Consiglio: si va avanti . E qui: Frosinone, la fine può attendere . E poi qui: Frosinone, il fantasma di Vannacci fa tremare il centrodestra).

La nota ufficiale

Riccardo Mastrangeli

«Con questa decisione intendo testimoniare ulteriormente la mia disponibilità a favorire un confronto che metta ancora una volta al centro Frosinone e l’interesse dei suoi cittadini», ha spiegato il sindaco.

L’obiettivo dichiarato è ricomporre il centrodestra, coinvolgere anche le forze politiche tradizionali attualmente fuori dall’esecutivo (Forza Italia), rafforzare la coesione e dare nuovo impulso all’azione amministrativa.

Mastrangeli rivendica il lavoro svolto su urbanistica, lavori pubblici, cultura e servizi sociali. Ma soprattutto mette sul tavolo le scadenze che non consentono ulteriori distrazioni: completare entro dicembre 2026 gli interventi del Pnrr, salvaguardare i finanziamenti del piano strategico europeo e portare a termine entro la fine dell’anno la progettualità del Parco del fiume Cosa.

Il messaggio è chiaro: la politica trovi un accordo, perché i cantieri non possono aspettare i tempi delle trattative. Il sindaco auspica che il nuovo assetto della Giunta venga definito prima della seduta consiliare già convocata per domani in prima chiama con inizio alle ore 16.00 e in seconda per mercoledì alle ore 18.30 per l’elezione del presidente dell’Aula, così da ripristinare anche il pieno funzionamento dell’Ufficio di presidenza.

Fin qui la nota ufficiale del sindaco.

Il cerino ai partiti

Dietro la liturgia istituzionale però, si intravede una sottile strategia politica, destinata ad incidere su un dossier ben più complesso. L’azzeramento dell’esecutivo è una tangibile prova di disponibilità da parte del sindaco, ma anche una prova di responsabilità per chi lo ha invocato.

Per mesi il refrain è stato sempre lo stesso: serve l’azzeramento della Giunta, bisogna ridiscutere gli equilibri, occorre prendere atto dei nuovi rapporti di forza maturati in Consiglio comunale. Bene. L’azzeramento è arrivato. Adesso, però, qualcuno dovrà spiegare quale è la nuova maggioranza, come debba essere rappresentata e, soprattutto, chi debba rinunciare a cosa per fare spazio ad altri.

E qui viene il bello. È la fase più complicata. Perché a sfasciare è un attimo, mentre ricostruire, senza scontentare nessuno, è una delle operazioni più difficili in politica. In questo senso Mastrangeli ha rimesso il cerino nelle mani dei partiti. Avete chiesto l’azzeramento? Eccolo. Adesso, se ne siete capaci, trovate anche la quadratura politica.

Una giunta può essere ricomposta sulla carta, mettendo dei nomi dentro le caselle, ma senza una maggioranza politica riconoscibile, il problema resta esattamente dov’era. Una quadratura che inevitabilmente non può essere il sindaco a gestire da solo, anche per logiche di equilibrio. È scritto al capitolo dedicato alla costruzione delle Giunte nel manuale (immaginario) della politica.

Il notaio e la strategia di lungo respiro

(Foto © IchnusaPapers)

Da questo momento Mastrangeli assume quasi il ruolo del notaio: certifica decisioni che dovranno essere prese altrove, nelle segreterie politiche dei partiti del centrodestra e nelle varie riunioni con le forze della coalizione. O con chi vorrò far parte del progetto.

Chiaro che l’azzeramento di oggi degli assessori serve anche per provare a disinnescare gli inevitabili franchi tiratori per l’elezione del presidente e per togliere alibi a chi chiedeva, come FdI, il ritiro delle deleghe all’area politica di Scaccia rappresentata in Giunta.

Ma la strategia di Mastrangeli non è solo di breve termine ma di lungo respiro. Chi entra in Giunta, o comunque indica qualcuno nell’esecutivo oggi, non potrà smarcarsi poi domani, alle prossime elezioni. Complicato sottoscrivere un accordo politico con Mastrangeli per poi smentirlo in sede di campagna elettorale.

Scacco o stallo

Riccardo Mastrangeli

C’è una frase di Henry Kissinger che sembra descrivere bene la situazione: «La prova della leadership non è mettere tutti d’accordo, ma costringere tutti a confrontarsi con la realtà.» Esattamente quello che ha fatto oggi Mastrangeli.

Con l’azzeramento della Giunta, costringe tutti a prendere atto di una mutata situazione politica che prima veniva solo auspicata, a volte anche strumentalmente, mentre oggi va gestita. I numeri vanno ricomposti, le rappresentanze riviste, gli equilibri ridefiniti e le ambizioni personali contenute dentro una cornice politica credibile.

Se qualcuno pensava di poter dare scacco matto al sindaco, adesso il rischio è di ritrovarsi in «stallo», che è la situazione in cui il giocatore che deve muovere non dispone più di altre mosse legali. La partita non è vinta da nessuno ma nemmeno si può proseguire. Mastrangeli ha rimesso i pezzi sulla scacchiera. Ora tocca agli altri dimostrare di saper giocare.